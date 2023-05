Des légendaires façades, il ne reste même plus le charme. Anémiée par son système économique, des pénuries et une inflation de 200 % en 2022, ligotée par un embargo américain, Cuba la résiliente ne danse plus. Même la santé et l’industrie du sucre, les valeurs sûres, se délitent. Malmené par la pandémie, le tourisme, qui attire majoritairement des Canadiens et quelques Russes, ne fait plus vraiment recette. Dans cette île qui importe presque tout, même les œufs, les habitants n’ont qu’une idée : fuir.

Loïc Grasset Paris Match

C’est est un filet de liquide flave, presque translucide, qui s’écoule, tranquille, d’un siphon fatigué. De rares gouttelettes perlent sur le bitume, s’irisent puis dessinent un arc-en-ciel de lumière décomposée. Une odeur entêtante de gingembre bleu, de bois de santal et de lavande chatouille les narines de Julio, 34 ans, taxi clandestin à La Havane, dans le quartier de San Isidro.

« Regarde-moi cette belle couleur d’ambre. C’est mon or, mon eau précieuse », s’extasie-t-il en transférant dans un jerrican le contenu du réservoir de sa Moskvitch 412 édition 1981, d’un garance délavé et moucheté de taches de rouille noirâtres. « Toutes les pièces sont d’origine, avec l’estampille CCCP. Ça, c’est de la voiture ! » conclut-il. Si Julio voue un culte aux effluves d’alcane, c’est que depuis un mois l’essence manque. Une pénurie qui, de La Havane à Varadero, de Trinidad à Pinar del Rio, provoque le chaos. « Je travaille un jour, puis je fais la queue trois jours et trois nuits, sans rentrée d’argent, maudit, à la clarté mourante du crépuscule, Reiner, 71 ans, qui campe dans son taxi chinois bouton d’or dans le quartier de Luyano. Pour le commun des Cubains, il faut patienter dans la voiture jusqu’à une semaine pour arracher 40 litres de SP95. » Vendu 25 pesos (0,2 euro) à la pompe, le litre d’essence s’échange 5 euros au marché noir. Six mois de salaire le plein !

PHOTO ENRICO DAGNINO, PARIS MATCH L’or noir. Vingt-cinq pesos le litre (0,2 euro), mais au terme de trois à cinq jours de queue, ou 5 euros le litre au marché parallèle… L’essence est si précieuse qu’on la conserve en jerrican à domicile.

Les raisons de cette crise énergétique inédite sont multiples. D’aucuns d’avancer les soucis de production de l’Algérie, du Venezuela et de la Russie, les fournisseurs d’or noir de l’île. D’autres d’évoquer la disparition mystérieuse, en pleine mer, de pétroliers pour des questions d’incurie et de corruption. Beaucoup d’insister sur les défauts de paiement de La Havane, exsangue depuis la pandémie. « C’est une situation temporaire. Le monde entier souffre de ce problème. Pour nous qui n’avons ni fleuve au débit puissant pour ériger des barrages, ni énergies nouvelles, le pétrole que nous achetons sert à produire l’électricité », avance Angel Bua Wong, cacique de l’Institut national d’études économiques, qui nous reçoit dans un édifice d’acier et de béton martial, style Le Corbusier tropical.

PHOTO ENRICO DAGNINO, PARIS MATCH Centrale au gaz flottante, fournie par la Turquie. Elle fonctionne grâce au gaz liquéfié, importé de Russie. Cuba n’a pas de pétrole.

« Alors, comme ça, vous êtes de Paris Match ? interroge-t-il. Et c’est un journal important ? Bizarre, je pensais que le plus grand journal français était L’Humanité. » Avant de nous plaindre d’un air contrit : « C’est terrible, ce qui se passe chez vous. Ces manifestations. Ça doit être dur à vivre, non ? » Une remarque mâtinée d’aplomb et de dogmatisme. Après avoir patienté huit mois pour obtenir un visa « journaliste », franchi bien des méandres administratifs, nous avons pu, en louant plusieurs véhicules, sillonner Cuba pendant une dizaine de jours et prendre le pouls, fragile, d’une île suppliciée.

Le constat ? Forcément édifiant. Cuba traverse sa pire passe depuis des décennies. Plus grave encore que la « période spéciale » des années 1990, quand on ne croisait, faim oblige, que des silhouettes efflanquées, façon statuettes de Modigliani.

