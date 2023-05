Harrison Ford, 80 ans, a présenté hors compétition Indiana Jones et le cadran de la destinée, cinquième volet des aventures du plus célèbre des archéologues. Devant l’Hôtel du Cap-Eden-Roc d’Antibes, le 22 mai.

Qu’importe la grisaille, sa présence ramène le beau temps. Dix-sept ans que Harrison Ford n’était pas venu au Festival. Avec lui, ce sont les plus grands noms du cinéma d’outre-Atlantique qui font leur retour sur les marches du Palais : depuis le trio légendaire, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro venu présenter Killers of the Flower Moon, jusqu’à Michael Douglas en passant par Natalie Portman, Cate Blanchett et Salma Hayek. Une ­76e édition très américaine sur laquelle a régné le sulfureux Johnny Depp, notre Louis XV « le Bien-Aimé » fou amoureux de Maïwenn dans Jeanne Du Barry. Mais Cannes n’a pas qu’un roi. En 15 jours, les sacres se succèdent.

Christophe Carrière Paris Match

Tandis que les bulletins météo annonçaient un temps maussade pour les premiers jours du Festival de Cannes, les connaisseurs promettaient un cortège de polémiques et de perturbations. Mais, si les parapluies étaient nécessaires pour abriter robes longues et smokings, on ne peut pas dire qu’un ouragan contestataire ait balayé la Croisette. Au contraire !

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Natalie Portman sur la terrasse Chopard de l’hôtel Martinez. Bijoux Chopard et mise en beauté Dior Beauté.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH L’actrice britannique Gemma Chan, en robe Vuitton tout en broderies et paillettes.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Une inconditionnelle du Festival : l’actrice chinoise Gong Li en robe Maison Alaïa et bijoux Cartier.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH L’actrice américaine Brie Larson (en Chanel), super-héroïne de Marvel, est membre du jury placé sous la direction de Ruben Östlund.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH L’équipe du film Rosalie (de gauche à droite) : Gustave Kervern, Juliette Armanet, Benjamin Biolay et sa fille, Anna, Nadia Tereszkiewicz, Stéphanie Di Giusto (la réalisatrice), Guillaume Gouix et Benoît Magimel. 1 /5









Dès l’ouverture, c’est sous une pluie de vivats qu’est arrivé Johnny Depp, héros royal de Jeanne Du Barry, de Maïwenn, comme lavé de tout soupçon après le procès surmédiatisé qui l’a opposé à son ex-femme Amber Heard. Le collectif Osez le féminisme ! avait pourtant appelé au boycott du Festival (on verra plus loin que ce n’est pas le seul), 123 actrices et acteurs (dont Julie Gayet et Laure Calamy) signaient une tribune pour dénoncer un évènement déroulant « le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent » … En vain. Circulez, tout reste à voir…

Quatre-vingt-dix-sept longs métrages toutes sections confondues, appréciés par plus de 30 000 professionnels dont 4500 journalistes venus de 90 pays.

Si toutes et tous ont conscience des débats qui agitent la société, les festivaliers veulent retrouver le Cannes d’avant la COVID. Plus de restrictions, frontières rouvertes, le marché du film a repris des couleurs…

Personne ne tourne le dos aux discussions de fond assorties d’initiatives constructives – comme, par exemple, annoncée par la productrice Sandra Rudich, la création de Sisterland Studio, fonds d’investissement consacré au développement de sujets valorisant l’image et la représentation des femmes et de la diversité. Mais pas question d’enrayer la machine cannoise alors que le vaisseau amiral du cinéma mondial reprend enfin son rythme de croisière.

Une remontada lancée par Tom Cruise. Avec Maverick (la suite de Top Gun), il a ­commencé par « sauver le cinéma », dixit Steven Spielberg, en séduisant les spectateurs en masse. Il a également incité les stars américaines à suivre son exemple en revenant fouler le tapis rouge. On y aura vu cette année Harrison Ford accompagné de son épouse, Calista Flockhart, pour l’avant-première mondiale d’Indiana Jones et le cadran de la destinée. La mise en scène de ce cinquième volet de la saga ayant été confiée à James Mangold (Le Mans 66), Spielberg n’a pas voulu assister à la séance pour ne pas faire ombrage à son successeur, lequel réussit à faire oublier le calamiteux épisode : Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal.

