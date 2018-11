Idées de douceurs pour votre amoureuse

MOINS DE 50 $

Une touche de coquetterie

Une touche de couleur dans le cou de votre amoureuse. Ce délicat collier de quartz rose, une couleur de pierre très douce qui symbolise l'amour, saura la ravir. Il s'agit d'une chaîne plaquée argent, avec un fermoir. Un bijou fabriqué à la main au Québec.

Collier quartz rose, une pierre pour le coeur, 36 $

Star d'un soir

Pour faire sortir la Céline Dion ou la Rihanna en elle. Le micro « IRig Voice » permet de transformer votre téléphone intelligent ou votre tablette en karaoké ambulant. Vous le branchez, et le tour est joué !

Micro iRig Voice, 40,24 $

Pour écrire ses pensées

Elle a une âme d'artiste et aime beaucoup prendre des notes ? Ce joli cahier de notes fabriqué à Montréal la comblera. Pour y écrire en tout temps des petits secrets, ou encore le début de ses mémoires.

Cahier de notes « Perruches », 20 $, Baltic Club

Stylée à petit prix

Comment ajouter une petite touche d'audace à son quotidien ? Avec ce collier long en laiton avec un pendentif frange. Ce bijou rehausse joliment une tenue. Il est fabriqué ici par deux amies de longue date qui se sont lancées dans la création de bijoux.

Collier « Vero », 45 $

Au chaud à tout coup

Pour regarder un film ou jouer à un jeu de société durant les froides soirées d'hiver, il est indispensable d'avoir les pieds au chaud. Ces douces pantoufles-bottillons grises seront parfaites cet hiver. Elles ont deux jolis pompons et possèdent des semelles antidérapantes.

Pantoufles-bottillons en fausse fourrure, La vie en rose, 29,95 $

Une touche d'éclat

Pour mettre un peu d'éclat dans une tenue, cette mince ceinture dorée en cuir italien est parfaite pour le temps des Fêtes. Cet article indispensable de la garde-robe est élégant, passe-partout et se porte avec pantalons, jeans ou jupes.

Mince ceinture or en cuir italien, 45,50 $

Boire comme il se doit

Pourquoi ne pas remplacer les flûtes à champagne par des verres ? C'est ce que propose ce joli ensemble de deux verres sans pied, en cristal sans plomb. Pour célébrer autrement.

Verres à champagne « The O Wine », 29,95 $ pour l'ensemble de deux verres

Joli teint partout

Ce mini-coffret visage et lèvres « The Glowy Surprise » de Sephora comprend le nécessaire pour avoir un joli teint. Cet ensemble réunit encre à lèvres crémeuse et illuminateur de teint dans un format très pratique de voyage. Pour avoir bonne mine, en tout temps.

17 $

50 $ À 100 $

Techno au bout des doigts

Ces gants de style funky, ornés de jolis pois de différentes couleurs, permettent d'utiliser son téléphone intelligent tout en restant au chaud. Ils sont fabriqués d'un mélange de laine et de cachemire avec un empiècement à l'extrémité de l'index et du pouce spécialement conçu pour l'utilisation d'écrans tactiles.

Le gant techno pois colorés, Simons, 59 $

Doux foulard

Ce foulard classique triangulaire en laine pure ajoute du style à toutes celles qui le portent. Cette pièce indémodable de couleur lilas est bordée de franges et se porte sur un pull ou sur un manteau.

Foulard triangulaire, Aritzia, 78 $

Le coco au chaud !

Cette pièce est un indispensable pour celles qui souhaitent avoir du style tout l'hiver. Fabriquée en laine mohair, avec un pompon fait de fourrure recyclée, elle est un classique signé Harricana par Mariouche.

Tuque, Harricana, 67,96 $

Pour la sportive toujours en déplacement

Cours de yoga, sortie de course, etc. Pour toujours être prête à pratiquer son sport favori, votre conjointe doit avoir le sac nécessaire pour transporter tous ses vêtements de sport. Cet article est doté d'une poche séparée qui permet d'isoler les vêtements humides ou les souliers. Il comporte aussi une sangle ajustable pour tapis de yoga.

Sac Brazen, Lolë, 70 $

Multiples fragrances

Ce coffret est une combinaison des fragrances emblématiques de La Maison des Parfums dans cinq flacons vaporisateurs de 10 ml, dont Mûre et Musc Extrême. Parfait pour toutes les facettes de la personnalité de votre bien-aimée.

Coffret découverte L'Artisan Parfumeur, Etiket, 90 $

Un maquillage complet

Le temps des Fêtes comprend toujours plusieurs soirées en famille et entre amis. Pour lui permettre de s'assurer d'avoir toujours le bon look, cet ensemble-cadeau saura satisfaire votre conjointe. L'ensemble est composé de tout le nécessaire pour un maquillage complet des yeux : mascara, 24 fards à paupières, crayons pour les yeux et un rouge à lèvres.

Ensemble de collection Pineapple of my Eye, de Tarte, Sephora, 77 $

PLUS DE 100 $

Délicat pétale

Pour celle qui ne souhaite pas attirer l'attention tout en ayant du goût et de la classe, un pendentif discret et élégant en forme de pétale, fait d'argent brossé au fini satiné.

Birks Pétale, Birks, 195 $

C'est dans le (joli) sac

Ce sac en cuir m0851 se porte en bandoulière, il est ajustable, entièrement fait à Montréal. Ce modèle indémodable plaira à toutes les femmes.

Sac en cuir Mini-essentiel, m0851, 245 $

Montre chic

Cette montre noire Cluse s'appelle La Garçonne, mais est pourtant très féminine. Le cadran, carré et minimaliste, est très chic, en plus du mélange de noir et d'or, tout en élégance.

Montre La Garçonne, Cluse, 135 $

Classique pendentif

Pour la femme classique qui souhaite rehausser discrètement ses tenues, ce bijou très épuré est un incontournable. Le pendentif Cercle provient de la collection Tiffany 1837, l'année de la fondation de la marque.

Pendentif Cercle, Tiffany 1837, 205 $

Pull-tunique en douceur

Ce long pull-tunique en coton ultra-doux a un chic style décontracté et peut se porter en toute saison. Vous ne pourrez plus vous en séparer, à la maison comme au boulot.

Pull-tunique, ça va de soi, 200 $

Doux cachemire

Voici un pull classique et uni en pur cachemire pour ravir l'élu de votre coeur. La coupe est droite et le col est en V pour s'agence à tous les styles. Ce pull doux, très chaud, est offert en plusieurs couleurs. Il vous sera très utile l'hiver pour vous réchauffer en toute occasion.

Pull 100 % cachemire uni, Massimo Dutti, 195 $

Parfum Joy de Dior

La nouvelle fragrance de Dior, Joy, est une eau de parfum composée d'un joyeux mélange d'agrumes, de fleurs et de notes boisées qui sauront séduire en cette saison hivernale.

Parfum Joy de Dior, Sephora, 119 $ les 50 ml