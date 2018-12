Idées cadeaux: les meilleures consoles de 2018

« La plus puissante au monde »

Il s'agit depuis sa sortie en 2017 de « la console la plus puissante au monde », avec son processeur graphique de 6 téraflops, ses 12 Go de RAM et sa capacité à gérer le 4K. Résultat : des jeux qui s'affichent plus rapidement, presque jamais de ralentissement dans l'action et une vitesse de réaction inégalée. Un incontournable pour l'amateur de jeux vidéo exigeant.

Xbox One X, Microsoft, 599,99 $

Qualité-prix

Sans doute la meilleure au chapitre du rapport qualité-prix. La PS4 Slim, lancée en septembre 2016, combine des capacités techniques plus qu'honorables qui lui permettent de gérer tous les jeux costauds, un design plus discret et un prix imbattable. Elle donne évidemment accès à ce que l'univers PlayStation a de mieux à offrir, le plus populaire et qui dispose des exclusivités les plus marquantes.

PlayStation 4 Slim, Sony, 379,99 $

L'audace de la Switch

Pour la succession de sa décevante Wii U, Nintendo a joué d'audace et a remporté son pari avec la Nintendo Switch. Cette console hybride, qu'on peut brancher sur son téléviseur ou utiliser comme un appareil portable, dispose en outre de petites manettes très polyvalentes. Pour les jeux vidéo en famille, pour retrouver l'univers ultracoloré de Nintendo et même certains jeux plus adultes, c'est le choix numéro un.

Nintendo Switch, Nintendo, 379,99 $

Fiable et performant

Les joueurs d'expérience vont bricoler leur propre PC, mais de nombreux fabricants offrent des machines fiables et performantes à des prix intéressants. Notre choix : la gamme Republic of Gamers (ROG), du fabricant ASUS, et plus particulièrement le mini-PC GR8 II. Carte GeForce GTX 1060 6 Go, 32 Go de RAM, SSD de 512 Go, processeur Intel i7 de 7e génération pour moins de 2000 $ : impressionnant.

ROG GR8 II, ASUS, 1889 $

Réalité virtuelle tout-en-un

Pour ceux qui veulent goûter à la réalité virtuelle de qualité sans y investir des milliers de dollars, Oculus a lancé le printemps dernier son premier dispositif tout-en-un, Oculus Go. Ni câble, ni téléphone, ni PC requis, un écran d'une résolution étonnante de 538 PPP et un catalogue dépassant le millier d'applications, dont celles déjà proposées sur le GearVR de Samsung.

Oculus Go, Oculus, 269,99 $ (32 Go) et 329 $ (64 Go)