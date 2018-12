Petits cadeaux à gogo

Plein écran LA GUERRE DES PAILLES On a tous vu les tristes photos de tortues blessées par des pailles jetables. L'intérêt pour les pailles en papier, ou alors lavables, a connu un bond. Danesco en propose en métal et en silicone, vendues avec une petite brossette. Aussi en version smoothie, plus large. Pailles réutilisables en silicone, Danesco, 10 $ Image fournie

SOUVENIRS VITICOLES Longtemps chroniqueur de vin (et d'économie !) à La Presse, Jacques Benoit livre ici ses souvenirs de 35 ans de dégustations et de vignobles. Pour voir le chemin parcouru par le vin au Québec, mais aussi pour cette plume fine et aimable. Le vin est une drogue, Jacques Benoit, 23 $

ÉTERNEL JOHNNY Le disque posthume de l'immortel rockeur français a fait un malheur cet automne. Pour les fans et ceux qui ont découvert Johnny dans le film Jean-Philippe avec Fabrice Lucchini. Aussi en version « collector » et en vinyle. Mon pays c'est l'amour, Johnny Halliday, 13 $

INFUSION DANS L'ALCOOL L'entreprise américaine Prepara, fondée par des designers, se spécialise dans les petits accessoires inventifs. Ce morceau de chêne change le goût des alcools dans lesquels on le fait infuser. Il fallait y penser. Infuseur à spirales de chêne, Tastemaker, 13 $

UNE CAFETIÈRE À PISTON DANS LA TASSE Laisser le café en suspension dans l'eau chaude, le principe de la cafetière à piston (ou Bodum), donne beaucoup de caféine. Cette entreprise britannique a imaginé une version qu'on laisse dans sa tasse. Idéal pour le bureau. Infuseur à café Barista, Barista & Co, 20 $

FOLLETT EN POCHE Le dernier Ken Follett, A Column of Fire, est arrivé en format poche en anglais l'été dernier. Ce troisième volet de la série lancée il y a 30 ans par Pillars of the Earth se déroule dans l'Angleterre du XVIe siècle. On voit l'ère élisabéthaine d'un autre angle. A Column of Fire, Ken Follett, 20 $

