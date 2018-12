Doubles cadeaux

Une chausette pour toi, une chaussette pour moi

On aime beaucoup le nom, mais aussi l'idée derrière l'entreprise montréalaise Robin des bas. L'idée est simple : pour chaque paire de chaussettes vendue par cette jeune entreprise montréalaise qui a démarré ses activités en septembre dernier, une paire est donnée à une personne dans le besoin. L'entreprise a un partenariat officiel avec l'Accueil Bonneau, à qui elle a justement déjà donné au début de décembre 500 paires, qui seront distribuées à des gens vivant dans la rue. Gros plus : les chaussettes - unisexes - sont vraiment confortables, de qualité et permettent au pied de bien respirer, en plus d'offrir un fort joli style.

20 $ la paire, offertes en ligne

Du chic qui fait du bien

La Fondation du CHUM a lancé cet automne une activité de financement qui servira à soutenir le projet Luron, un programme d'intervention offert aux familles dont un parent a reçu un diagnostic de cancer, créé par Line St-Amour, psychologue en oncologie et en soins palliatifs au CHUM. Le tout prend une forme originale, soit l'accessoire mode Mina, des poignets élégants fabriqués à partir de fourrure de renard réutilisée et faits à la main à Montréal. Offerts en six coloris différents, ces accessoires ajouteront une touche chic à vos ensembles des Fêtes et tous les profits amassés seront remis à la Fondation.

250 $, offerts en ligne ou directement à la Fondation du CHUM (465, rue McGill, 8e étage)

Tasse en plus, déchets en moins

C'est de passage au café Nektar, rue Saint-Joseph à Québec, que nous sommes tombée sur les très belles tasses en acier de l'entreprise United by Blue, spécialisée en produits pour le plein air. Nous avons été encore plus enchantée par leur produit après avoir remarqué que l'entreprise américaine s'engageait à éliminer une tonne de déchets des océans et voies maritimes pour chaque produit vendu. Une très bonne raison, s'il en faut une, pour craquer pour leur tasse en acier qui vous fera sentir en camping toute l'année !

25,50 $, offertes en ligne et dans les points de vente, dont les magasins MEC et le café Nektar

Un gros bisou pour les bébés prématurés

Si vous êtes un parent, vous connaissez sans doute l'ourson thérapeutique Béké-Bobo, inventé par la Québécoise Maggy-Nadyne Lamarche. Alors qu'elle cherchait une solution pour soulager sa fille, née prématurément, elle a créé cet ourson empli d'un mélange de céréales qui peut servir, chaud ou froid, à calmer coliques et maux de ventre, mais aussi l'anxiété des tout-petits. L'entreprise s'associe à la Fondation Héma-Québec en créant un Béké-Bobo aux couleurs de la fondation. L'argent amassé servira à financer la Banque publique de lait maternel, qui a comme mandat de fournir du lait humain pasteurisé aux prématurés de 32 semaines et moins dont la mère ne peut allaiter, un service qui permet de réduire notamment le risque d'entérocolites nécrosantes, une maladie intestinale grave associée à un haut taux de mortalité, et d'aider ces petits nouveau-nés à atteindre plus rapidement un poids satisfaisant.

25 $, offert en ligne

Reboiser le monde, un petit pot à la fois

Durant les mois de novembre et décembre, The Body Shop s'est engagée à verser à ses partenaires Woodland Trust et World Land Trust 0,03 $ pour chaque transaction faite en boutique, le tout pour financer la protection et le reboisement d'au moins 10 millions de mètres carrés de forêt au Royaume-Uni et en Arménie. Une bonne raison d'aller s'y procurer un de leur nombreux ensembles cadeaux des Fêtes, comme cette petite « gâterie » de Noël au lait d'amande et miel.

10 $, offerts en boutique et en ligne