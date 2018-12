Des livres en attendant Noël

Il faut attendre le 25 décembre pour ouvrir les cadeaux. Mais on n'a pas à patienter pour lire des histoires de Noël ! Voici huit suggestions d'albums et de romans.

Sans secret

Grâce à l'animation de ce petit livre cartonné, les tout-petits pourront découvrir les différentes facettes du travail - et le modus operandi - du père Noël.

- Christian Geiser, La Presse

Bonjour papa Noël, de Nathalie Choix, collection Mes premières histoires, éditions Nathan jeunesse. Dès 6 mois.

La doudou Grinch

Il y a un problème : la doudou de Jeanne, sceptique, refuse de croire à l'existence du père Noël. Toute la famille essaie de lui faire entendre raison. Sans succès. Doudou décide de vérifier par elle-même. Quelques biscuits et un peu de magie lui ouvriront les yeux.

- Christian Geiser, La Presse

La doudou qui disait non au père Noël, texte de Claudia Larochelle, illustrations de Maira Chlodi, Les Éditions de la bagnole. Dès 3 ans.

Calendrier de l'avent

Le 1er décembre, Violette est heureuse : c'est bientôt Noël. Mais son petit frère Robin désire tout de suite ses cadeaux ! Leur mamie veut les convaincre qu'attendre Noël est aussi une fête. Très joli et sympathique, cet album fonctionne comme un calendrier de l'avent : on lit une page par jour. C'est parfois un « cherche et trouve », parfois une suggestion d'activité à faire en famille, comme peindre des pommes de pin ou envoyer ses voeux. Charmant.

- Marie Allard, La Presse

Mon livre pour attendre Noël, texte de Nathalie Lescaille, illustrations de Claire Le Meil, éditions Gründ. Dès 4 ans.

Ce coquin de lutin

Le lutin Slush a osé actionner la machine la plus importante de l'atelier du père Noël : la transformancado. Ciel ! Le père Noël était justement dans la machine, pour la réparer. Le voilà qui en ressort, transformé en... bébé Noël. Que faire ? Cet album rigolo et plein de rebondissements divertit. En téléchargeant l'application Alaska, on fait apparaître en prime des animations au fil des pages (à condition d'avoir une tablette ou un téléphone à portée de main). C'est un peu comme si on regardait Ciné-Cadeau en lisant.

- Marie Allard, La Presse

Noël en péril, collection Slush le lutin, texte de Jean-François Faucher, illustrations de Martin Aubry, Les Éditions Alaska. Dès 5 ans.

Hockey du 1er janvier

C'est le jour de l'An. Emma et Jacob vont souper chez leur grand-papa Jo. Quand il était petit, grand-papa jouait au hockey le 1er janvier. Il chantait l'hymne national devant des milliers de personnes, avant de compter plein de buts... Est-ce bien vrai, tout ça ? Amusant et rythmé, ce mini-roman est bien adapté aux nouveaux lecteurs. Pour donner envie de jouer au hockey entre cousins et amis pendant les Fêtes.

- Marie Allard, La Presse

Du hockey pour la nouvelle année, texte de Martine Latulippe, illustrations de Fabrice Boulanger, série Emma et Jacob, éditions FouLire. Dès 6 ans.

Ô, mon lutin !

Après avoir coupé avec son papi un sapin qui ne payait pas de mine, Loïc a toute une surprise au moment de poser les décorations. Il y a un lutin caché dans les branches ! Cette rencontre rendra les vacances de Noël encore plus extraordinaires pour le petit garçon.

- Christian Geiser, La Presse

Un lutin dans le sapin !, texte de Noha Roberts Jaibi, illustrations de Sabrina Gendron, collection Cheval masqué/Au galop, éditions Bayard. Dès 6 ans.

Noël chez les vampires

Valdérie attend la visite du père Noël. Elle craint qu'il ne vienne pas, comme elle fait partie d'une famille de... vampires. Déguisé en lutin, son petit frère Gustave chante son air préféré des Fêtes, Vive les dents, vive les dents, vive les dents d'hiver !. Ce petit roman, drôle et absurde, se distingue des autres livres de Noël. À lire, parce que le rouge est la couleur préférée du père Noël et... des vampires.

- Marie Allard, La Presse

Canines et cadeau, texte d'Alain M. Bergeron, illustrations de Sophie Lussier, série Valdérie, petite vampire, collection Cheval masqué/Au galop, éditions Bayard. Dès 6 ans.

Épater la famille

Combien pèse le traîneau du père Noël ? Pourquoi faut-il cacher les balais en Norvège ? Combien coûte le calendrier de l'avent le plus cher ? L'enfant (et celui en vous) qui veut tout savoir sur le temps des Fêtes et qui cherche à épater la famille trouvera toutes sortes d'informations surprenantes et divertissantes dans ce petit livre qui peut se lire dans le désordre.

- Christian Geiser, La Presse

Bizarre mais vrai ! 300 faits sensationnels pour le temps des Fêtes, série National Geographic Kids, éditions Scholastic. Dès 8 ans.