Il faut, certes, se garder de sensationnalisme. Il n’y a ni famine ni faim à Cuba. L’île n’est pas dans la liste des 50 pays les plus pauvres du monde. L’embargo américain, qui s’est durci de manière quasi irresponsable sous l’administration Trump et guère assoupli avec Joe Biden, pèse sur l’économie et le quotidien. Mais ni la résilience du peuple cubain ni la douceur de vivre caribéenne ne peuvent masquer le désarroi. « Le prix à payer pour faire face aux États-Unis est lourd. C’est très romantique, mais difficile à vivre », nous avoue un vieux révolutionnaire.

PHOTO ENRICO DAGNINO, PARIS MATCH Sport national : attendre. Une heure pour du pain au tarif officiel de 1 peso, 80 fois plus cher sans ticket de rationnement.

La joie de vivre a disparu

Fondée voilà cinq siècles, la Vieille Havane, avec ses immeubles baroques et néoclassiques, ses arcades et ses patios chamarrés, n’est plus que lézardes, édifices branlants, partiellement écroulés ou en passe de l’être. Dans les restaurants et bars, peuplés de rares touristes, des agrégats d’hommes de tous âges et de tous gabarits, des chétifs, des maigrelets, des colosses au tour de taille de sumotori jouent, à la calebasse et au conga, les grands classiques du Buena Vista Social Club. Mais sans cœur ni sourire. La joie de vivre a disparu des visages dans ce Cuba désenchanté. Partout, des queues. À chaque aliment, pain, oignons, riz, bananes… son rang serré et son heure de « cola ».

En VO, la queue. Avec, souvent, la désillusion. « Le mois dernier, je n’ai eu droit qu’à cinq œufs et quelques cuisses de poulet. Le poisson ? La viande de bœuf ? Cela fait des années que j’en ai oublié le goût », raconte Lourdes, 71 ans, qui vit dans un réduit de 15 mètres carrés dans la Vieille Havane, sans eau depuis cinq jours. À Cuba, le salaire médian s’établit à 3875 pesos, soit 31 euros. Le salaire minimum est à 2100 pesos (17 euros) et la pension de retraite de Lourdes ne dépasse pas 8 euros. Chaque Cubain dispose d’un livret grâce auquel il a droit à un nombre limité de denrées à prix subventionné (un pain pour 1 peso, soit 4 centimes d’euro). Mais sous réserve de disponibilité. Au marché parallèle, les prix s’envolent : 80 pesos l’œuf, 2000 pesos le litre de lait lyophilisé.

PHOTO ENRICO DAGNINO, PARIS MATCH Lourdes fait sa lessive devant son réduit de 15 mètres carrés. À droite, son voisin survit en s’improvisant barbier et coiffeur.

Les plus fortunés, ceux dont la famille à l’étranger envoie des devises, peuvent payer en dollars ou en euros dans des magasins du genre du Goum soviétique avec la monnaie librement convertible (MLC), qui permet de régler par carte, très cher, des produits souvent médiocres.

Ainsi, le centre commercial Carlo III, avec cinq étages, pas d’ascenseur, une lumière blafarde et des boutiques aux noms exotiques : Unico, Jennyfer, Giorgio V. La mode est ici plus proche de celle de Nijni Novgorod ou Belgrade que de Milan ou Paris, avec des marques comme Oleg Cassini, Big Buddah ou Adan y Eva. « Les prix ont triplé en six mois. Au niveau look, ce n’est pas terrible, mais c’est solide. On vient une fois par mois, quand nous avons des rentrées de devises grâce à la famille de Floride », témoignent Regla et Maikel, un couple de trentenaires. À l’origine, ils voulaient s’acheter une carte Sim, en rupture de stock depuis six mois ; ils se rabattent sur des jeans à 15 dollars et des chemisettes à 30 dollars.

PHOTO ENRICO DAGNINO, PARIS MATCH Dans le quartier des ambassades. Les poubelles ne débordent pas. On n’y cherche pas la nourriture, mais des objets manufacturés, le bien très envié des très rares entreprises étrangères.

