Écrire au père Noël. Oui, mais lequel ?

Le père Noël habite au pôle Nord. Tout le monde sait ça. Mais lorsque vient le temps de lui écrire une lettre, l'adresse varie selon le pays où l'on habite. L'important, c'est que la lettre se rende à destination. Sortez vos crayons et papiers, les enfants, c'est le temps d'envoyer sa liste de cadeaux ! Et voici différentes adresses où lui écrire !

Le père Noël le plus radin

La Finlande soutient que le père Noël réside chez elle, en Laponie, au nord du cercle polaire. Bien des gens semblent d'accord : depuis 1985, le père Noël finlandais a reçu environ 17 millions de lettres provenant de près de 200 pays. Toutefois, il faut débourser 13 $ (8,90 euros) pour recevoir une réponse du père Noël, assortie d'un certificat de bonne conduite. Au moins, on peut épargner en envoyant son adresse par internet.

Santa Claus' Main Post Office Tähtikuja 1, 96930 Arctic Circle, Finland

Le père Noël le plus exotique

Ce n'est pas parce que les petits Australiens habitent à l'autre bout du monde qu'ils ne peuvent pas correspondre avec le père Noël. Celui-ci fait savoir qu'il aime bien que les enfants lui racontent des histoires et qu'ils lui fassent savoir que ce qu'ils voudraient comme cadeaux. Il leur recommande de lui envoyer une enveloppe préadressée et déjà munie d'un timbre. Il mentionne toutefois qu'il ne répondra qu'aux petits Australiens. Les enfants qui ont des difficultés visuelles peuvent recevoir une lettre en gros caractères.

Santa North Pole, 9999 Australie

Le père Noël le plus paresseux

De toute évidence, le père Noël américain, qui réside en Alaska, est très occupé. Il compte donc sur les parents pour effectuer une partie de son boulot. En effet, il leur recommande d'ajouter subrepticement à la lettre écrite par leur enfant, dans une enveloppe préadressée et munie d'un timbre, une lettre de réponse du père Noël. Il suggère de personnaliser cette lettre au maximum en rappelant les bons coups de l'enfant. Sans oublier de signer : « From Santa » (de la part du père Noël).

North Pole Postmark Postmaster 4141 Postmark Dr Anchorage AK 99530-9998

Le père Noël le plus évasif

Le père Noël britannique a beaucoup de pain sur la planche. Il ne perd pas de temps à donner des conseils sur la rédaction de lettres. Non. Tant que l'enfant met son nom et son adresse de retour, et qu'il n'oublie pas de mettre un timbre sur l'enveloppe, tout va bien aller. Toutefois, il ne garantit pas une réponse : « Le père Noël est très occupé à ce temps-ci de l'année », s'excuse-t-il.

Santa/Father Christmas Santa's Grotto Reindeerland XM4 5HQ

Le père Noël le plus accommodant

Plus de 1 million d'enfants de 132 pays ont écrit au père Noël français en 2017. Il faut dire que celui-ci facilite les choses. Les petits Français n'ont pas besoin de mettre de timbre sur l'enveloppe. Pas besoin non plus d'une adresse, ils n'ont qu'à écrire « père Noël » sur l'enveloppe et elle se rendra au bureau de poste de Libourne, dans le département de La Gironde, où des lutins répondent aux enfants qui ont écrit une adresse de retour.

Père Noël 33 500 Libourne France

Le père Noël le plus polyglotte

Postes Canada n'a pas voulu révéler les secrets de son programme de lettre au père Noël pour « en préserver la magie ». On sait toutefois que des bénévoles travaillent fort pour que les enfants reçoivent une réponse à temps pour Noël, à condition que ceux-ci envoient leur lettre avant le 10 décembre. Le père Noël peut répondre en plus de 30 langues, et même en braille. Pourvu que les enfants écrivent l'adresse de retour.

Père Noël Pôle Nord, H0H 0H0 Canada

Le père Noël le plus branché

Les enfants pressés peuvent utiliser l'ordinateur pour écrire au père Noël et recevoir une réponse immédiate. Il existe plusieurs sites internet à cette fin. Dans l'un d'eux, l'enfant n'a qu'à remplir un formulaire type avec son âge, ses souhaits de cadeaux et son degré de sagesse pendant l'année. Il peut choisir entre quelques choix de réponses, depuis « j'ai été assez raisonnable » jusqu'à « j'ai été tellement sage que je pourrais passer pour l'ange du sapin de Noël ». Dans sa réponse, le père Noël confie qu'il va quand même vérifier cette affirmation.