Noël culturel: les Fêtes en musique

Marissa Groguhé

La Presse La Presse Une année riche en musique se clôt bientôt. La Presse vous propose ses albums coups de coeur et une petite sélection de disques à écouter sur vinyle (si possible), ainsi qu'une liste de quelques gadgets pour vivre la musique différemment.

ALBUMS COUPS DE COEUR DE L'ANNÉE LE SENS DES PAROLES, ALACLAIR ENSEMBLE Ils sont de retour, et après Les maigres blancs d'Amérique du Noir, après trois Félix remportés pour Les frères cueilleurs, le collectif touche une corde plus sérieuse dans sa création et marque de nouveau le hip-hop d'ici. De la musique bonne à offrir pour faire découvrir ce fameux rap québ à qui on laisse finalement de plus en plus sa place. Pourquoi pas à grand-maman, tiens ? Le sens des paroles, Alaclair Ensemble, 7ième Ciel, 11,99 $ (numérique), 15 $ (compact)

LES CHOSES EXTÉRIEURES, SALOMÉ LECLERC Avec son troisième opus, après quatre ans sans avoir sorti d'album, l'auteure-compositrice-interprète Salomé Leclerc est revenue à l'avant-scène cette année avec le pop-rock doux et mélancolique qu'on lui connaît et qui lui réussit. Les chansons de l'album Les choses extérieures sont structurées avec une pointe d'audace, la musique de Leclerc nous surprend en prenant de nouvelles avenues. Un album doux pour le coeur à donner ou à s'offrir. Les choses extérieures, Salomé Leclerc, Audiogram, 12,99 $ (numérique) 19,99 $ (vinyle)

DARLÈNE, HUBERT LENOIR Son nom n'est plus à faire, Hubert Lenoir a été sacré nouvelle coqueluche de la scène musicale cette année. Avec Darlène, le chanteur du groupe The Seasons (qui avait également beaucoup de potentiel, allez voir !) a frappé fort, avec des chansons majoritairement en français qui passent du très pop au rock au ton plus R & B, en s'arrêtant par des intonations jazz. Il est possible d'offrir le CD en duo avec le livre du même nom, écrit par l'amoureuse du musicien, Noémie D Leclerc, et qui se veut un complément à la musique de Lenoir. Darlène, Hubert Lenoir, Simone Records, 10 $ (numérique), 15 $ (compact)

TRANQUILITY BASE HOTEL + CASINO, ARCTIC MONKEYS Pour ceux qui connaissent le rock très électrique du groupe britannique, sachez qu'il s'agit là d'une complète volte-face. Les Arctic Monkeys se sont réinventés avec Tranquility Base Hotel + Casino, leur sixième album, qui devrait ravir tous vos proches qui aiment un son rock lounge, plus intime, parfois aérien. Tranquility Base Hotel + Casino, Arctic Monkeys, Domino Recording, 18 $ (compact), 9,99 $ (numérique)

THE NOW NOW, GORILLAZ The Now Now pourra faire danser parfois, mais est également parsemé de morceaux plus lents. L'aura de l'album tend en général vers une certaine mélancolie. Un cocktail intéressant pour les fans de pop électrique. Le prolifique Britannique derrière la musique de Gorillaz, Damon Albarn, a comme à son habitude joint ses forces à d'autres musiciens, dont Snoop Dogg, mais beaucoup moins que dans ses précédents opus. Qu'à cela ne tienne, le groove de Gorillaz n'a rien perdu. The Now Now, Gorillaz, Parlophone, 12,99 $ (compact), 9,99 $ (numérique)

BEERBONGS & BENTLEY, POST MALONE Pour ceux qui apprécient le rap américain moderne, aux accents commerciaux et entraînants. Le deuxième album du rappeur texan Post Malone, sur lequel on retrouve une des chansons de l'été, Better Now, est composé de chansons aux rythmes efficaces. Les ballades (oui, oui, des ballades) pourraient, qui sait, mener aux slows durant les Fêtes... Beerbongs & Bentley, Post Malone, Republic Records, 11,99 $ (compact), 9,99 $ (numérique)