Une économie en lambeaux

L’année dernière, lassés par le déclin économique et le manque de liberté, des dizaines de milliers de Cubains sont descendus dans la rue lors des plus grandes manifestations depuis des décennies. Une répression a suivi et près de 700 personnes sont toujours emprisonnées. Un an plus tard, la situation s’est détériorée. L’inflation (les prix ont été multipliés par 10 en un an), alors que les salaires n’ont pas bougé, mine le quotidien. Aujourd’hui, des piliers de l’économie sont touchés. Comme la santé, longtemps vache à lait du régime. En 2018, Cuba comptait 8,4 médecins pour 1000 habitants, soit peu ou prou le double de la moyenne des pays de l’OCDE. Voulues par Fidel Castro, les brigades médicales cubaines, « combat de la solidarité contre l’égoïsme », s’exportaient dans 62 pays et rapportaient 8 à 10 milliards d’euros par an à l’État : trois fois plus que le tourisme. Lors de la pandémie de COVID, Cuba a été capable de développer, seule, en moins d’un an, cinq candidats vaccins : Mambisa, Abdala, Soberana 1, Soberana 2 et Soberana+. Avec 85 % des médicaments utilisés d’origine nationale. Ce qui, selon les bilans officiels, fort contestables, a limité la casse : 1 062 154 cas et 8746 décès.

« Grâce au travail de nos scientifiques, nous avons pu vaincre la COVID-19 », s’extasie, dans la polyclinique Dr Cosme Ordoñez Carceller, le Dr Frankis. Le jeune praticien, qui nous fait visiter ce centre pilote, récite, enflammé, une leçon apprise par cœur : « Chez nous, la santé est gratuite pour tous. Nous traitons sans rendez-vous 80 % des problèmes des patients, y ­compris les urgences. »

Pourtant, une rapide visite des installations invite à moins d’emphase : murs écaillés, armoires à médicaments vides, aucun appareil électronique. Dans une salle dédiée, un asthmatique et un nourrisson respirent de l’oxygène à partir d’une sorte de tuyau d’arrosage relié à des bouteilles mangées par la rouille.

Plus loin, la salle des médecines traditionnelles importées de pays amis comme la Chine et le Vietnam. Un septuagénaire somnole le dos recouvert de ventouses. Dans un bol, des aiguilles d’acupuncture sont désinfectées. « Comme l’a dit Raul Castro, les médecines traditionnelles ne sont pas une solution à la pauvreté. C’est une alternative et une richesse », explique la Dre Soraya, directrice du département. La visite est interrompue par un crissement de freins. À l’entrée de la polyclinique, une Lada hors d’âge s’arrête. On en extrait, arc-boutée à une chaise en Celluloïd, une vieille dame hagarde, les yeux exorbités, visiblement victime d’une attaque cérébrale. Infirmiers et famille la transportent ainsi jusqu’à la salle des urgences de la polyclinique, qui ne possède ni ambulance, ni brancard, ni chaise roulante.

PHOTO ENRICO DAGNINO, PARIS MATCH À l’hôpital, pour les asthmatiques, des respirateurs bricolés à partir de tuyaux d’arrosage.

De l’aveu de médecins interrogés en catimini, tout manque dans l’hôpital cubain : plus d’antiseptiques, plus d’analgésiques, plus de gaze ni de pansements et plus de quoi fabriquer ses propres médicaments. Car les Américains font pression sur les fabricants de matières premières en les menaçant d’amendes et d’interdictions de travailler avec les États-Unis s’ils vendent leurs produits à Cuba. « Je lance un appel au reste du monde : envoyez-nous des médicaments et des équipements. Il y a urgence ! explique la courageuse Dre Yaneth Cristobal Moraguez, une sommité de la médecine cubaine, sous-­directrice de l’hôpital Salvador Allende, l’un des fleurons médicaux de l’île. Nous n’allons bientôt plus avoir de quoi effectuer des IRM. Notre dernière machine, un CT Scan, date de 2007 et ne fonctionne pas bien. Nous examinons nos patients à l’ancienne en les palpant. Nos médecins sont très bien formés et compétents. Mais il nous faut du matériel. »

PHOTO ENRICO DAGNINO, PARIS MATCH Felix, devant ses feuilles de tabac. Interdiction de vendre. Toute la production est réservée à l’État.

Même le sucre manque

Autre grande malade : l’industrie sucrière, qui représentait 80 % de l’export à la période soviétique, en 1970. Fidel Castro mobilisait tout Cuba, lui compris, la machette en main, pour parvenir à l’objectif ambitieux, mais jamais atteint plus de 10 millions de tonnes de sucre produites. Si environ le quart de la surface cultivable de l’île est encore occupé par la canne à sucre, la production 2023 ne dépassera pas 400 000 tonnes. Cuba devra même importer du sucre.

