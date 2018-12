Cadeaux pour combler un coureur

Plein écran DES ÉCOUTEURS POUR BOUGER: Résistants, peu encombrants et à l'épreuve de l'humidité et de la transpiration, les écouteurs sans fil Flyer de Fitbit sont conçus pour l'exercice. Ils procurent la liberté nécessaire pour se concentrer sur ses séances d'entraînement, même les plus difficiles. Écouteurs sans fil Flyer, Fitbit, 169,95 $ Photo tirée du site web du fabricant

UN BRASSARD PRATIQUE: On ne veut pas s'encombrer les poches quand on court, et ce petit brassard permet de traîner l'essentiel, avec notamment une pochette étanche qui convient aux téléphones intelligents et aux autres dispositifs électroniques portatifs. Le tissu est réfléchissant et une bande élastique permet de l'ajuster à la taille du bras. Brassard d'exercice pour téléphone intelligent, Sportline, 19,95 $ Photo tirée du site web du fabricant

UN COMBO MASQUE ET FOULARD: L'air froid s'infiltre facilement par la moindre ouverture, d'où l'intérêt de combiner un masque performant en Neo Fleece et un cache-cou technique en molleton plus confortable. Cet ensemble s'ajuste bien au visage et permet une excellente respiration. Des bandes de velcro facilitent un ajustement optimal. Combo masque et foulard en Neo Fleece, Seirus, 45,99 $ Photo tirée du site web du fabricant

DES GANTS PERFORMANTS: On en demande beaucoup à une paire de gants pour la course : ils doivent être chauds et confortables, mais aussi imperméables et respirants. Ils doivent aussi être souples, mais assez ajustés pour activer un écran tactile. Ces gants Threadborne, d'Under Armour, répondent à toutes ces exigences. Gants de course Threadborne, Under Armour, 40 $ Photo tirée du site web du fabricant

LA TÊTE AU CHAUD: Ce bonnet Climat Heat d'Adidas est conçu selon une technologie qui retient la chaleur, pour se protéger du froid, tout en évacuant l'humidité. Il est fabriqué en maille confortable et est offert en deux couleurs. Bonnet d'entraînement Climat Heat, Adidas, 42 $ Photo tirée du site web du fabricant

UN SAC DE TAILLE: Que ce soit pendant un jogging ou une randonnée, c'est toujours utile de pouvoir s'hydrater adéquatement. Ce sac de taille Hydra LG4 permet de porter une bouteille tout en offrant un espace de rangement avec fermeture éclair pour apporter un peu de nourriture au besoin. Sac de taille Hydra LG4, Garneau, 39,99 $ Photo tirée du site web du fabricant

L'ESSENTIEL SUR LES ÉPAULES: Si vous cherchez un cadeau pour un athlète sérieux, ce sac est tout indiqué. Avec l'Advance Skin 5 Set, l'essentiel est réduit au minimum. Les accessoires indispensables sont bien maintenus sur le torse, devant et derrière, et restent faciles d'accès pendant l'effort. Sac à dos ADV Skin Set 5, Salomon, 200 $. Photo tirée du site web du fabricant

