Mi-cowboy, mi-Amérindien, Jacob Chansley veut que ­l’Amérique redevienne un exemple de liberté pour le monde : « C’était la vision des Pères fondateurs, dit-il, mais des erreurs ­tragiques ont été commises, le génocide des autochtones, l’esclavage des ­Africains, le pillage de la nature… » Libéré le 25 mai alors que ­certains émeutiers du Capitole purgent jusqu’à 18 ans de prison, il a repris un ­combat qui se veut spirituel. Persuadé d’avoir du sang cheyenne, auto-­initié au chamanisme, il assure qu’une élite diabolique manipule les peuples. Et dit avoir traversé tant d’épreuves qu’il a bien mérité les plumes de sa coiffe, symboles de bravoure.

Olivier O’Mahony Paris Match

C’est arrivé jeudi 25 mai, tôt dans la matinée. Avec 14 mois d’avance, Jacob Chansley est sorti de prison. Remise de peine pour « bon comportement ». Il y avait passé plus de deux ans. Condamné pour sa participation à l’insurrection du 6 janvier 2021, au Capitole de ­Washington. Maintenant, il se dit « soulagé ».

Et pour cause : le jour de la libération de Chansley, Stewart Rhodes, le fondateur de la milice d’extrême droite Oath Keepers, écopait de 18 ans… Pour fêter sa sortie, il aurait pu entamer une marche dans le désert ou aller voir l’océan, mais non : la première chose qu’il a faite, c’est de revêtir la coiffe de chaman qui l’a rendu célèbre, pour poser devant le capitole de l’Arizona, où siègent les ­autorités de l’État. « La prison m’a rendu plus fort », crâne-t-il. Jacob Chansley, 35 ans, ne regrette rien. Au contraire. D’ailleurs, il est devenu une star. Un héros des milieux conspirationnistes d’extrême droite. Et aujourd’hui, il a bien l’intention d’en profiter.

Enfant, il rêvait d’être une vedette de cinéma. Ou une vedette du rock. Ou encore paléontologue. « Ça dépendait des moments », sourit-il. Nous le rencontrons dans la morne zone ­pavillonnaire de Phœnix, pas très loin de l’aéroport, où il a grandi. Il est assis dans le salon de la modeste maison de sa mère, Martha Angeli, d’ascendance italienne qui a tout fait pour le mettre au catéchisme : échec sur toute la ligne. Jacob est un gamin « pas comme les autres ». Qui se souvient de ce qu’on oublie sauf si on est un amateur de « rebirth ».

Ma naissance a duré 25 heures… j’étais dans le canal, je me demandais pourquoi j’étais coincé et, quand je suis enfin sorti, j’ai eu froid, la lumière me gênait, j’ai mis les mains sur les yeux, ma mère a pris une photo. Puis je me souviens de ma circoncision, j’avais quelques mois, je me demandais ce qu’ils me faisaient ! Jacob Chansley

Jacob a à peine connu son père biologique. Son « dad », c’est Glenn Chansley, qui va donner deux autres fils à Martha, avec qui Jacob grandit. « C’était un homme bien, qui m’a appris le basket et plein d’autres sports. J’ai même pris son nom quand j’ai eu 18 ans. C’était un conservateur, fan de Fox News et de Rush Limbaugh [célèbre animateur réactionnaire de radio], mais il était alcoolique et se disputait avec tout le monde. Il m’a parfois frappé vraiment très fort. Il a fini par se suicider en 2013. »

À l’école, Jacob est mauvais élève. Il devient aussi la risée de ses camarades à cause de ses lubies. « Dès l’âge de 5 ans, je posais des questions philosophiques sur la marche du monde et le sens de la vie. Mes camarades trouvaient ça bizarre. » À 18 ans, il n’a pas d’assez bonnes notes pour entrer à l’université. « Dad » lui conseille d’entrer dans l’US Navy, comme lui. « Ça va t’apprendre la ­discipline », lui dit-il. L’expérience est de courte durée : à 20 ans, le jeune homme refuse de se faire vacciner contre l’anthrax. C’était ­obligatoire.

PHOTO RICK MEOLI, PARIS MATCH La main sur un crâne de taureau pour évoquer un massacre historique de bisons, organisé pour en finir avec la révolte autochtone.

