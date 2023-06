En 1996, pendant un enregistrement à Paris. Tina Turner prendra sa retraite 13 ans plus tard, après plus de 50 ans de carrière.

Elle disait qu’elle avait eu plus de vies qu’un chat, mais c’est plutôt de l’espèce des panthères qu’elle ­relevait. D’une enfance dans le Tennessee de la ségrégation à la vieillesse au bord du lac de Zurich, des lumières de la scène aux ombres des ­coulisses, jamais aucune épreuve, aucune douleur n’a ­empêché Tina Turner de chanter et de danser. Et ainsi a-t-elle fait tournoyer la planète rock, pop, funk d’une énergie puisée aux racines du ­gospel. Elle restera Simply the Best, simplement la ­meilleure, ce tube devenu l’hymne d’un ­championnat de rugby. La combattante a rendu les armes.

Simon Liberati Paris Match

Ses origines autochtones, j’avais oublié ses origines autochtones. Il faut que les gens en viennent à mourir pour que quelque chose d’intime, d’infime, un élément de leur personnalité, revienne soudain à la surface, remodelant l’idée que nous avons d’eux lorsqu’ils dorment dans notre mémoire.

Sa première autobiographie, Moi, Tina, qui a inspiré le film portant son prénom, contient plusieurs « rosebuds ». Ils n’expliquent pas tout, mais ils donnent des pistes. Des pistes indiennes sur un rythme afro-américain : ce sens de la jouissance de l’instant propre aux Afro-Américains mêlé au mystère solaire des grandes dévotions autochtones.

Née noire l’année du Body and Soul de Coleman Hawkins, Anna Mae Bullock a grandi dans le Sud des plantations de coton. L’étonnante modération avec laquelle elle dépeint sa jeunesse, les « gentils » Blancs (« la plupart étaient plutôt bons »), la ­ségrégation et le fait qu’elle n’en ait que peu souffert, cette sagesse non résignée, mais belle et aujourd’hui presque scandaleuse, fait un pendant à l’évocation hautement sensible de la mère qui n’a pas su l’aimer – ce sont pour les artistes souvent les mauvaises mères qui font les meilleures inspirations. Écoutons-la : « Et pourtant j’aimais ma mère… Je me ­souviens, elle s’asseyait volontiers sur le rebord de la fenêtre de la ­cuisine lorsqu’elle préparait le déjeuner chaque dimanche. Elle observait toujours le ciel et je la trouvais très belle ; une jeune squaw à la peau noire, petite, le nez pointu, les dents larges dont quelques-unes étaient en or. Je regardais ses mains, ses pieds, la façon dont elle se lissait les cheveux. Je connaissais ses moindres traits, jusqu’à la forme incurvée de ses orteils. Et son odeur… Je la respirais dans son ­sillage – ce parfum doux, propre, très féminin. Pour moi, elle était La Femme. Je la connaissais parfaitement et je l’aimais sans même qu’elle s’en aperçoive. »

Ces quelques lignes arrachées par un magnétophone, ces mots d’essence purement féminine qui auraient pu être ­prononcés, à quelques détails près (les dents en or) par Marilyn Monroe, disent tout de Tina Turner au tout début des années 1940, de l’enfant radieuse et solitaire qu’elle fut, au milieu des champs de coton du Tennessee. Avant de rencontrer ce pygmalion qui fut aussi son bourreau, Ike Turner.

PHOTO PARIS MATCH Vampirisée en novembre 1969. À tous, Tina cachait son calvaire quotidien avec Ike, mâchoires et nez plusieurs fois fracturés, côtes cassées, viols…

PHOTO PARIS MATCH Londres, 1975. Sur scène, Ike la surveille, mais ne peut la toucher. Elle le quittera un an plus tard. Il meurt en 2007 d’une overdose.

PHOTO PARIS MATCH La métamorphose sur la scène du Hammersmith Odeon, à Londres, pendant la tournée Wild Lady of Rock en 1979. 1 /3





Une rencontre marquante

Izear Luster Turner était né en 1931 un 5 novembre à Clarksdale (Mississippi), un des foyers du blues dans la région du delta. D’après Tina (Sagittaire selon le ciel américain), les garçons nés sous le signe du Scorpion sont des « casse-pieds », un euphémisme en ce qui regarde Ike Turner. À sa décharge, il avait vu son père pasteur tué à coups de pied dans le ventre par un maquereau blanc qui lui reprochait sa manière trop ardente d’évangéliser sa régulière. À 8 ans, l’orphelin faisait fondre les vieux pneus pour fabriquer des cordes de piano avec leur armature métallique, à 19 ans, entouré d’une formation impeccable et fauchée, il enregistre à Memphis, chez Chess Records, Rocket 88, hymne à une Oldsmobile V8 et premier morceau de rock’n’roll de l’histoire de la musique. Cela se vendra à 50 000 exemplaires (un succès astronomique pour Chess) et lui rapportera comme aux autres musiciens le salaire de 20 $.

