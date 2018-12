Pour le technophile

Karim Benessaieh

La Presse La Presse Suivre @karimbai Chaque année, nous avons le coup de foudre pour quelques appareils, qui nous en mettent plein la vue ou les oreilles. Voici nos flammes électroniques de 2018.

FIRE TV D'AMAZON Une télé 4K à prix raisonnable réellement intelligente, avec commande vocale qui comprend le français québécois, permet le contrôle domotique, avec une interface claire qui met sur le même plan Netflix, Télé-Québec, Plex et des milliers de chaînes internet ? C'est l'étonnante gamme des nouveaux téléviseurs Toshiba Fire TV d'Amazon. Toshiba Fire TV Edition, Toshiba (interface Amazon), à partir de 549 $

Agrandir Visuel Noel KB Photo tirée du site web d'Apple

iPHONE XR L'iPhone XR, lancé à la fin d'octobre, fait pratiquement tout ce que l'iPhone XS offre, pour 350 $ de moins. Il est doté du même processeur A12 Bionic, d'un écran ACL plutôt qu'OLED qui couvre toute la face avant et d'une seule caméra arrière grand-angle qui permet des photographies d'une qualité impressionnante. Le seul dilemme sera de choisir entre les quatre couleurs - bleu, jaune, corail ou rouge. iPhone XR, Apple, à partir de 1029 $ (64 Go)

Agrandir Visuel Noel KB Photo tirée du site web de Samsung

GALAXY NOTE9 Notre coup de foudre chez les téléphones Android. Avec son stylet intégré Bluetooth, le Note9 se transforme en carnet de notes. Il suffit d'un adaptateur et on obtient sur la télévision une interface d'ordinateur. L'appareil photo, d'une qualité remarquable, détecte les catégories d'objet, vous prévient si la photo est ratée ou si l'objectif est sale. Tout cela avec une autonomie record et une capacité de stockage maximale de 1 Tb. Galaxy Note9, Samsung, à partir de 1299,99 $

Agrandir Visuel Noel KB Photo tirée du site web de Google

GOOGLE HOME MAX Beaucoup de modèles d'assistants vocaux se disputent actuellement votre maison. Le meilleur au Québec en 2018, à notre avis, est le Google Home Max. Pour le son puissant, mais surtout pour la supériorité de l'Assistant Google. Il comprend bien le français québécois, contrôle un nombre inégalé d'appareils domotiques, peut téléphoner, envoyer des messages à toute la maison et faire jouer des chansons de trois services de streaming. Google Home Max, Google, 499 $

Agrandir Visuel Noel KB Photo tirée du site web de TP-Link

DECO M9 PLUS Quand on veut de l'internet dans toute la maison, rien ne vaut les routeurs placés à différents endroits qui communiquent entre eux, ce qu'on appelle un réseau maillé. La gamme Deco, et plus particulièrement le M9 Plus lancé cet automne, se distingue par sa stabilité et ses performances au-dessus de la moyenne pour un prix respectable. En prime, il sert de hub domotique. Deco M9 Plus, TP-Link, 399 $ (paquet de deux)

Agrandir Visuel Noel KB Photo tirée du site web de Kobo