Livres: donner du beau

Marissa Groguhé

La Presse Beaux, oui, mais pas seulement. Découvrez et offrez certains ouvrages sortis dans la dernière année qui sont à la fois beaux, mais aussi et surtout remplis de perles de renseignements pour enrichir vos connaissances. Voyage, musique, mode, art... il y a de beaux livres pour tous.

Nos racines psychédéliques, Marc-André Brouillard, Guy Saint-Jean Éditeur, 34,95 $ Sexe, drogues et rock'n'roll : c'est ce que ce livre renferme, et bien plus encore. Pour les nostalgiques, aussi bien que pour les curieux en soif d'en découvrir plus sur les années 70 de la contre-culture québécoise. Un ouvrage de référence qui jette un regard nouveau sur l'époque de la revue Mainmise, emblème de son ère, à travers des documents d'archives, des témoignages et des articles originaux, notamment.

Québec : un parcours photographique au coeur de cette province unique, Mathieu Dupuis, National Geographic Society, 40 $ Le Québec sous son plus beau jour. Ce parcours en photos traverse cinq régions du Québec, de la ville à la campagne en passant par les contrées sauvages. Les images vives et saisissantes sont signées Mathieu Dupuis et sont accompagnées de recommandations, de trucs et astuces ainsi que de détails sur les terres de la Belle Province explorées à travers l'ouvrage.

Voyage entre les langues, Ruedi Baur et Karelle Ménine, Éditions Gallimard Ce beau livre offre de l'art sous une forme inusitée et novatrice : les auteurs transportent le lecteur dans une expérience formée autour de la calligraphie, mise en avant au moyen d'installations dans l'espace public. Ils peignent les façades des immeubles, les parois des tunnels ou les bancs publics de phrases en français, en allemand, en arabe, en ourdou et autres, rendant hommage au patrimoine littéraire multilingue suisse.

Imagine, Yoko Ono & John Lennon, Grand Central Publishing, 55 $ Pour les fans et les curieux qui veulent en savoir plus sur la conception du mythique album Imagine, Yoko Ono a écrit, compilé et dirigé un ouvrage renfermant l'histoire complète et tous les secrets derrière cette aventure musicale qu'elle a partagée avec John Lennon en 1971. Le livre relate la vie et la relation du couple, en photos d'archives, en textes inédits, en reproductions d'artefacts - par exemple, une version écrite de la main de Lennon de la chanson Imagine, sur un feuillet de l'hôtel Hilton.

Banksy : vous représentez un niveau de menace acceptable, vous le sauriez si ce n'était pas le cas, Patrick Potter, Gallimard, 54,95 $ C'est vrai, ce livre n'est pas une nouveauté, mais Banksy cultive savamment le mystère autour de sa personne depuis des années et cela perdure encore aujourd'hui, alors qu'il provoquait récemment un débat sur la valeur de l'art après un coup monté au cours d'une vente aux enchères. Cet ouvrage signé Patrick Potter retrace le parcours du célèbre et inconnu artiste de rue, puis s'intéresse aux thématiques abordées par Banksy au fil de sa carrière, allant au-delà de son art pour aborder sa philosophie. Le tout dans un texte empreint d'un humour railleur, accompagné bien sûr de nombreuses illustrations.

Jean-Michel Basquiat, Dieter Buchhart, Éditions Gallimard, 54,95 $ La fondation Louis Vuitton a consacré une exposition à l'oeuvre de l'artiste peintre américain Jean-Michel Basquiat. Quelque 120 tableaux y sont exposés et ce livre les reproduit tous, ce qui permet de tenir entre ses mains une monographie renfermant la courte, mais fulgurante carrière de ce génie d'avant-garde.

Europe, street art & graffiti, Nath Oxygène et Brigitte Silhol, Gallimard, 66,95 $ L'Europe a accueilli l'art urbain dans ses rues vers la fin des années 80. De Berlin à Londres en passant par Marseille, Milan, Barcelone et Rotterdam, le terrain de jeu des artistes du street art en était un d'envergure. Deux passionnées ont parcouru l'Europe afin de créer ce carnet de voyage haut en couleur, consacré à cette singulière forme d'art.

