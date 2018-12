Direction, pharmacie!

Coffret Edge Casse-Noisette, Annabelle, 9,95 $, offert dans les pharmacies et les grandes surfaces

On The Double, Soap & Glory, 9,50 $, offert exclusivement chez Pharmaprix (en magasin et en ligne)

Mascara casse-noisette

Ce mascara noir à brosse volumisante de la marque Annabelle vient tout joliment emballé, accompagné d'un crayon Kohl pour les yeux. Un joli présent qui se glisse bien dans le bas de Noël.

Soins adaptés

Offrez à un homme important pour vous une routine de soins par la marque québécoise CW Beggs and Sons, adaptée à son type de peau - peau normale à sèche, mixte à grasse ou sensible. Gageons qu'il ne voudra plus retourner à son savon bon marché !

Coffret-cadeau Routine Énergisante, Anti-Brillance ou Peau sensible, CW Beggs and Sons, 35 $, offert dans les succursales participantes de Jean Coutu, Uniprix, Familiprix et Brunet

Belle peau, petit prix

Nouvellement offerte au pays, la marque anglaise Soap & Glory s'est fait connaître grâce à ses formulations simples et efficaces, offertes à petits prix. Ce coffret-cadeau à l'esthétique vintage contient un duo de crèmes pour les mains et les pieds, dont la première parfumée avec la populaire fragrance originale Pink, aux doux arômes de rose, de bergamote et de zeste d'agrumes.

Beauté d'ici

Faites d'une pierre, deux coups en offrant un coffret rempli de petits pots de qualité et en encourageant une entreprise d'ici. Formulé avec des actifs méticuleusement sélectionnés, ce coffret Collagène Lift par Karine Joncas agira autant sur les rides que sur la fermeté de la peau avec ses cinq produits, pour une routine de beauté complète.

Collagène Lift coffret (5 unités), Karine Joncas, 99 $, offert dans plusieurs pharmacies et en ligne sur le site de Jean Coutu

Spa à la maison

Avec ses effluves apaisants de lavande et d'eucalyptus, ce trio de produits est idéal pour reproduire une ambiance spa à la maison et invite à la détente. Au menu : un bain mousse, un lait de corps et un savon artisanal, ainsi que deux entrées à la lavanderaie Bleu Lavande, à utiliser lorsque le beau temps reviendra et que les champs de lavande seront en fleurs.

Trio Lavande-Eucalyptus, Bleu Lavande, 37,50 $, offert dans les Pharmaprix, Jean Coutu, Uniprix, Brunet, Proxim et Familiprix participants et en ligne