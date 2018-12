Astuce beauté pour Noël: s'envelopper

Ah, le temps des Fêtes... Qu'on le veuille ou non, on arrive souvent au 24 décembre essoufflé, les cheveux en bataille, le teint terne et les yeux cernés ! Question de prendre aussi - un peu ! - de temps pour vous, notre journaliste vous présente chaque semaine une astuce beauté à essayer pour une mine revitalisée à Noël.

Si la peau de votre corps ressemble de plus en plus à celle d'un crocodile, c'est l'heure de trouver une solution !

Pour abreuver la peau assoiffée par le contraste du froid hâtif extérieur et du chauffage intérieur, nous avons essayé un des soins signatures d'Amerispa, le Tendre enveloppement au beurre de karité.

Ingrédient de plus en plus prisé, le beurre de karité est reconnu pour ses propriétés hydratantes, mais aussi apaisantes, nourrissantes et protectrices. Pas étonnant qu'on le trouve dans de plus en plus de produits pour le corps, le visage et même les cheveux.

Ce soin enveloppant et relaxant est offert dans les Amerispa - ainsi que dans les Moment Spa, la division haut de gamme de l'entreprise qui se retrouve dans les spas de quatre établissements hôteliers Fairmont dans la province (Fairmont Tremblant, Château Frontenac, Manoir Richelieu et Le Reine Elizabeth, où nous avons reçu le soin).

MASSAGE RÉCONFORTANT

Sur une table chauffante, le corps est enduit d'un soin à base de beurre de karité, d'argile et d'huiles essentielles de pamplemousse et de mangue par les mains expertes de la thérapeute. Chaque partie du corps est minutieusement enveloppée dans une pellicule plastique, ce qui permet au produit de bien pénétrer dans la peau.

Alors qu'on laisse le soin faire son effet, on se gâte avec un massage capillaire qui permet de chasser momentanément les tracas et le verbiage mental.

Après une quinzaine de minutes dans un état de relaxation profonde, bien au chaud sous une grande couverture thermique dans une salle aux lumières tamisées, la thérapeute vient ensuite rincer le produit à la débarbouillette chaude. L'action combinée du beurre de karité et de l'argile permet à la fois d'hydrater profondément la peau et d'y déloger ses impuretés.

Le soin se termine avec un léger remodelage - nous avons choisi, pour ses propriétés antioxydantes et sa douce odeur légèrement sapinée, la crème maison au thé du Labrador. Au bout du compte, la peau, abreuvée, retrouve sa douceur et son éclat. Un soin « cocooning » qui fait vraiment du bien et qu'on peut, pour une détente ultime, combiner avec un massage de son choix.

Prix : 129 $ (50 minutes), offert dans les Amerispa et les Moment Spa.