Déluge d’amour

George Lucas, créateur de la licence, n’était pas là non plus. Lui, c’était pour éviter de croiser le patron de Disney, Bob Iger. ­Malgré un chèque de 4 milliards de dollars pour acquérir LucasFilms, il lui en veut d’avoir été totalement évincé. En leur absence, tous les projecteurs étaient donc braqués sur… ­Harrison Ford, qui a eu droit à un hommage surprise agrémenté d’une Palme d’or d’honneur. Ovationné par 2300 spectateurs qui hurlaient à tue-tête « I love you », l’acteur de 80 ans, ému aux larmes, répondit par la célèbre réplique de Han Solo dans L’Empire contre-attaque : « I know », avant d’enchaîner : « Mais moi aussi, je vous aime. »

Dans le genre culte, on note également les retrouvailles de Martin Scorsese avec le ­Festival. Palme d’or 1976 pour Taxi Driver, le cinéaste n’avait pas eu un film en sélection depuis After Hours, en 1986. ­Inoubliable président du jury en 1998, aux pieds duquel Roberto Benigni s’était jeté après avoir reçu le grand prix pour La vie est belle, Scorsese présentait cette année Killers of the Flower Moon, accompagné de ses deux acteurs fétiches, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio.

Le premier joue le rôle d’un ­salopard cupide qui manipule le second, neveu bête et naïf, pour s’approprier la ­fortune des Indiens de la tribu Osage. L’histoire, authentique, remonte aux années 1920. Financé en grande partie par Apple TV+, ce beau et long film bénéficiera d’une sortie au cinéma (le 20 octobre au Québec). Tim Cook, directeur général milliardaire de la marque à la pomme, était là, évidemment. Le lendemain, dans une suite de l’hôtel Martinez, le successeur de Steve Jobs s’entretenait discrètement avec Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+. Leur entente n’est pas un secret : un accord permet depuis peu aux abonnés de la chaîne cryptée d’accéder aux programmes d’Apple TV+.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Direction le Palais des festivals. Michael Douglas, 78 ans, va recevoir une Palme d’or d’honneur pour 50 ans de carrière, le 16 mai.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Leonardo DiCaprio, à l’affiche du thriller Killers of the Flower Moon, sa sixième collaboration avec Martin Scorsese.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH L’acteur Mads Mikkelsen avec sa compagne, Hanne Jakobsen, avant la montée des marches pour Indiana Jones et le cadran de la destinée dans lequel il tient le rôle d’un scientifique nazi. 1 /3





Encore et encore

Dans la galaxie des stars qui attirent les foules et agitent les soirées, on se réjouit ­également de la présence du gotha français avec Juliette Binoche, Isabelle ­Huppert, Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Romain Duris, Pierre Niney… On reste épaté par la montée des marches de l’équipe d’­Asteroid City, de Wes Anderson : ­18 interprètes dont Tom Hanks, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Edward Norton, Adrien Brody… On acclame Orelsan pour son concert ultra-privé lors de la soirée BMW sur la plage du Martinez. On se délecte d’écouter Juliette Armanet chanter debout sur une table au dîner ­Chopard, applaudie par ­Natalie Portman, Carla Bruni, Clotilde Courau, Julia ­Ducournau… On rit devant la chenille ­lancée par Anne-Élisabeth Lemoine, Bertrand Chameroy et l’équipe de C à vous sur la ­Terrasse by Albane, l’endroit le plus hype du ­Festival.

On s’amuse dans le luxueux caisson à oxygène que Sandra Sisley a installé dans son lieu où se déhanchent Adriana Karembeu, Vincent Elbaz ou Frédérique Bel. C’est l’éclate, jusqu’au moment où on fait face à de jeunes femmes que l’on prendrait pour des festivalières anonymes si elles n’étaient assaillies par des hordes de groupies… Alors, on s’aperçoit qu’on est passé du côté des boomers. Elles ne sont à l’affiche d’aucun film, ne sont (heureusement) pas issues de la téléréalité, mais drainent entre 500 000 et 4 millions de fans sur leurs comptes Instagram. Lena Situations, ­Noholita, Isabeau Delatour…

Les réseaux sociaux étant devenus une cheville ouvrière de la communication, il était logique de les voir s’imposer physiquement au Festival.

