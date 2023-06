Le maître et son modèle : une certaine idée de la classe et déjà des classiques. Avec un sixième film ensemble, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio continuent de nourrir la légende de Hollywood. En marge du Festival de Cannes, ils se sont retrouvés dans un décor de rêve aux airs de refuge : l’Hôtel du Cap-Eden-Roc. Le petit paradis de la Riviera a ouvert ses portes aux monstres sacrés du cinéma et aux déesses de la mode pour les soirées les plus privées… et les plus prisées. Comme celle de la Warner ou le gala de l’AmfAR, glamour pour la bonne cause, qui a permis de lever 16 millions d’euros au profit de la recherche contre le sida. Nous y étions.

PHOTOS : Vincent Capmann Paris Match