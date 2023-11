Farcies avec des oignons caramélisés et servies avec une compotée de tomates cerises, les ballotines de dinde apportent des accents méditerranéens à un plat inspiré des traditions québécoises.

La mission de Jérémie Latreille est de rendre appétissante et décadente la cuisine santé. Préparer un plat de dinde pour une tablée des Fêtes tombait parfaitement sous le sens pour lui.

« La dinde est une protéine qui est trop méconnue à mon goût, nous dit celui qui est connu sous le nom de Fit Cook. Elle est très polyvalente, on peut la cuisiner à toutes les sauces, et pas nécessairement en la faisant cuire entière. C’est maigre, c’est riche en protéines, et utiliser les restants nous ouvre plein de nouvelles avenues. »

Il nous propose ici une ballotine farcie aux oignons caramélisés, accompagnée d’une compotée de tomates cerises. « Une petite touche italienne, parce que tout le monde aime ça ! », nous dit Jérémie Latreille en préparant le plat.

Pour les accompagnements, il s’est inspiré – en les interprétant à sa façon – des classiques du temps des Fêtes, soit une purée de pommes de terre et de chou-fleur ainsi que des haricots à l’ail rôti. « Les haricots verts, c’est courant sur une tablée de Noël, mais j’ai revisité le tout avec un petit enrobage à l’ail rôti, un genre de vinaigrette chaude super simple à faire, mais aussi décadente à souhait », assure le jeune cuisinier de 27 ans.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Jérémie Latreille, mieux connu sous le nom de Fit Cook

Quand j’étais ado, je n’écoutais pas des films de Noël pendant le temps des Fêtes, j’écoutais des émissions de recettes de Noël ! Jérémie Latreille, alias Fit Cook

Quant aux croûtons de mousse de dinde à la confiture de canneberges, ils sont parfaitement de saison, au goût et à l’œil. « On fait ça avec des restants de dinde déjà cuits que l’on met au mélangeur avec du yogourt grec, des herbes, des épices, un petit peu de jus de citron ou un vinaigre de cidre de pomme, pour rester dans la thématique québécoise, suggère-t-il. Servie avec une compotée aux canneberges et à l’orange, c’est du finger food super festif ! »