Pour se convaincre de l’ampleur du marasme, direction Quivican, à 60 kilomètres de La Havane. Le trajet n’est que nids-de-poule et anfractuosités. Au sortir de cette ville fantôme se dessine ce qui a été pendant des décennies la plus grande raffinerie de sucre du pays : la centrale Pablo Noriega. Du moins ce qu’il en reste : un entrelacs de tubes et de tuyères rubigineuses, de cheminées lancéolées à la taille infinie, vainement dressées vers le ciel. Partout, la nature a récupéré ses droits : herbes folles, philodendrons, fougères arborescentes. Pourtant, 300 familles vivent encore là, soit plus de 1000 personnes.

« La force de l’habitude. Et la loi cubaine qui nous interdit d’habiter ailleurs que dans notre municipalité de naissance, raconte Lazara, qui était cuisinière dans la centrale. Quand l’usine a fermé en 2005, la vie a disparu. Nos cœurs se sont arrêtés de battre. » Petit à petit, toutes les activités annexes (usine de papier, ateliers de peinture) ont été fermées. Il a fallu se reconvertir dans l’agriculture vivrière (patates douces, mangues…), même si, aux alentours, ce sont encore des champs de canne à sucre qui s’étirent à perte de vue. En 2002, il y avait 156 centrales sucrières à Cuba. Plus de 100 ont fermé. « Nous manquons d’argent pour les maintenir. Et, à cause de l’embargo, nous ne pouvons pas acheter des pièces détachées ou de l’engrais », explique l’économiste Angel Bua Wong.

Pour Cuba, très pauvre en ressources, le pire a failli se produire l’automne dernier, quand un cyclone d’une ampleur inégalée a frappé la région de Pinar del Rio, terroir du tabac d’où viennent les fameux « puros », les cigares.

« Des vents tourbillonnaient à 250 km/h. De ma vie, je n’avais jamais vu ça », raconte Felix, la soixantaine, fière moustache aile de corbeau à la Pancho Villa, qui dirige une exploitation avec son frère et son fils à San Luis, à trois heures de route de La Havane. « Toutes nos infrastructures ont été détruites. Comme les aires de séchage. Je n’avais pas d’argent pour restaurer. Du coup, je n’ai semé que 20 000 plants au lieu des 100 000 habituels. L’État m’a prêté 25 000 pesos [200 euros]. J’ai mis toute ma trésorerie, 15 000 pesos [120 euros], pour finir les travaux. On va moins vendre, mais la saison est sauvée. »

Même son de cloche chez Robaina, l’une de 27 marques référencées de cigares cubains. Privilège rare, le trapu Hirochi Robaina, fan de judo et héritier de la dynastie fondée par son grand-père Alejandro, peut garder 10 % des feuilles pour sa consommation personnelle. Les alentours de sa propriété ne sont que ruines et stigmates de l’ouragan. « Des amis m’ont prêté leurs séchoirs, explique-t-il. Nous avons de la chance, car cette année la qualité des tabacs est exceptionnelle. »

Comme tous les producteurs de tabac, Hirochi Robaina doit vendre ses feuilles à un prix fixé par l’État, très éloigné du tarif de vente final, collectivisme oblige. « Notre industrie rapporte 500 millions de dollars à l’État. C’est un travail d’orfèvre, car il faut deux ans pour faire un bon cigare, avoue-t-il en tirant sur sa cigarette. Vous ne trouvez plus de cigares cubains chez vous ? C’est normal. Les plus gros acheteurs au monde sont les Chinois et les prix mondiaux sont fixés à l’aune des cours de Hong Kong. » Le peuple cubain, lui, n’a jamais l’occasion de fumer des Robaina, Montecristo ou Cohiba. Il doit se contenter de modules sans vitole fabriqués à partir des feuilles les moins nobles ou de déchets, vendus 0,3 centime d’euro pièce.

PHOTO ENRICO DAGNINO, PARIS MATCH Une délégation du Parti communiste français venue de Tours pour le 1er Mai. Fête reportée au 5 mai, pour cause de pénurie de carburant.

Entre chants révolutionnaires et tourisme

En 2023, officiellement à cause des intempéries (une averse tropicale de 45 minutes le 30 avril), mais surtout à cause du manque de carburant qui a empêché d’emmener par camion 500 000 à 1 million de personnes, le défilé du 1er Mai a été reporté au 5 mai. Dès 7 heures du matin, 50 000 aficionados se pressent sur le Malecon, la promenade en front de mer qui ourle La Havane. Des discours et des slogans révolutionnaires (« La révolution ou la mort », « Pour Cuba, mon cœur et mes mains »), des vieux compagnons de route de Fidel Castro comme Ramon, 83 ans, survivant de l’insurrection de 1959 et qui arbore un panneau à l’effigie du plus célèbre des « barbudos », des délégations d’infirmiers, de travailleurs agricoles et même des représentants du Parti communiste français, les Tourangeaux Luis et Sylvaine, qui nous lancent, en souriant : « Alors comme ça, vous venez faire un reportage sur cette abominable ­dictature. »

Ça chante, ça fraternise au son d’une Internationale jouée au banjo.

