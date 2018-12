Comment bien choisir un jouet?

Ferme Little People de Fisher Price, 39,99 $ (2 à 4 ans). Un classique depuis plus de 35 ans : les tout-petits aiment inventer des histoires avec les personnages.

MAUDE GOYER

COLLABORATION SPÉCIALE La Presse La Presse La liste de cadeaux de Junior s'allonge. Entre la bébelle en plastique trop bruyante et le gadget électronique sophistiqué au coût faramineux, les parents ne savent pas toujours où donner de la tête... Comment offrir le « bon » cadeau à votre enfant, celui qui plaira et durera ? Conseils et suggestions d'expertes.

Les bons critères

La sécurité L'aspect sécuritaire, particulièrement chez les 0-3 ans, est primordial. « Il faut surveiller les petites pièces ou le plastique très mince, un peu bon marché, avec lequel l'enfant pourrait se blesser », dit Francine Ferland, ergothérapeute et auteure de nombreux ouvrages portant sur le jeu. La polyvalence Le jouet qui peut être utilisé de différentes façons risque d'intéresser davantage, et plus longtemps, un enfant. « C'est à prendre en considération, surtout si on veut éviter la surconsommation et faire des achats écologiques et responsables », souligne Marie-France Haineault, coordonnatrice des services éducatifs à l'Hôpital de Montréal pour enfants. La qualité Certains jouets sont des indémodables, des classiques. Et il y a une raison à cela : ils sont bien faits, solides et durables. « On lit les étiquettes et les instructions, on regarde la liste des matériaux, on surveille les avis et rappels », précise Mme Ferland. Les intérêts de l'enfant Si vous avez un dévoreur de romans, une fan de ballet ou un miniscientifique, il serait bon de lui proposer quelque chose qui va nourrir sa passion. « Idéalement, le jouet vient en appui au développement de l'enfant et va l'aider à pousser ses capacités », explique Catherine Goldschmidt, journaliste spécialisée en jeux et jouets. Le facteur « pur plaisir » « Si votre enfant vous parle de tel ou tel jouet ou jeu, et qu'il en tremble tellement il en rêve, pourquoi ne pas le lui offrir ? », demande Mme Haineault en ajoutant que cela doit être en accord avec notre budget. Elle rappelle que la magie de Noël, c'est aussi de faire plaisir et d'« allumer les étincelles ».

Les pièges à éviter