BOARDING HOUSE REACH, JACK WHITE Cet album part dans tous les sens, tenez-vous-le pour dit et prévenez la personne à qui vous l'offrirez. La critique n'a pas été unanime face à cet ovni, mais la folie de Boarding House Reach lui vaut bien une petite place dans nos coups de coeur. Il faut de tout pour faire un monde, non ? Le chanteur des White Stripes touche au rap, à l'électro, au gospel et nous emporte bien loin du répertoire de son groupe ou même de ses autres albums solos. Un choix plus risqué, mais qui pourrait viser dans le mille pour un proche aux goûts éclectiques. Boarding House Reach, Jack White, Third Man Records, 11,99 $ (numérique), 12,99 $ (compact)

DAVE CHOSE, DAVE CHOSE La richesse musicale de cet album en fait un des meilleurs de l'année. Dave Chose parle de plein de petites choses dans ses paroles, de thé glacé, de dépanneur, de pizza congelée, de clopes. Entre le folk qui l'a fait connaître et le grunge qui décolle, Dave Chose (l'album et l'artiste) saura conquérir vos proches en quête de découverte. Dave Chose, Dave Chose, Bonsound, 12 $ (compact), 10 $ (numérique)

SUR VINYLE ET EN COFFRETSParmi les albums qui ont déjà fait leur marque et d'autres plus récents, certains se prêteraient particulièrement à une réécoute (ou une écoute) sur vinyle. On dit que l'expérience est tout autre par l'entremise de ce médium qui fait un retour ces dernières années. Quelques suggestions, toujours selon notre humble subjectivité.

LE SILENCE DES TROUPEAUX, PHILIPPE BRACH (VINYLE) Le silence des troupeaux mérite une écoute sur vinyle. Avec un prologue à la sauce L'Heptade apocalyptique, puis neuf chansons savamment élaborées, d'un folk-rock des plus réussis, l'album est tout en théâtralité. Ce troisième du déjanté Saguenéen Philippe Brach est sorti l'an dernier, mais une réécoute sur vinyle pourrait offrir une autre expérience. Le silence des troupeaux (vinyle), Philippe Brach, Spectra Musique, 20 $

BEST OF PINK FLOYD : A FOOT IN THE DOOR, PINK FLOYD (DOUBLE VINYLE) Ce n'est pas le premier ni le dernier rematriçage de la musique de Pink Floyd, mais les fans du mythique groupe seront sûrement ravis de cette nouvelle édition version double vinyle du best of de la carrière des Britanniques. Best of Pink Floyd : a Foot in the Door (double vinyle), Pink Floyd, Pink Floyd Records, 39,99 $ (chez Archambault)

LIVE IN BUENOS AIRES/LIVE IN SAO PAULO/A HEAD FULL OF DREAMS, COLDPLAY (COFFRET) Fans de Coldplay, votre attention. Après plus de 20 ans de carrière, Coldplay arrive avec un film, A Head Full of Dreams, qui ouvrira les portes de ses deux décennies d'histoire à ses fans. Dirigé par Mat Whitecross, réalisateur de Supersonic, le documentaire sur Oasis, A Head Full of Dreams offrira des images en coulisses et inédites du groupe. Au coffret s'ajoute un DVD live de deux heures de concert à São Paulo et un album live enregistré à Buenos Aires. Live in Buenos Aires/Live in Sao Paulo/A Head Full of Dreams (coffret), Coldplay, Atlantic, Parlophone, Warner, 79,99 $

A STAR IS BORN SOUNDTRACK, BRADLEY COOPER ET LADY GAGA (VINYLE) L'excellent drame A Star is Born a cette grande qualité d'avoir produit une bande sonore d'exception. Si un de vos proches a aimé le film, l'album qui en découle saura les replonger dans l'histoire avec brio. Des dialogues sont incorporés entre les chansons pour former en 34 morceaux un parcours en musique dans le monde romantique et tragique de Jackson et Ally. A Star is Born Soundtrack (vinyle), Bradley Cooper et Lady Gaga, Interscope Records, 39,99 $