La première fois que Tina rencontra son partenaire pour le pire et le meilleur, c’était au Manhattan Club, une boîte du trou, le quartier chaud de Saint-Louis. « Il a traversé la salle en marchant et tout le monde criait “Hé ! Ike !” Il était tiré à quatre épingles, mais ce n’était pas mon genre du tout. Il avait une bouche bizarre, tout comme ses cheveux ondulés et plaqués contre son front. On aurait dit qu’il portait une perruque ­scotchée sur le crâne. »

Quand il [Ike Turner] s’est approché de moi, j’ai pensé “Mon Dieu qu’il est laid !”, mais il avait quand même du charme. Tina Turner

Anna Mae n’est pas le type de fille qui plaît à Ike (le genre « avec des fesses aussi grosses qu’un oreiller »), elle va languir longtemps avant de pouvoir lui révéler comme Cendrillon sa vraie beauté : une voix prodigieuse travaillée dans le chœur d’une église baptiste et au contact des comédies musicales, réunissant toute la force émotionnelle des chanteurs de blues et une puissance hors norme parfaitement adaptée à une époque où l’on recherchait l’amplification du son.

Entre-temps elle aura son premier fils avec Raymond Hill, vieux copain et saxophoniste d’Ike. Son heure vient. Elle raconte que les musiciens avaient en moyenne 10 petites amies en même temps. « Ike en avait 20 ; pour éviter les confrontations, il restait seul sur scène pendant les entractes à jouer de l’orgue. » Un jour elle s’empare du micro et chante You Know I Love You de B.B. King, c’est le coup de foudre artistique. Ils resteront longtemps partenaires sans coucher ensemble. Son futur bourreau est d’abord un bourreau de travail, il a le flair pour découvrir des talents et son coup de maître est Anna Mae, qu’il rebaptise « Tina » en hommage à son idole d’enfant « Sheena, reine de la jungle », un Tarzan féminin héroïne de comics des années 1930.

Elle finit par donner le corps sans trop en avoir envie et il la rosse dès le premier jour avec un embauchoir à chaussure. Elle tombe enceinte, attrape une jaunisse et continue de se produire sur scène jusqu’au huitième mois de grossesse. C’est l’heure de leur premier tube : A Fool in Love, une histoire de fille qui se fait battre par son amant, un salaud tyrannique. Pour verrouiller sa gagneuse, il l’épouse. ­Version qu’il donne à son biographe de ce moment romantique : « Ce n’était pas une vraie union. Nous disposions d’un peu de temps libre et nous sommes allés ­passer quelques jours à Tijuana au Mexique, moi, Tina, Duke Thornton, notre chauffeur, toute la bande. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Un jour, nous étions dans un bar, sur la rue – je me souviens, je portais un grand sombrero ! –, et un type est venu à notre table. Il avait un appareil photo et nous a demandé si on voulait se marier… Pourquoi pas ? Et c’est ainsi que notre mariage a eu lieu, si on peut appeler ça un mariage. En fait, j’étais encore marié à une autre femme dont je n’ai divorcé qu’en 1974. »

PHOTO PARIS MATCH Ce 29 janvier 1983, David Bowie, ici avec Keith Richards, a convaincu les patrons du label Capitol d’assister au concert de sa « chanteuse préférée » au Ritz Club de New York.

Les premiers succès

Ike est un vrai salaud, un excellent pianiste, mais un piètre compositeur qui arrive à construire le mythe Ike et Tina sur une brute énergie démoniaque née de la violence, de la tension permanente et de la benzédrine (une amphétamine). C’est Phil Spector qui donnera à Tina sa première vraie mélodie, le célèbre River Deep, Mountain High. Débarrassée momentanément ­pendant les séances d’enregistrement de son mari (condition qu’a posée Spector pour 25 000 $ sur la table), elle découvre un autre monde.

Le plus jeune millionnaire de la pop vit seul sans personnel dans son château basque de Beverly Hills, il l’écoute ­chanter sans la ­forcer à crier (contrairement à la méthode Ike). « Il me déconcertait un peu. Par exemple, il pouvait ramasser un trognon de pomme dans un cendrier et le manger : je trouvais cela répugnant ! Il était petit et extrêmement pâle – presque maladif –, il avait des ­cheveux bizarres et portait toujours la même casquette. » A posteriori, au vu de la fin du producteur, on dirait qu’elle passa de Ben-Hur en Scylla. Détail important : le morceau est un chef-d’œuvre.

PHOTO PARIS MATCH Recomposée… dans la douleur. Les deux premiers fils d’Ike, Ike Junior (chemise à carreaux) et Michael. Le fils de Tina, Raymond Craig (à droite), né d’une première liaison avec le saxophoniste Raymond Hill, et Ronald (au premier plan), seul enfant du couple.

