En marche vers Noël

Quoi ? Vous connaissez peut-être l'entreprise Station Service, spécialisée en location et vente de vêtements et accessoires de créateurs d'ici. Animée par un esprit écoresponsable, l'équipe de l'entreprise organise pour la première fois un marché éphémère des Fêtes qui mettra en vedette des suggestions de cadeaux locaux et écoresponsables en mode, beauté, déco et plus encore.

Quand ? Jusqu'au 26 décembre. Entrée gratuite.

Où ? Au 68, rue Rachel Est (à côté de la boutique Station Service)