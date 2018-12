Quand les Fêtes font suer

Pour certains, les Fêtes sont un marathon - littéralement. Les 28, 29 et 30 décembre prochains, à 10 h 30, près d'une cinquantaine de jeunes et moins jeunes adeptes de triathlon plongeront tête première dans la piscine du cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil. Au menu : des séances de natation d'une heure et demie parsemées d'exercices éducatifs, d'intervalles et de nombreux allers et retours au crawl dans le bassin de 50 mètres du centre sportif du cégep. De quoi faire oublier la dinde ingérée le 25 décembre. Ou faire de la place pour le repas du réveillon du jour de l'An !

Pierre Svartman est entraîneur-chef et copropriétaire du Club Orange, un club de triathlon. C'est la dixième année de suite que son club orchestre un camp d'entraînement de natation entre Noël et le Nouvel An. « Nous le tenons toujours aux mêmes dates et au même endroit. Avec les années, ce minicamp ouvert à tous est devenu une tradition », explique celui qui totalise près de quatre décennies d'expérience en encadrement d'athlètes. La popularité du camp d'entraînement intitulé « Natation des Fêtes » est telle que des gens de Sept-Îles en visite dans la région s'y inscrivent.

Les triathlètes ne sont pas les seuls à profiter du temps des Fêtes pour en suer un bon coup. À Montréal, le studio de yoga Vert Prana offre une foisonnante programmation lors de cette période de réjouissances, dont quelques ateliers et classes spéciales. À l'autre bout de l'autoroute 20, le Club de natation Région de Québec organise un camp d'entraînement pour tous les âges entre le 27 décembre et le 6 janvier. L'objectif de ce boot camp aquatique : donner un élan aux nageurs qui souhaitent améliorer leurs performances dans les mois qui suivent.

PÉRIODE FAVORABLE

Plus qu'une occasion de brûler des kilocalories excédentaires, ces camps se veulent un moment en or pour emmagasiner de précieuses heures d'entraînement.

« Les vacances sont des fenêtres favorables pour s'entraîner. Comme on vit moins de stress avec le train-train quotidien, on dispose de toutes ses énergies pour pousser la machine et s'adapter à la hausse soudaine de la charge d'entraînement. »

- Pierre Svartman, entraîneur-chef et copropriétaire du Club Orange

C'est d'ailleurs pourquoi il propose des séances plus difficiles que d'habitude lors de la Natation des Fêtes : les athlètes disposent des ressources nécessaires pour y faire face, croit-il.

Même son de cloche du côté du cycliste et entraîneur Bruno Langlois. Pour une troisième année de suite, ses entreprises Vélo Cartel et BL Coaching « propulsent » le Tour du Traîneau, un camp d'entraînement de vélo virtuel d'une durée de trois jours, entre le 26 et le 28 décembre. Le but : se remettre des partys entre Noël et le jour de l'An, certes. Mais, surtout, profiter des vacances des Fêtes pour rentrer un bloc de surcharge d'entraînement, avec du repos de qualité avant et après. « Rassurez-vous : contrairement à un "vrai" tour cycliste, il n'y a pas de classement général. C'est très convivial », souligne le kinésiologue.

Cela dit, les séances quotidiennes planifiées par Bruno Langlois, basées sur la puissance (en watts) des participants, ne sont pas une sinécure. De là l'idée de les réaliser en groupes de 18 personnes. « La présence d'autres cyclistes est un élément facilitateur. Il y a une ambiance de saine compétition qui s'installe et qui permet d'aller au bout des efforts, ce qui serait impossible à réaliser seul, chez soi, dans son salon », pense le champion canadien sur route, en 2016.

Alors, entre la planification des soupers de Noël et l'achat des cadeaux, n'oubliez pas de planifier vos entraînements pour un temps des Fêtes festif... et sportif !