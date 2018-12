Cadeaux par des artisans d'ici

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse Lorsqu'on offre la création d'un artisan québécois, que ce soit un objet décoratif ou un accessoire de mode, on fait don d'originalité et d'authenticité.

Créatifs d'intérieur

Ils sont de plus en plus nombreux, les artisans qui usent de leur créativité et de leur savoir-faire pour créer, mitonner, fabriquer, sculpter de leurs mains des objets, petits ou grands, afin de donner une touche unique et bien d'ici à nos maisons. DU MOBILIER BIEN PENSÉ Une table à café réinventée, longiligne, avec son porte-revues intégré, qui s'intégrera facilement à différents décors. Simple et délicate, elle est fabriquée en acier, avec peinture cuite. Une création d'Alphabet, une entreprise spécialisée en mobilier et luminaires qui pense et fabrique ses idées originales à Montréal. Table à café, Alphabet, 159,95 $, offerte en ligne en six couleurs différentes.

JOLI POT FAIT À LA MAIN La céramiste Marie-Ève Dompierre sait marier avec doigté lignes, formes, textures et couleurs pour des pièces soigneusement étudiées au design épuré. Nous sommes tombés sous le charme de ce petit gobelet en porcelaine avec glaçure bleue et transparente et bordure en or, minutieusement fabriqué à la main. Petit prince bleu/gris, Dompierre, 25 $, offert en ligne.

TOUCHE ROMANTIQUE Différentes, originales et organiques, les créations de design textile d'Annie Legault, qui fait tout à la main dans son atelier du Vieux-Montréal, charment au premier coup d'oeil. Cette lampe suspendue de type macramé ajoutera une touche romantique à une pièce choisie. Lampe Cocoon, Amulette par Annie Legault, 235 $, offerte en ligne en neuf couleurs différentes.

CHANDELLE AU NATUREL Une chandelle comme présent est toujours une belle attention. Surtout lorsqu'elle se présente, comme celle de l'entreprise montréalaise Esser, dans un contenant réutilisable en mortier fabriqué à la main et que la chandelle artisanale qu'elle contient est composée de cire de soya, sans émanation toxique, avec mèche en bois qui distille une envoûtante fragrance de figue, cèdre, sapin et baies. Chandelle Figue & Cèdre, Esser, 40 $, offerte en ligne

DES OISEAUX AU MUR Les illustrateurs de talent ne manquent pas au Québec, et offrir leurs créations est un présent à la fois original et accessible aux petits budgets. On craque pour les jolis oiseaux à chandail ornant cette illustration de FlaFla Design, par l'illustratrice de Québec Justine Gagnon. Des espèces vivant en Amérique du Nord, bien entendu, et dûment identifiées ! Affiche avec illustration de cinq espèces d'oiseaux, FlaFla Design, 30 $ (incluant le support en bois), offerte en ligne

BOL CONTEMPORAIN Puisant dans les techniques traditionnelles, mais manifestement campées dans l'esthétique contemporaine, les créations en céramique de M-C Girard attirent tout de suite l'attention avec leur finesse et leurs détails uniques, comme ce bol fait pour être tenu dans la paume des mains à la glaçure étoilée évoquant les grands espaces de Portneuf, où la céramiste a son atelier. Bol de café au lait, M-C Girard, 33,82 $, offert en ligne

Parures locales

Les créateurs québécois d'accessoires de mode ne cessent de nous étonner par la maîtrise de leur art et avec leurs créations élégantes et avant-gardistes. De quoi ravir les plus difficiles.

C'EST DANS LE SAC ! Le feutre, symbole de la mémoire collective des peuples nordiques, est le matériel de prédilection de Cindy Cantin, la designer des superbes sacs Cantin. Dans ses sacs mariant le feutre et le cuir, elle présente un design tout en équilibre, créant de nouveaux classiques, comme ce sac à dos de grande qualité, pour un présent qui durera longtemps. Sac à dos Prisque, Cantin, 270 $, offert en ligne

DISCRET ET ORIGINAL Bruts, à l'esthétique minimaliste, mais aussi follement raffinés : voilà comment on pourrait décrire les bijoux de LLY Atelier, par la joaillière autodidacte Agathe Bodineau. Ses créations sortent des sentiers battus et savent créer l'émotion, comme ces boucles d'oreilles rondes pliées, en argent massif. Boucles Fortunes, LLY Atelier, 182 $, offertes en ligne

TÊTE À CHAPEAU Une nouvelle génération de chapeliers fait bouger cet univers empoussiéré au Québec. Un des derniers venus, Fumile, aime s'aventurer en territoire plus éclaté et sortir des sentiers battus, tout en s'inspirant de classiques, comme ce modèle en feutre fourrure lapin rasé, qui revisite de façon moderne le Fedora. Confection sur demande, comptez trois semaines pour la livraison. Chapeau Fedora Fabric, Fumile, 320 $, offert en ligne et en boutique

TOUT EN FINESSE La marque montréalaise This Ilk se spécialise dans les bijoux en dentelle. Le résultat est étonnant et surtout superbe, comme dans la plus récente collection, où les couleurs ocres de la terre se marient aux teintes dorées. Féminines et audacieuses, ces boucles d'oreilles en dentelle teinte à la main et intégrant des composantes en laiton ne passeront pas inaperçues sous le sapin. Boucles d'oreilles Mojave, This Ilk, 72 $, offertes en ligne

BIJOU TOUT DOUX Toujours élégantes, jamais ennuyantes : ainsi pourrait-on résumer les créations haut de gamme de la bijouterie montréalaise Myel, où cohabitent matériaux nobles et pierres précieuses. Leur collection de bagues fines et sophistiquées, à empiler et combiner à l'envi, est remplie de belles trouvailles à offrir, dont cette bague en or 10 carats sertie d'une lune bleu profond et de deux petits saphirs pastel brillants comme des astres. Bague Petite lune avec saphirs en or, Myel, 350 $, offerte en ligne et à la boutique éponyme