SWIMMING LIMITED, MAC MILLER (VINYLE) Du rap sur vinyle. Pourquoi pas ? À la suite de la mort tragique du rappeur cette année, peu après la sortie de son album, une réécoute donnera une nouvelle dimension aux thématiques qu'il aborde, soit ses relations amoureuses, ses peines de coeur, sa santé mentale. Finalement, Swimming veut donner une leçon de positivisme, dit qu'il faut continuer d'avancer, donne de bons conseils sur des sonorités douces. Swimming Limited (vinyle), Mac Miller, Warner Bros, 34,98 $

GLASTONBURY 2000 DAVID BOWIE (COFFRET VINYLES) On a qualifié la performance de David Bowie du 25 juin 2000 au festival de Glastonbury de légendaire, rien de moins. Heureusement pour ce membre de votre famille ou cet ami qui adore Bowie (ou pour vous), le concert a été enregistré et vous pourrez offrir à Noël un coffret comprenant un DVD de la performance ainsi qu'un enregistrement audio des 21 chansons qu'il a interprétées ce jour-là. On y trouvera également une reproduction d'un journal écrit par Bowie durant l'enregistrement de Time Out. Glastonbury 2000 (coffret vinyles), David Bowie, Parlophone, 34,55 $

ACCESSOIRES ET PARTITIONSPour les mélomanes, voici quelques gadgets qui pourraient leur faire vivre la musique autrement ou les surprendre, du classique tourne-disque (avec quelques plus) à l'étonnant haut-parleur thérapeutique. Et pour ne pas oublier ceux qui aiment aussi jouer de la musique, quelques livres de notes.

TOURNE-DISQUE 7 EN 1, ION Plutôt du genre vinyle, CD, cassette ou MP3 ? Dans tous les cas, le tourne-dique 7 en 1 pourrait plaire. Il est possible d'écouter des vinyles ou des cassettes sur cet engin à l'allure vintage. Mais, petit plus pas vintage du tout, on peut également numériser ses vinyles et ses cassettes ! Finalement, on a la possibilité d'y brancher son téléphone intelligent ou son MP3, ainsi qu'utiliser le Bluetooth pour écouter sa musique sans fil. Tourne-disque 7 en 1, ION, 139,99 $, chez La Source

RADIOCASSETTE À LECTEUR MP3, QFX Après le vinyle, la cassette refait tranquillement son chemin à la conquête du coeur des mélomanes. Ce radiocassette, avec son look boombox (très Say Anything...), est muni d'une radio, d'un lecteur de cassettes et peut convertir le format en MP3. Radiocassette à lecteur MP3, QFX, 74 $, chez Urban Outfitters

HAUT-PARLEUR AVEC DIFFUSEUR AROMATHÉRAPIE ULTRASONIQUE, MOGU Musique et aromathérapie se rencontrent, histoire de joindre l'agréable à l'agréable. À offrir ou à se procurer pour soi-même, cet outil permet de diffuser des fragrances d'huiles essentielles tout en faisant jouer sa musique préférée ou, pourquoi pas, sa méditation accompagnée. Des lumières en alternance donnent aussi un petit coup de pouce pour l'atmosphère de détente. Haut-parleur avec diffuseur aromathérapie ultrasonique, MOGU, 79,97 $, chez Walmart

ÉCOUTEURS POUR LE SOMMEIL SLEEPBUDS, BOSE Solution de rechange techno aux bouchons d'oreilles pour dormir, les écouteurs pour le sommeil masquent les bruits ambiants, mais produisent aussi des sons relaxants. Il suffit de se procurer l'application conjointe pour choisir le son que l'on préfère, le volume et la durée. Les écouteurs peuvent aussi servir d'alarme. Le prix, toutefois, n'a rien à voir avec celui des classiques bouchons... Écouteurs pour le sommeil sleepbuds, BOSE, 329,99 $, chez Best Buy

QUEEN DELUXE ANTHOLOGY UPDATED (PARTITION) Un pianiste amateur de rock dans votre entourage ? Pourquoi ne pas lui offrir une version mise à jour de l'anthologie de Queen, juste à temps pour la sortie du film biographique sur le légendaire Freddie Mercury ? Pour ceux qui auront envie de se mettre au piano afin d'y jouer les plus beaux accords de l'illustre groupe rock britannique. (Partition) Queen Deluxe Anthology Updated, Hal Leonard, 36,99 $, chez Archambault