Et le cinéma dans tout cela ? Il va bien, merci. Au moment où nous bouclons, c’est-à-dire aux deux tiers du Festival, la Croisette s’enthousiasmait pour The Zone of Interest, le film choc de Jonathan Glazer qui retrace le quotidien de Rudolf Höss, commandant du camp d’Auschwitz, installé avec sa famille à deux pas de l’horreur. Énorme succès aussi, avec 15 minutes d’applaudissements, pour le premier film mongol jamais sélectionné : Si seulement je pouvais hiberner, de ­Zoljargal Purevdash, qui retrace le parcours de trois gamins abandonnés par leur mère. Grand intérêt aussi pour Les filles d’Olfa, mi-docu ­mi-fiction autour de la disparition de deux jeunes Tunisiennes, un film progressiste étonnamment financé par l’Arabie saoudite… Au rayon des moins, beaucoup de critiques ont mal noté Black Flies, de Jean-Stéphane Sauvaire, avec Sean Penn, lequel a pâti d’avoir été programmé le jour de la projection d’Indiana Jones. Impossible d’exister médiatiquement quand vous vous retrouvez face à une telle légende…

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Césarisée en 2022 pour sa performance dans La fracture, Aissatou Diallo Sagna (en Dior) retrouve la réalisatrice Catherine Corsini avec Le retour.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Dans Le temps d’aimer, de Katell Quillévéré, Anaïs Demoustier et Vincent Lacoste (tous deux en Celine et bijoux Boucheron pour elle) soumettent leur lien à l’épreuve des années.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Vincent Macaigne et Cécile de France incarnent le peintre et sa muse dans Bonnard, Pierre et Marthe, de Martin Provost.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Charlotte Casiraghi avec sa mère, la princesse Caroline, et sa belle-mère, Carole Bouquet, toutes en Chanel, devant l’hôtel Mondrian, le 20 mai.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Adèle Exarchopoulos, Romain Duris et Paul Kircher, réunis dans Le règne animal, de Thomas Cailley.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Pierre Niney, au Carlton, en Gucci. Il présente dans la quinzaine des cinéastes Le livre des solutions, une autofiction de Michel Gondry. 1 /6











Mais à ce jour, le film le moins aimé de la compétition par la presse internationale demeure Le retour, de Catherine Corsini. À cause d’une scène de sexe avec une mineure de moins de 16 ans non déclarée à la commission chargée d’étudier les demandes de tournage avec des enfants, mais aussi de soupçons de harcèlement de la réalisatrice sur le plateau, le film est arrivé en sélection avec une odeur de soufre. Le producteur Marc Missonnier s’est même enflammé sur Twitter en lançant un hashtag #BoycottCannes. La direction du Festival l’a pris au mot en lui supprimant son accréditation.

« Pour quelques jours », nous a ­soufflé un membre du conseil d’administration. Marc Missonnier, lui, ne décolère pas, persuadé que Thierry Frémaux l’a déclaré persona non grata à vie. À tort, puisqu’il vient effectivement de récupérer le fameux sésame. De même qu’il ne se serait sans doute pas lancé dans une telle croisade si Le consentement, qu’il a financé, adaptation du roman de Vanessa Springora, avait été sélectionné…

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH François-Henri Pinault et son épouse Salma Hayek (en Balenciaga), lors de la soirée Women in Motion organisée par Kering le 21 mai.

D’autant qu’il ne s’est pas attaqué à n’importe qui. Qu’il demande donc au policier municipal qui, dans un excès de zèle, a interpellé Thierry Frémaux parce qu’il faisait du vélo (un modèle électrique offert par BMW, partenaire officiel du Festival) sur le trottoir du Carlton… Une vidéo circulant sur les réseaux montre l’agent bousculant sans ménagement et sans raison le délégué général… Inutile de préciser que le maire de Cannes, David Lisnard, a passé un savon à l’agent. D’autant que Thierry Frémaux, cycliste dans l’âme, montrait le bon exemple.

Jamais le Festival n’a connu autant de problèmes de circulation, provoquant un retard de tous les convois officiels et, par conséquent, de toutes les séances. On a ainsi vu Michael Douglas, récipiendaire lui aussi d’une Palme d’or d’honneur, s’énerver dans le hall du Carlton parce que la ­voiture qui devait l’emmener au palais avec sa femme, Catherine Zeta-Jones, et leur fille, Carys, n’était pas à l’heure. On dit même que c’est à cause des embouteillages que Johnny Depp est arrivé 20 minutes après le début de la conférence de presse de Jeanne Du Barry. Pour d’autres, ce retard serait plutôt dû à ses difficultés à émerger avant midi. Qu’importe, on ne va pas créer une polémique pour ça, non ?