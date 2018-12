Pour le cuistot à gadgets

Les cuisiniers purs et durs rejettent même le presse-ail. Mais les cuistots du dimanche, eux, sont souvent enthousiastes devant les ingénieuses inventions du domaine. Voici quelques suggestions pour leur faire plaisir à Noël. En vente dans les grandes surfaces.

Un coupe-cubes et frites, Starfrit, 35 $

Les coupes-patates se limitent généralement aux frites et aux tranches. Starfrit a ajouté les cubes. Pour ceux qui préfèrent les outils de cuisine silencieux.

Cette vénérable firme britannique, fondée il y a 175 ans, décline la conserve sous toutes ses formes et imagine toutes sortes d'utilisations pour ses pots en verre, l'équivalent de nos pots Mason. Ce modèle profite de l'engouement récent pour les aliments fermentés, de la choucroute aux fèves asiatiques en passant par le kimchi coréen.

LE BON GRAIN ET L'IVRAIE

On peut mettre sur la table la saucière chic avec un petit orifice. Ou alors, on peut dégraisser selon le même principe avec cette tasse pour cuistot qui fait aussi le filtrage. Ce modèle est conçu par Browne & Co., une entreprise torontoise initialement née dans le secteur du textile à Montréal dans les années 50.

Saucière dégraisseuse, Cuisipro, 41 $