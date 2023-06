Le 28 mai, à l’occasion du 80 e Grand Prix de Monaco. À droite : Charlotte Casiraghi, son mari Dimitri Rassam et au centre, en bleu, son fils Raphaël Elmaleh. À côté, son frère aîné, Andrea Casiraghi, avec sa femme Tatiana Santo Domingo et leurs enfants, Maximilian, Sacha et India.

Champions de l’élégance et de la décontraction ! La fraîcheur de cette nouvelle génération est le plus bel hommage rendu à Rainier, dont le centenaire de la naissance a été célébré le 31 mai. En épousant Grace Kelly, le souverain inventait une nouvelle aristocratie, associant le glamour hollywoodien au nom de Monaco. Sa petite-fille Charlotte a voulu une autre façon de briller : le 12 juin, elle lancera une nouvelle édition des Rencontres philosophiques de Monaco. De l’art du virage à celui de l’argumentation, il s’agit toujours de cultiver sa singularité.

Stéphane Bern Paris Match

Le prince Rainier III, qui fut lui-même amateur de vitesse et de voitures, aurait été fier de ce 80e Grand Prix de Formule 1. Non seulement parce qu’il estimait ce rendez-vous indissociable de Monaco, mais parce qu’il aura donné l’occasion d’une démonstration de force, de jeunesse et d’union. Devant son ­profil de médaille affiché sur les tribunes aux couleurs monégasques – rouge et blanc – a défilé tout son clan, enfants, petits-enfants, arrière-­petits-enfants. Certes, Max Verstappen, le vainqueur, et ­derrière lui Fernando Alonso ont été récompensés par le prince ­souverain Albert II et son épouse, la ­princesse ­Charlène. Mais c’est aussi sa mémoire qui était ainsi honorée. Ce 31 mai, l’architecte de la ­métamorphose de Monaco aurait eu 100 ans et, sur son Rocher qui en compte sept fois plus, la relève est non seulement assurée, mais assumée.

À l’heure où toutes les monarchies européennes réduisent la famille régnante à un noyau dur, les Grimaldi n’ont pas peur de déployer leur envergure. Cousins, cousines forment un joyeux cortège. Ces ambassadeurs de charme sont un des atouts majeurs pour attirer investisseurs ou touristes.

Perle de cette couronne, Charlotte Casiraghi, aussi à l’aise pour parler mode que philosophie.

Accompagnée de son époux, le producteur de cinéma Dimitri Rassam, elle attire tous les regards. Son fils, Raphaël Elmaleh, 9 ans, est inséparable de son ­cousin Sacha, 10 ans, le fils d’Andrea Casiraghi et de Tatiana Santo Domingo, venus avec leurs deux autres enfants, India et Maximilian. Pierre ­Casiraghi, brillant homme d’affaires et passionné de patrimoine, avec sa femme ­Beatrice Borromeo, talentueuse documentariste, ainsi que la dernière fille de la princesse ­Caroline, la princesse Alexandra de Hanovre, avec son compagnon, Ben-Sylvester Strautmann, complètent le ­charmant tableau où prend place leur cousin Louis Ducruet, ­spécialiste en organisation d’évènements sportifs, accompagné de sa femme Marie et de leur petite Victoire.

PHOTO PARIS MATCH De gauche à droite : Alexandra de Hanovre et son petit ami Ben-Sylvester Strautmann, Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, Charlotte Casiraghi. Le 27 mai, lors des séances d’essai du Grand Prix de Monaco.

PHOTO PARIS MATCH Autour de Louis Ducruet et de sa femme Marie, ses cousins Charlotte et Dimitri Rassam, Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo.

PHOTO PARIS MATCH Aparté entre Andrea Casiraghi et la princesse Charlène.

PHOTO PARIS MATCH Sacha Casiraghi, 10 ans, et son cousin Raphaël Elmaleh, 9 ans, l’entente parfaite ! Le 28 mai. 1 /4







Les Grimaldi ont fait assaut d’élégance, Charlotte et Beatrice en fidèles ambassadrices de Chanel pour la première et de Dior pour la seconde. La semaine dernière, on les avait déjà vus fouler les marches d’un autre palais, celui des Festivals, pour l’ouverture du 76e Festival de Cannes. C’est alors Dimitri Rassam, producteur ­notamment des Trois mousquetaires, et sa mère, ­l’actrice Carole Bouquet, qui semblaient faire les ­honneurs de leur univers alors qu’était ­présentée La saga Rassam-Berri, le cinéma dans les veines. Ce ne sera ni la première ni la ­dernière fois que les Grimaldi et le cinéma se charment et s’inspirent.

PHOTO PARIS MATCH Sur la première marche du podium, le pilote Max Verstappen (au centre), suivi de Fernando Alonso (à gauche) et d’Esteban Ocon. Entre le prince Albert et Andrea Casiraghi, le roi de Malaisie, Abdullah Shah. Le 28 mai à Monaco.

L’histoire du Rocher au grand écran

En marge du Festival, le magazine américain Variety, annonçait le lancement d’une nouvelle production signée Dimitri Rassam, allié à Astrea Films, société monégasque dirigée par sa belle-sœur, Beatrice, aux côtés de son mari, Pierre, et de son autre beau-frère, Andrea. Une saga sur les Grimaldi qui commencera par la manière rocambolesque dont François le Malicieux s’est emparé du Rocher en janvier 1297.

« La véritable histoire de la ­fondation des Grimaldi de Monaco il y a sept siècles est l’une des plus captivantes que j’ai eu la chance de découvrir, a notamment déclaré Dimitri Rassam dans les colonnes de Variety. Je pensais la connaître, mais il s’avère que je n’avais fait qu’en effleurer la surface. Pour faire simple, c’est une histoire épique à tous points de vue : famille, aventure, intrigue. » Il explique alors qu’Andrea Casiraghi est allé fouiller dans les archives du palais princier pour alimenter le scénario. Pourquoi laisser à d’autres esprits, sans doute moins délicats, le soin d’écrire et de produire une série à la manière de The Crown ?

PHOTO PARIS MATCH Du noir, du blanc et du châtain pour Charlène, avec Albert, lors du dîner de clôture du Grand Prix le 28 mai.

Une place pour chacun et chacun à sa place. En novembre, alors que toute la famille princière était déjà réunie dans la cour du palais pour la fête nationale, le prince Albert II s’en était expliqué : « Je suis très heureux que mes neveux et nièces s’investissent avec passion dans la Principauté par différentes actions dans différentes entités. Je sais que je peux compter sur eux, mais aussi, bien entendu, sur mes sœurs. Je sais aussi que mes enfants pourront compter sur eux. Je fais déjà appel à mes neveux et à mes nièces pour me représenter dans différentes manifestations, car il y a une multiplication d’évènements et je ne peux pas être partout. Il faut se répartir les tâches de représentation et il se peut que je fasse appel à eux dans le futur… C’est le constat que la Principauté est très active dans beaucoup de domaines et qu’ils entendent s’investir pour accompagner et encourager cette dynamique. »