Des Jeux qui n’auront rien d’un « village Potemkine ». C’est en tout cas l’ambition de Tony Estanguet, président du Comité d’organisation, qui entend faire de Paris « le plus beau terrain de sport » du monde, mais un terrain qui dure ! L’évènement, écologiquement exemplaire, aura lieu dans un décor de carte postale. Beaucoup de promesses qui n’ont pas dissipé toutes les incertitudes. Au village des athlètes, par exemple, on n’aura que deux mois pour corriger d’éventuelles malfaçons, un délai inédit ! État, municipalité, dirigeants sportifs, tout le monde va devoir jouer collectivement afin que le compte à rebours ne se transforme pas en chemin de croix.

« Une boucherie. » « Un déferlement de haine. » « Règlement de comptes à OK Corral. » De l’aveu des présents, les derniers débats au sein du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ont atteint des sommets de violence feutrée. Ces guerres picrocholines sur fond de prébendes et de petits arrangements financiers au sommet du sport français sont difficiles à lire.

Inconnue du grand public avant son élection, en 2021, puis durant son mandat, Brigitte Henriques le restera une fois débarquée, à la suite des discussions interdites à la presse du 25 mai. Mais ce nouveau souci de gouvernance du sport bleu, blanc, rouge, après ­Bernard Laporte, démissionnaire de la Fédération française de rugby, le 27 janvier, et Noël Le Graët, exfiltré de la Fédération française de football au printemps, fait tache. Alors que dans 420 jours, Paris accueillera, pour la première fois depuis un siècle, les Jeux olympiques d’été. Le Comité international olympique, « le Vatican du sport », dont le CNOSF est le principal interlocuteur, a pris ombrage de ces bisbilles. Et d’appeler « à la responsabilité de chacun pour que les conflits de ces derniers mois cessent ».

Car, même si c’est le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP), dirigé par Étienne Thobois et Tony Estanguet, qui pilote l’organisation, l’épisode intervient après que plusieurs nuages sont venus obscurcir l’horizon. Ainsi la question de la billetterie. En France, dans l’opinion, un certain consensus règne sur tout ce qui concerne Paris 2024. Chez les athlètes, on peut même parler d’omerta. Plusieurs médaillés olympiques que nous avons contactés ont décliné tout commentaire.

« Les Jeux sont une fête et nous voulons en faire partie. Dire du mal de sa famille risquerait de nous en priver », commente un ancien champion.

Dans la presse anglo-saxonne, toujours prompte au « French bashing », on commence à décocher les premières fléchettes : « La déception est montée en France après deux séries de ventes de billets au cours desquelles un lot très médiatisé d’un million de billets à 24 euros chacun a été rapidement épuisé, tandis que les places pour de nombreux évènements phares, dont la gymnastique, se sont envolées à plusieurs centaines d’euros », assure The Guardian qui parle de « retour de bâton dans l’opinion publique ». La ministre des Sports et des Jeux, Amélie Oudéa-­Castéra, a, depuis, entamé un marathon médiatique pour rappeler que 90 % des places étaient inférieures à 200 euros et que les billets de Paris 2024 étaient moins chers que ceux des Jeux précédents. Mais tout candidat aux premières loteries de billets a pu constater que les places les plus abordables concernaient des disciplines comme le football (près d’un million de billets), pas vraiment un sport roi pendant les Jeux. Pour les épreuves majeures comme l’athlétisme au Stade de France ou la natation à Paris La Défense Arena, les places latérales se monnaient autour de 1000 euros au minimum. Les mêmes places lors de Pékin 2008 coûtaient trois fois moins cher.

Travaux : des dossiers noirs

Côté infrastructures, Paris a réussi à éviter les « éléphants blancs », ces édifices pharaoniques construits pour l’évènement puis laissés en déshérence comme à Athènes ou à Rio. Hormis le centre aquatique de Saint-Denis, dont le coût a flambé (il est passé de 113 à 174 millions d’euros), qui accueillera le plongeon et la natation synchronisée, et l’Arena de la porte de la Chapelle (138 millions), toutes les épreuves auront lieu sur des installations préexistantes.

Sur les chantiers, d’un coût total de 4,5 milliards d’euros, il reste néanmoins des dossiers noirs. Ainsi, la colline d’Élancourt (Yvelines), le point culminant de l’Île-de-France, site du VTT. Des riverains et des élus écologistes ont contesté ce choix pour des raisons environnementales. Le projet de 12 millions d’euros est en retard. À la bourre aussi, l’enfouissement de la ligne à haute tension aux abords du village olympique ou le « cluster » des médias à Dugny et au Bourget, où logeront les journalistes étrangers.

Construit par la Solideo, le maître d’œuvre des JO, le village, qui s’étend sur 52 hectares de Saint-Ouen à Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis, doit accueillir 14 500 athlètes et leur staff à partir du 18 juillet 2024. La date de remise des clés est toujours fixée au 1er mars 2024. L'échéancier est serré et il n’est pas sûr que les délais soient respectés. Avec déjà un surcoût de 10 % par rapport au budget initial (440 millions d’euros au lieu de 400 millions).

L’été prochain, le débat portera surtout sur la décision d’Anne Hidalgo, qui préside la Solideo, de ne pas climatiser le village.

