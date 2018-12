Un cadeau pour papa !

UN SAC POUR RANGER

Avec les années, on accumule plein d'outils et on ne sait pas toujours où les ranger.

Ce sac souple offre plusieurs compartiments permettant de ranger une grande variété d'outils et d'accessoires. Robuste et résistant, équipé d'une courroie et d'une poignée de transport ajustables et antidérapantes, il aidera votre père à mettre un peu d'ordre dans son atelier.

Sac à outils, de DeWalt, 70 $

www.dewalt.ca/fr-ca/products/gear-and-equipment/tool-storage/sac--outils-de-lentrepreneur-avec-dessus-ferm-18-po/dg5553