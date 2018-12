Le b.a.-ba du cadeau d'invité

LE CADEAU, OUI OU NON ?

Réglons la question tout de suite : dans l'immense majorité des cas, il faut toujours sonner à la porte avec un petit présent. « Le cadeau d'hôtesse, il sert à démontrer notre reconnaissance aux gens qui nous reçoivent », lance d'emblée Danielle Roberge, spécialiste en protocole et propriétaire de l'entreprise Parlons étiquette et service client. « Quand on reçoit, on fait le ménage, on fait l'épicerie, on cuisine... Ça comporte beaucoup d'énergie et de sous, il faut le dire. »

Même quand on est invité à un repas collaboratif - de style pot luck -, il est plus poli d'apporter autre chose en plus de sa contribution, ajoute Mme Roberge. « Le plus gros du travail va quand même revenir à la personne qui reçoit, et il y a certains éléments dont elle est la seule à pouvoir se charger. »

On arrive les mains vides seulement lorsque l'hôte a expressément affirmé, au moment de l'invitation, ne pas vouloir de cadeau. Ce qui est plutôt rare, convenons-en.

COMBIEN ?

La valeur du présent n'a pas d'importance, soutient Danielle Roberge, qui refuse de fixer une fourchette de prix et suggère plutôt de s'adapter à chaque occasion. « Ça dépend de l'endroit où on va aller, de la personne qui nous reçoit, de quelle formule il s'agit, énumère-t-elle. Si on sait qu'on va être reçu au Veuve Clicquot, c'est sûr qu'on n'offrira pas le même cadeau que si c'est fait à la bonne franquette et qu'on connaît bien la personne qui nous invite. »