PHOTO PARIS MATCH Tina et Raymond Craig Turner. Son second fils, Ronnie, mourra en 2022 d’un cancer. 1 /2



Malgré sa profondeur et sa limpidité ­survoltée et souveraine, la chanson River Deep, Montain High restera 88e dans les palmarès. C’est pourtant son chef-d’œuvre, selon Tina. « Ce disque n’a jamais trouvé son public, il était trop « noir » pour les radios pop et trop pop pour les radios noires. » Sur la scène plus sensible du Swinging ­London, il déchaînera les passions des Yardbirds et des Rolling Stones (époque Paint It Black). Une grande contribution de Tina Turner à l’histoire de la musique sera aussi d’avoir tout inspiré à Mick Jagger dans sa manière de chanter et dans son jeu de scène. La tournée Let It Bleed les réunira. « Il ­fallait beaucoup de courage à Jagger pour chanter après le passage de Tina », dira un témoin.

À partir de 1969 jusqu’au mitan des années 1970 s’ouvre une période paradoxale pour le duo. Plusieurs succès importants (dont l’incorrect I’ve Been Loving You Too Long et leur plus grand hit, Proud Mary, en 1971), énormément d’argent pour Ike, des redevances et des valises entières de dollars (parfois 200 000 $ pour une soirée), une reconnaissance internationale, des montagnes de coke et le tourbillon de violence et de folie qui allait avec.

« Ike était méchant, la cocaïne le rendait diabolique », confiera Tina bien des années plus tard à un journaliste de Rolling Stone.

Sadique infatigable, ­paranoïaque hyper équipé (caméra de surveillance, mitraillette, porte de ­lupanar à code secret), Ike pousse la ­barbarie jusque dans la décoration atroce de leur maison d’Olympiad Drive, « un cauchemar de moquette rouge avec un canapé dont les accoudoirs s’avançaient comme des tentacules de pieuvre ». À la lumière d’aujourd’hui, leur histoire semble à la fois improbable et frelatée, la femme ­battue, mâchoire cassée qui avale un jour 40 Valiums avant de monter sur scène, le tyran défoncé qui se prend pour un empereur romain, on a l’impression d’avoir lu cela 100 fois et surtout de ne plus vouloir en entendre parler… du mauvais Scorsese en blaxploitation.

PHOTO PARIS MATCH Infatigable « bête de scène ». En 1996, à 56 ans, Tina entame son Wildest Dreams World Tour, cumulant plus de 250 concerts en seize mois. Ici au Wembley Stadium, en Angleterre, le 20 juillet 1996.

Tout recommencer à zéro

En 1976, après une énième volée dans un motel de la banlieue de Dallas, Tina monte dans la Jaguar blanche que lui avait offerte Sammy Davis Jr, avec ses deux enfants, 36 cents, une carte d’essence et part recommencer tout à zéro. De ses moyens vocaux et de son énergie renouvelée après ce geste libérateur reste une trace, une splendide vidéo de Tina en duo avec Chuck Berry. Cette version live de Rock’n’Roll Music demeure la preuve que deux ouragans peuvent se rencontrer, s’unir en quelques secondes et former une entité absolument luciférienne au sens lumineux et non ­destructeur du terme. Ike, en prison à l’époque, a dû apprécier.

À 46 ans la « panthère du rock » rencontre le second homme de sa vie, Erwin Bach, un jeune producteur allemand logeant dans un deux-pièces en banlieue de Cologne.

Son arrivée chez lui, avec 10 malles Vuitton, ne passera pas inaperçue.

Je l’ai vue une seule fois en chair et en os à Paris, rue de la Verrerie, ­backstage ­d’­Azzedine Alaïa dans la seconde ­moitié des années 1980, après son retour dans Mad Max 3 et l’album Private Dancer. Quelques secondes, nous fûmes à moins d’un mètre l’un de l’autre dans une pièce presque vide (à part peut-être Naomi Campbell). Je me souviens de sa petite taille et de ses yeux étirés. Une femme modeste et timide dont la présence au monde était en creux magnétique ; à 50 ans, minijupe, talon de 12 centimètres et cheveux en pétard, elle ressemblait à la photographie de Herb Ritts et en même temps, elle aurait pu être arrivée en transports en commun.

PHOTO PARIS MATCH L’iconique Villa Algonquin (au centre), à Küsnacht, sur les bords du lac de Zurich. Tina et Erwin Bach s’y sont retirés dès 1998. Naturalisée suisse en 2013, elle y vit ses dernières années.

Elle allait bientôt vivre comme une retraitée près de Zurich en Suisse alémanique. Elle apprend l’allemand, abandonne la nationalité américaine, se fait ­bouddhiste. Son premier mari lui a tout pris, le second lui donne jusqu’à son rein pour la convaincre de ne pas se faire euthanasier. Elle avait voulu fuir sa légende la plus noire, puis, un jour de l’été 2018, elle apprit le suicide de son fils aîné. Il avait utilisé une arme ayant appartenu à Zelma, la squaw au colt 45, cette mère qu’elle idolâtrait et haïssait en même temps.