 Idées de cadeaux pour s'amuser avec les tout-petits 

Jeu rétro

Un adorable jeu de bois rétro, signé Plan Toys, bien connu pour ses jouets durables et surtout créatifs. Le plateau de jeu est réversible, pour deux fois plus de plaisir: d'un côté, on cherche à passer les palets dans le camp adverse à l'aide d'un élastique, de l'autre, on cherche à glisser les palets à travers une trappe.

3 ans et plus

Jeu de palets en bois naturel, Plan Toys, 84 $

Hockey 101

On craque pour ce mini-bâton de hockey coloré, fabriqué à la main à Montréal. Tout en bois, muni d'un bas de laine multicolore (rouge, jaune, bleu, gris, etc. au choix), il est idéal pour initier les tout-petits à votre sport préféré, dans le sous-sol, le salon ou carrément la ruelle. Chaque emballage comprend un bâton et une balle de feutre.

3 ans et plus

Mini-bâton de hockey, Des Enfantillages, 34 $

Jeu de blocs

Ceci n'est pas un jeu de blocs comme les autres. Pour cause: les morceaux sont ici aimantés. À vous (et vos architectes en herbe, surtout!) les tours, tunnels et autres constructions toutes plus hautes les unes que les autres. Contient 42 blocs de 9 formes et dimensions différentes. Formats plus petits également offerts (à partir de 30 $).

Dès 1 an

Ensemble de 42 blocs magnétiques, Tegu, 135 $

L'heure du spectacle

Idéal pour les spectacles de marionnettes ou les jeux d'ombres, ce très joli théâtre de coton sérigraphié, portatif et artisanal, s'installe en un tour de main, dans un cadre de porte. Fait à la main, à Montréal, le théâtre vient avec une tringle (à ressorts), un sac de rangement et les rideaux de jour et d'ombres. Ne manque que votre imagination pour faire vivre le tout.

Théâtre de marionnettes et d'ombres, La fée raille, 150 $

Équilibristes en herbe

À quatre pattes, assis, à genoux ou, s'ils y arrivent, debout, cette planche, composée de plusieurs couches de hêtre, promet des heures de plaisir, aux tout-petits comme à leurs parents. Essayez, pour voir: balancez-vous et testez votre équilibre. On aime son design unique, qui en fait presque un objet de déco.

Planche d'équilibre, Wobbel board, Wobbel, 220 $

À la caisse

Cette caisse enregistreuse rouge au look rétro, nouveauté de la maison Le Toy Van, marque anglaise reconnue pour ses beaux jouets de bois éthiques, saura plaire aux tout-petits qui aiment jouer aux grands. La machine contient tout ce qu'il faut pour faire comme si: des boutons souples, un tiroir à ressort rempli de monnaie, sans oublier le reçu de bois, facile et agréable à manipuler.

Caisse enregistreuse, Le Toy Van, 52,29 $

Un petit câlin

On adore les peluches signées Raplapla, toutes faites ici, à Montréal, conçues pour être aimées, collées, câlinées et même malmenées. Mention spéciale à ce hibou, une bouillotte de grains, un indispensable pour toute la famille. Rembourré de seigle bio, il calmera, une fois chauffé, tous les maux et autres bobos des tout-petits (même des plus grands), promis.

Hibouillotte, Raplapla, 46 $