Les images qui nous font rêver sont pour lui des souvenirs. Prince du cinéma, acteur lui-même et écrivain, Anthony, 58 ans, représente Alain Delon à l’inauguration de l’ensemble photographique qui lui est consacré dans le palace d’Antibes. Soigneusement sélectionnés dans les archives de Paris Match, ces coups d’œil exceptionnels sur un destin hors normes racontent la légende Delon et toute une saga du cinéma français. Autant de reflets de sa propre histoire que le fils d’Alain et de Nathalie a retrouvés sans cacher son émotion.

Christophe Carrière Paris Match

Il y a encore deux semaines, le plus beau des félins du cinéma français, Alain Delon, devait venir à l’exposition organisée par Paris Match (avec les soutiens de Champagne Louis ­Roederer et de Lacoste) à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, fameux palace niché au cap d’Antibes. Et puis finalement, non.

PHOTO PARIS MATCH Nathalie et Alain, mariés depuis bientôt trois ans, en vacances sur la plage du Pyla en mai 1967.

PHOTO PARIS MATCH À 26 et 23 ans, Alain et Romy sur les quais de Seine. Ils viennent de jouer Dommage qu’elle soit une putain, de John Ford, mis en scène par Luchino Visconti (1961).

PHOTO PARIS MATCH Sur le tournage du Clan des Siciliens, d’Henri Verneuil, en 1969, avec Jean Gabin pendant une visite de Belmondo. 1 /3





« Le dernier des samouraïs », trop fatigué, a déclaré forfait, envoyant à sa place l’aîné de ses héritiers, Anthony Delon. Qui mieux que lui pour ­évoquer à la fois l’homme et la star, le père et l’icône ?

Des 22 tirages choisis par le commissaire d’exposition, Marc Brincourt (ex-rédacteur en chef photo de Paris Match), parmi des milliers de photos issues des archives de notre magazine, Anthony Delon a trouvé sa préférée : « Celle où mon père tient un de ses chiens dans ses bras, dans sa propriété de Douchy. Elle n’appartient pas au glamour. Il a un sourire d’enfant et on sent que, dans ce moment d’intimité, il a déposé les armes. »

PHOTO PARIS MATCH L’amoureux des chiens, chez lui, à Douchy, en 1976.

De nombreuses personnalités, accompagnées par ­Philippe Perd, PDG de l’hôtel qui accueille pour la sixième fois l’expo événementielle Paris Match (et qui a déjà pris date pour une septième), ont quitté quelques heures la Croisette pour retrouver une part du rêve cannois.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH L’actrice Elsa Zylberstein, en plein soleil

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Le coup de cœur d’Anthony pour ce souvenir d’une navigation au large de Saint-Raphaël avec Brigitte Bardot et Éric Tabarly, en 1968

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Aux côtés du chef Raoni Metuktire et de ses accompagnateurs Watatakalu, le directeur général de la rédaction de Paris Match, Patrick Mahé, et le réalisateur Jean-Pierre Dutilleux (au centre), auteur d’un documentaire présenté à Cannes sur le peuple kayapo d’Amazonie.

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH De gauche à droite : la chanteuse Inna Modja, l’actrice Chloé Jouannet-Lamy, le président de Lacoste, Thierry Guibert, le mannequin Eugenia Kuzmina et l’acteur Rod Paradot

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH Philippe Perd, PDG de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, avec Anthony Delon

PHOTO VINCENT CAPMAN, PARIS MATCH L’équipe de la maison de champagne Louis Roederer, de gauche à droite : Christophe Igier (développement commercial), Cédric Petit (communication et marketing), Jean-Christophe Rault (équipe commerciale) et Damien Motte (directeur régional). 1 /6











Ici, le magnétisme de la star sur le ­tournage de La piscine, là, en goguette avec Brigitte Bardot et Éric Tabarly, ou papotant sur un canapé avec Marianne Faithfull, dont le petit ami, un ­certain Mick Jagger, regarde ses chaussures… Les actrices Maria de Medeiros, Elsa Zylberstein, Eugenia Kuzmina, Chloé Jouannet (Mon héroïne), l’acteur autrichien Philipp Hochmair (La conférence), le Français Rod Paradot (César du meilleur espoir masculin pour La tête haute), la réalisatrice Nathalie Marchak (Les siffleurs), l’éditrice Isabelle Saporta (Fayard va publier Bastingage, le ­prochain roman d’Anthony Delon) et beaucoup d’autres échangent sur le loup solitaire du cinéma français.

Mais voici que débarque le chef Raoni Metuktire, de la tribu du peuple kayapo. Il est en Europe dans le cadre d’une campagne internationale pour la protection de la forêt amazonienne… Un représentant ancestral face aux images d’un monstre sacré : l’imaginaire n’a pas de ­frontières.