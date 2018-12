Du style sous le sapin

Des présents, petits et grands, qui combleront à coup sûr les amateurs de mode et de produits de beauté d'exception.

Le sac banane a fait un grand retour cette année. Faites plaisir à ceux qui aiment être en phase avec les tendances avec ce modèle en canevas de coton marine et rouge et ganse ajustable en nylon, qui se porte en bandoulière ou à la taille, signé par les Montréalais de Woolfell.

Allier confort et élégance : voilà la mission que s'est donnée Design Lambert avec sa sélection de sacs compartimentés, stylés et pratiques, tous en cuir végane. On a rarement vu un sac à couches aussi joli et bien pensé que ce modèle avec ses multiples pochettes, poches intérieures, attache-clés (et un tapis à langer !). Il plaira autant à papa qu'à maman.

Sac à main Evelyn en cuir Nappa (couleur prune), The Stowe, 484 $, offert en ligne et dans quelques points de vente.

Difficile de ne pas s'extasier devant les sacs de la marque montréalaise The Stowe, à la fois fonctionnels et élégants. Les designs sont créés à Montréal, mais les cuirs, sélectionnés avec soin, proviennent d'Espagne du Sud, où la production est réalisée minutieusement à la main par une petite équipe locale. Ce joli sac à main prune avec bandoulière ajustable durera longtemps !

Sac à rabats amovibles et interchangeables (pochette taupe et rabat ciel en cuir végétalien), Kanevas, à partir de 55 $, offert en ligne.

On n'ose pas toujours faire de folles dépenses au rayon des produits de beauté. Voilà pourquoi Noël est l'occasion tout indiquée pour gâter ceux qu'on aime en les chouchoutant comme il se doit.

Essences sauvages

Sortez des sentiers battus en offrant un parfum naturel de l'entreprise montréalaise Les Lares. La créatrice de parfum Julie L. Jones propose des fragrances androgynes mariant essences de fleurs et plantes, absolus et résines. Notre choix : l'huile de parfum Cognac à la rose, où les notes de cognac poivré se marient à l'absolu de rose et au vétiver de cuir.

Huile de parfum Cognac à la rose, Les Lares, 57 $, offerte en ligne.

L'heure du bain

La marque française Bastide nous transporte directement en Provence avec ses produits luxueux et naturels de soins du corps, ses parfums et ses bougies. Offrez ce trio qui comblera ceux qui adorent se relaxer dans un bain chaud. Il est composé d'une huile de bain d'Aix, de sels de bain de Camargue et d'une huile sèche pour le corps, pour une peau hydratée et radieuse.

Coffret pour le bain, Bastide, 183 $ pour le trio, offert en boîte cadeau chez HoltRenfrew/Ogilvy (produits vendus séparément en ligne).

Effluves d'ici

Lieu unique au Québec, La Grange du parfumeur est le laboratoire de la parfumeuse Alexandra Bachand. Tous ses parfums sont formulés, assemblés, macérés et embouteillés sur place avec des essences naturelles et de l'alcool pur de grains provenant de blé canadien. Écorce verte vivifiera vos sens avec ses notes de thé vert, de bergamote et de pomme verte.

Parfum Écorce verte - Collection 1245 (50 ml), La Grange du parfumeur, 145 $, offert en ligne.

Jeunesse retrouvée

Innovateur et précurseur, voilà comment on pourrait résumer l'impact de la marque québécoise Nannette de Gaspé dans l'industrie de la beauté grâce à ses masques secs dotés de la technologie Techsile, une méthode d'infusion sans eau permettant une concentration hautement élevée d'actifs performants. Ce coffret est une vraie cure antiâge, éclaircissante et hydratante. Le nec plus ultra de la beauté.

Coffret séduction Youth Revealed, Nannette de Gaspé, 424 $, offert en ligne et chez Holt Renfrew.

Beau au naturel

Pour ceux qui ont à coeur l'environnement, les produits Wise, une marque montréalaise, ont tout pour plaire. Ce coffret cadeau rassemble un shampoing à l'écorce de bouleau et une argile glaciaire coiffante dans leur contenant en verre réutilisable ainsi qu'un peigne en bois de neem dans une trousse de toilette pratique en canevas de coton. Qui dit mieux ?

Coffret La trousse de toilette, Wise, 165 $, offert en ligne.