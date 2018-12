Idées cadeaux: prendre le temps

Le mois de décembre en est souvent un de frénésie. Afin de se poser en douceur, de se connecter et d'éviter de se laisser emporter par le tourbillon des tracas, le studio Luna Yoga, situé dans le Vieux-Montréal, propose un défi des Fêtes, jusqu'au 23 décembre. Chaque semaine se déroulera selon une thématique : postures debout et d'équilibre pour s'ancrer, ouverture des hanches pour libérer le stress et l'anxiété, puis, pour terminer en beauté, postures d'ouverture du coeur afin de s'ouvrir à la compassion, à l'amour et à la gentillesse. Car n'est-ce pas, finalement, ce qui compte le plus ?

Le tout est offert à un prix spécial de 69 $, pour un accès illimité durant le mois de décembre, et 1 $ sera donné à la fondation Fais-Un-Voeu Québec pour chaque classe à laquelle vous assisterez.