La mairie de Paris avance que l’architecture « bioclimatique » prend en compte la course du soleil ou des vents pour atténuer les effets de la chaleur. Mais si les pics de chaleur de l’été 2022 (40 °C) se répètent, pas sûr que les athlètes goûtent la géothermie à la française.

Plusieurs délégations réclament déjà des installations supplémentaires, voire des hébergements en hôtel climatisé aux frais de Paris 2024. Un compromis a été accepté pour des climatisations temporaires aux étages les plus exposés. Mais les organisateurs, qui veulent diviser par deux l’empreinte carbone des Jeux par rapport à Rio en 2016 et à Londres en 2012 (3,6 millions et 3,4 millions de tonnes équivalent CO 2 émises), ne transigeront plus.

Inquiétudes sur la sécurité

La question de la sécurité reste la principale source d’inquiétude. Dans ce domaine, le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, le 28 mai 2022, n’a pas rassuré la planète sport. C’est un euphémisme. La semaine dernière, Gérald Darmanin a détaillé le dispositif mis en place pour la cérémonie d’ouverture : 35 000 policiers et gendarmes pour les 500 000 spectateurs attendus sur les berges de la Seine. La stratégie d’ensemble sera dévoilée plus tard. On sait déjà que des « structures régionales d’hébergement temporaire » dans toutes les régions de France, à l’exception des Hauts-de-France et de la Corse, devraient être proposées aux migrants et aux SDF.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a autorisé le projet de déploiement de caméras de surveillance exploitées par une intelligence artificielle(IA).

Les festivals d’été ont été avancés ou rabotés de quelques jours, car toutes les forces seront mobilisées sur Paris.

« La sécurité est l’enjeu majeur de Paris 2024, explique Michael Payne, ancien directeur du marketing du CIO qui a connu 22 éditions des Jeux. La France sait organiser des championnats du monde, mais là, il va falloir en organiser 30 en même temps. Les Français sont sûrs de leurs forces, mais ils devraient s’adjoindre des compétences extérieures pour la sécurité et les transports. Ce n’est pas un aveu d’impuissance. Au contraire. Même les Chinois l’ont fait. » Seule certitude, le renforcement de la sécurité va engendrer des coûts supplémentaires : déjà plus de 400 millions d’euros. Et sans doute bien davantage.

Des ratés côté transport

Côté transport, deux des grands projets prévus initialement ne seront pas opérationnels en 2024. Ainsi, le CDG Express, qui doit relier en train super rapide l’aéroport Charles-de-Gaulle au centre de Paris ne sera pas prêt avant 2027. Le prolongement des lignes de métro jusqu’à l’aéroport d’Orly ne devrait pas non plus être réalisé à temps. Tout reposera donc sur la SNCF et la RATP. Et il va leur falloir un véritable tour de force. La fréquence des trains et des métros devra augmenter de 15 % sur les lignes qui desservent les stades.

Le défi : transporter 10 millions de personnes au cours des quinzaines olympique et paralympique sur un réseau vétuste, saturé et qui manque de personnel. À cet effet, la RATP espère embaucher 2700 conducteurs de bus, 400 conducteurs de métro, 700 agents de station, 400 agents de maintenance et 120 agents de sécurité.

Si l’optimisme prévaut chez les deux fleurons du transport public, les doutes ne sont pas dissipés sur les conflits sociaux et les grèves, qui pourraient écorner l’image de la France. C’est la grande crainte des médias étrangers.

En 1998 (Coupe du monde de football masculine) et en 2016 (Euro de football masculin), tout s’était bien passé. Mais le climat n’était pas aussi explosif. La réforme des retraites sera-t-elle oubliée dans 13 mois ?

Les mois qui précèdent les Jeux sont fertiles en psychodrames et campagnes de dénigrement. Avant ceux de Rio en 2016, 70 % des Brésiliens se disaient contre l’évènement. À Tokyo, en 2021, 80 % des habitants de la capitale proclamaient leur désamour des JO. Le patron du comité d’organisation japonais avait été débarqué quelques jours avant le début des compétitions pour comportement misogyne. En 2002, lors des Jeux d’hiver de Salt Lake City, c’est tout l’état-major du comité d’organisation qui avait dû démissionner sur fond de corruption. « À Rio, les membres du CIO s’endormaient chaque soir en se demandant si les Jeux iraient à leur terme », se souvient Michael Payne.

À l’aune de ces précédents peu glorieux, Paris s’en sort plutôt bien. Le coût des Jeux de 2024 a certes augmenté : 8,8 milliards d’euros contre 6,9 milliards prévus ; c’est bien moins que les éditions précédentes (Tokyo : 12 milliards d’euros). Le budget reste toutefois difficile à boucler et n’échappera pas aux débordements. Des commanditaires attendus (comme LVMH) tardent. Ces dernières semaines, des économies – certaines explosives, comme, selon des sources internes au COJOP, la suppression des petits déjeuners pour les volontaires… – étaient envisagées. On ne connaîtra la facture définitive qu’une fois les Jeux olympiques et paralympiques terminés. Mais pas de panique. Malgré les plaidoyers pro domo (« les Jeux financent les Jeux »), il est acquis que l’État (4,4 milliards déjà investis) comblera les déficits. L’addition, s’il vous plaît.