Des plantes qui changent tout

Retour à la vie civile. Jacob accumule les petits boulots. Il devient coursier puis, après un accident de voiture, éducateur pour enfants en difficulté, pendant six ans et demi, tout en étudiant la philosophie, la religion et la poterie (entre autres disciplines) à la fac du coin, le Glendale Community College. C’est à cette époque qu’il ­commence à ­s’intéresser au chamanisme. Il se plonge dans les livres de Terence McKenna, un auteur nouvel âge, découvre l’existence d’un yogi indien « âgé de 250 ans et vivant dans la jungle ».

En 2012, il découvre les plantes ­psychédéliques : champignons magiques à psilocybine, cactus peyotl, diméthyltryptamine… « Un tournant dans ma vie », raconte-t-il. Il se fait injecter quelques gouttes de bave de grenouille sacrée dans l’épaule gauche, un rite initiatique, achète en ligne la « robe sacerdotale héritée de la tradition navajo », soit la fameuse coiffe qui va devenir son uniforme : fausses cornes de bison et fourrure de coyote. Cet « animal est connu pour tromper ­l’ennemi », mais il aurait réussi à le dompter en le portant sur sa tête…

Jusque-là, j’étais un bon conservateur, votant pour George W. Bush, comme mon beau-père, mais ces plantes m’ont rendu plus intelligent. J’ai bazardé toutes mes idées reçues. J’ai compris le monde dans sa globalité. Jacob Chansley

En 2020, Jacob publie un livre à compte d’auteur, dans lequel il explicite ses nouvelles théories sur ce qu’il appelle devant nous la « big picture », la vraie réalité du monde. Selon lui, la planète serait sous la coupe d’une élite qui, représentant 1 % de la population, chercherait à dominer les 99 % restants grâce à un « nouvel ordre mondial ». Comment peut-il en être sûr ? Face à nous, il déclame un extrait d’un discours de John F. Kennedy face aux éditeurs de presse en avril 1961. Il l’a appris par cœur. Le texte dénonce l’existence de « forces occultes » venant miner ­l’Amérique. JFK parle en réalité de la menace soviétique, mais peu importe pour Jacob.

Selon lui, le 11 septembre 2001 ne serait pas le fait ­d’Oussama ben Laden : « Qui peut croire qu’un homme sous dialyse va organiser une opération pareille du fond de sa caverne ? » lance-t-il sur le ton de l’évidence. Le vrai donneur d’ordre, d’après lui, « c’est le gouvernement américain, en conjonction avec les puissances de l’argent (Rothschild, Rockefeller, Soros), qui voulait protéger le « deep state » [l’État profond] et opprimer la population en faisant passer des lois comme le Patriot Act, qui réduisent les ­libertés publiques ».

Pourquoi la date du 11 septembre 2001 ? « Parce que la veille, Donald Rumsfeld a annoncé un déficit de 2000 milliards de dollars, conséquence de la guerre froide. Les attentats n’étaient qu’un écran de fumée destiné à faire oublier cette annonce. » Selon lui, la guerre en Afghanistan présentait aussi l’avantage de faire main basse sur l’opium cultivé dans ce pays. Avec un double objectif : financer des opérations occultes grâce aux profits tirés de ce marché lucratif et asservir la population américaine en créant une dépendance aux opioïdes.

La guerre en Irak de 2003 répondait à une logique similaire : il s’agissait, entre autres, selon Chansley, de ­ « s’approprier les antiquités du Moyen-Orient ». Il en veut pour preuve un courriel de ­Hillary Clinton révélé par WikiLeaks dans lequel elle se demande ce qu’il en est des tombes de ­Gilgamesh. Selon lui, celle qui est alors secrétaire d’État ferait partie de cette « cabale de puissants » qui protégerait des pédophiles comme Jeffrey Epstein ou Joe Biden. Oui, Joe Biden. Face à notre incrédulité, Jacob nous montre une vidéo « rédhibitoire » où le président des États-Unis dirait à une fille de 13 ans combien elle ­l’excite. Sauf que ce « document » vient d’une source russe : les légendes sont écrites en cyrillique et les images montrent un Biden paternaliste parler à une adolescente intimidée… Tout d’une grosse manipulation signée Moscou.

