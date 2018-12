Livres de cuisine: pour bien manger

Marissa Groguhé

La Presse La Presse Le temps des Fêtes et la bouffe : beaucoup associent les deux, puisque les réunions de famille et entre amis se font souvent autour de festins. Pour des idées de menu des Fêtes (et pour le reste de l'année), voici une liste de quelques livres de cuisine sortis dernièrement.

EAT HAPPY Une cuisine colorée et savoureuse, présentée dans ce livre par la Britannique Melissa Hemsley, qui est bien connue chez les anglophones pour ses recettes toujours axées sur le bien-être. Dans ces pages, une foule d'idées pour des repas rapides à préparer, toujours à base d'ingrédients frais, nourrissants et santé. Le plus : de bons conseils pour gaspiller le moins possible. Melissa Hemsley, KO, 29,95 $

Agrandir Couverture du livre pour la rubrique Grands lecteurs du Noël culturel. Image Éditions La Presse

PLUS DE LÉGUMES Le légume est à l'honneur dans ce dernier livre signé Ricardo, qui comprend quelque 120 recettes, certaines très simples, d'autres plus complexes. Le cuisinier fait découvrir des légumes que l'on n'a pas l'habitude d'apprêter ou de consommer et promet des recettes réussies à tout coup dont les légumes sont la vedette. Ricardo Larrivée, Éditions La Presse, 39,95 $

Agrandir Couverture du livre pour la rubrique Grands lecteurs du Noël culturel. Image fournie par Cardinal

CURIEUX BÉGIN Alors qu'il fête les 10 ans de Curieux Bégin, l'animateur sort ce livre pour marquer l'occasion avec 75 recettes signées par des « chouchous » de l'émission. Des entrées, des repas principaux ou des desserts, il y a de tout dans cet ouvrage, en plus d'un palmarès des recettes préférées des téléspectateurs. À agencer avec un bon vin, bien sûr. Christian Bégin, Cardinal, 39,95 $

Agrandir Couverture du livre pour la rubrique Grands lecteurs du Noël culturel. Image fournie par Flammarion Québec

À LA SOUPE Le livre propose une cinquantaine d'idées de soupes, alors que les jours froids de l'hiver pointent justement le bout du nez. Des bases originales, des mélanges inusités et une dizaine d'idées d'accompagnements gourmands : l'animatrice d'À la di Stasio publie un quatrième recueil de recettes entièrement consacré aux savoureuses soupes. Josée di Stasio, Flammarion Québec, 39,95 $

Agrandir Couverture du livre pour la rubrique Noël culturel Image fournie par les Éditions de l'Homme