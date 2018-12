Étrennes pour bricoleurs

Mathieu Perreault

La Presse La Presse Les adeptes de la rénovation et des petits travaux sont toujours à l'affût de la dernière innovation en quincaillerie. Voici quelques outils et accessoires, petits et grands, à glisser sous le sapin. Ils sont disponibles dans la plupart des magasins à grande surface.

TOURNEVIS-CRAYON Les tournevis à têtes multiples se font de plus en plus pratiques. Ce modèle de Stanley est à peine plus épais qu'un stylo. Tournevis de poche, Stanley, 20 $

Agrandir Photo tirée du site web de Bosch

MESURE VIRTUELLE Les rubans à mesurer font tellement XXe siècle. Les grands fabricants d'outils électriques proposent maintenant des modèles lasers de plus en plus précis et abordables. Celui de Bosch a été sacré le meilleur de sa catégorie cet automne par le magazine Popular Mechanics. Mesure laser GLM 20, Bosch, 75 $

Agrandir Photo tirée du site web de BucketBoss

TROUSSE INSTANTANÉE Il fallait y penser. Une trousse d'outils pliable qui prend sa structure quand on la glisse sur un seau en plastique. Facile à ranger. Organisateur d'outils, BucketBoss, 40 $

Agrandir Photo tirée du site web de Petzl

DU PLEIN AIR À L'ATELIER Fondée en France dans les années 30 par un spéléologue, l'entreprise de plein air Pixa est de plus en plus populaire chez les bricoleurs pour ses lampes frontales rechargeables puissantes et polyvalentes. C'est plus que du bonbon, comme disait Albert Millaire. Lampe frontale Pixa 3R, Petzl, 180 $

Agrandir Photo tirée du site web de Klein Tools

VISSER À L'ÉTROIT Quand on est à l'étroit, dans une armoire par exemple, une opération aussi simple que poser une vis peut devenir alambiquée. Klein Tools, vénérable entreprise de Chicago fondée par un immigré allemand voilà 150 ans, offre un tournevis court à six têtes qui figure fréquemment dans les listes de cadeaux pour bricoleurs. Tournevis court à cliquet 6-en-1, Klein Tools, 20 $

Agrandir Photo tirée du site web de Bosch