PHOTO PARIS MATCH Avec sa coiffe en fourrure de coyote et cornes de résine. Une des figures de la prise du Capitole de Washington le 6 janvier 2021.

PHOTO PARIS MATCH Projeté sur grand écran durant une audition du Comité du 6 janvier. Des représentants enquêtent sur le rôle de Donald Trump, à Washington le 21 juin 2022. 1 /2



Tout a changé le 6 janvier 2021

Jacob Chansley cache bien son jeu : grand admirateur de Gandhi, il se dit pacifiste et on le croit volontiers, car il est souriant et d’une extrême courtoisie. Intarissable, il pourrait passer la journée à nous dérouler ses théories proches du mouvement ­complotiste QAnon. « J’ai tout mon temps ! nous dit-il. Et je n’ai besoin de l’approbation de personne : je m’aime comme je suis. »

Jacob Chansley est le genre de personnage qu’on ne prenait pas au sérieux autrefois, quand il manifestait avec sa fourrure de coyote sur la tête. Mais depuis le 6 janvier 2021, tout a changé. Ce Trump qui a refusé de reconnaître sa défaite, évidemment, Jacob l’adore.

Il [Donald Trump] est harcelé par les médias comme je l’ai été par mes camarades d’école autrefois : je peux m’identifier dans ce qu’il vit. Jacob Chansley

En novembre 2020, il est donc allé manifester devant les bureaux de vote de ­Phoenix pour hurler : « Trump won » (« Trump a gagné »). Puis, il est parti à Washington en mini-van. Avec trois amis, il répondait à l’appel lancé par celui qui était encore, et pour quelques jours, président des États-Unis. À ce moment-là, sa vie a basculé.

Il est l’un des premiers à arriver au ­Capitole. Il y entre sans encombre, prononce une prière chamanique, s’assoit au « perchoir », le fauteuil de Mike Pence, qui, en tant que vice-président des États-Unis, est aussi le président en titre du Sénat. « C’est juste une question de temps, la justice va bientôt être rendue », écrit-il sur une note qu’il laisse sur le siège, avant de se faire évacuer par les gardiens.

PHOTO RICK MEOLI, PARIS MATCH Rencontre avec des « ranchers » qui s’entraînent à l’épreuve de lasso pour un rodéo. À Mesa (Arizona), le 27 mai.

En une image, Jacob Chansley va devenir l’icône de la contestation. Son look de ­chaman fait fureur. Les caméras se précipitent sur lui. Et puis… plus rien. Il rentre sagement chez lui. « Les médias campaient devant la maison de ma mère. Mon téléphone n’arrêtait pas de sonner. J’ai appris que les agents du FBI me recherchaient. Alors je les ai ­appelés. Ils m’ont convoqué en me disant qu’ils n’allaient pas m’arrêter. J’ai eu la naïveté de les croire. Mais une fois dans leur bureau, ils m’ont lu mes droits. Et je me suis retrouvé en prison, à l’isolement dans une cellule sans fenêtre ni rien à lire, c’était horrible. Mais j’ai survécu. En pratiquant la respiration chamanique qui permet d’évacuer le stress. Et en écrivant deux livres. »

Aujourd’hui, Jacob Chansley est retourné vivre chez sa mère en attendant de trouver un logement, avec ses nombreux chiens et chats. Célibataire, il est à la recherche de la femme idéale. « Je crois en l’institution du mariage. » Dans l’immédiat, il dit « chercher à élargir le nombre de [ses] abonnés sur [son] nouveau compte Twitter » pour faire prospérer sa nouvelle marque : America’s Shaman (« le chaman de l’Amérique »). Il s’est attelé à son autobiographie, a créé un podcast et un site internet, forbidden­truthacademy.com, dans l’espoir d’ouvrir une école et une Église où il pourra vendre ses conseils spirituels.

Il monnaie ses consultations 500 dollars la séance, « ce qui n’est pas cher par rapport à ce que demandent certains gourous », précise-t-il. Sur le site, tout est à son effigie : les casquettes (33 dollars), le ­poster (44 dollars), les tasses (17 dollars), etc. Il est optimiste et n’a sans doute pas tort : par les temps qui courent, le complotisme est un business rentable.