Malgré les difficultés, le pouvoir du président réélu Miguel Diaz-Canel n’entend pas modifier le régime socialiste pensé par Fidel Castro puis son frère Raul. Le niveau d’instruction reste élevé et le pays entretient des activités déficitaires mais prestigieuses comme une École nationale de ballet, parmi les plus réputées du monde.

Pour se refaire la cerise, Cuba mise encore et toujours sur le tourisme. « Nous avons fait des efforts colossaux pour rénover les hôtels et relancer cette industrie », nous confiait début mai le colonel Frank Pais Oltuski, vice-président de Gaviota, le plus important opérateur cubain, lors de FITCuba, le Salon du tourisme de l’île. Stands de dégustation de cocktails à base de rhum, défilé de mode, petits hauts en fil de pêche portés par des créatures de rêve à la peau d’ébène ou caramel… Dans un ancien fortin espagnol, San Carlos de la Cabaña, où les stands étaient dressés dans d’anciennes geôles, Cuba rêve encore d’un avenir grand et radieux.

PHOTO ENRICO DAGNINO, PARIS MATCH Palmiers et alcool à volonté, à Varadero. Même dans cette station réputée, l’hôtel n’est rempli qu’à 40 %, essentiellement par des Canadiens et des Russes.

À Varadero, le Grau-du-Roi cubain, à l’ombre des jacarandas et des flamboyants, l’activité a repris. Les 99 hôtels construits sur le modèle espagnol, des grands ensembles de 300 à 1000 chambres, accueillent de nouveau des touristes venus du Canada ou de Russie (deux vols par semaine). « Nous avons été fermés pendant 21 mois, explique le directeur occidental d’un hôtel. Les taux de remplissage sont de 40 % à 60 %, contre 80 % avant la crise. Avec la pénurie de carburant, nous avons des soucis logistiques. J’ai attendu 10 jours mes 14 tonnes de nourriture et boissons nécessaires pour faire tourner l’hôtel. Mais tout est bien qui finit bien. »

À visiter, incognito, l’un de ces centres de vacances, aux abords de l’unique golf à l’herbe pelée de Cuba, on peut constater que les installations ont été bien entretenues.

Si les prix ne sont pas cassés, de très grosses promotions (1000 euros la semaine avion compris depuis le Canada) permettent de relancer la machine. En espérant que la contre-publicité de la pénurie géante d’essence ne vienne pas l’enrayer.

En attendant, une autre plaie menace Cuba : l’exil. Au cours de l’année écoulée, 250 000 Cubains, soit plus de 2 % des 11 millions d’habitants, ont migré vers les États-Unis. « Si vous dévastez un pays à 145 kilomètres de votre frontière avec des sanctions, les gens viendront à votre frontière à la recherche de débouchés économiques », déclarait ce printemps Ben Rhodes, conseiller à la sécurité nationale sous Obama. La raréfaction des denrées alimentaires, les files d’attente dans les pharmacies et les coupures de courant endémiques (six heures par jour) en province poussent de plus en plus de gens au départ.

PHOTO ENRICO DAGNINO, PARIS MATCH Ville fantôme. À 40 kilomètres de La Havane, les pêcheurs ont tous embarqué pour les États-Unis, laissant derrière eux femmes et enfants.

Chaque jour, une foule bigarrée se presse ainsi dans l’église Notre-Dame de Regla, dédiée à la Vierge noire et syncrétisée (l’animisme et la chrétienté fusionnent à Cuba) par l’orisha Yemaya, la déesse de la Lune et des Mers. On s’y rend en bus, en « lanchita », la navette qui traverse la baie de La Havane toutes les 15 minutes.

« Venir ici protège des éléments marins. Beaucoup des gens présents le font avant de prendre la mer pour s’enfuir », confesse une paroissienne. Une atmosphère de recueillement et de gravité règne devant le frontispice immaculé ocellé de rectangles fleur de soufre et de battants turquoise. Les fidèles s’inclinent de longues minutes devant la Vierge noire, puis sortent s’immerger et procéder à des ablutions dans l’océan. Avant le grand voyage pour un ailleurs et un avenir que tous espèrent meilleur.