Idée cadeaux: l'art de l'accessoire

FESTIVAL DE BAGUES: Pour souligner ses six ans, la marque québécoise Horace Jewelry a lancé Les Basics, une toute nouvelle collection de bagues qui n'a rien d'ennuyant. En argent sterling .925, les bijoux sont mignons et abordables. Un petit cadeau qui fait plaisir, comme cette bague plaquée en or rose ornée de trois petits zircons. Bague La triplette - rose, Horace Jewelry, 35 $, offerte en ligne Photo tirée du site web du fabricant

AU COEUR DE LA FORÊT: Max Clément est un passionné du bois et de la forêt. Il a donc eu la folle idée de lancer Konifer, une entreprise qui propose des montres... en bois ! Ce modèle au bracelet en bois zebra et en inox noir mat est chic et moderne. Pour chaque montre vendue, un arbre est planté. Une belle façon de redonner en donnant. Montre Karbon Black Matte... Photo tirée du site web du fabricant

OFFRIR L'INTEMPOREL: Les créations de Pauze Atelier s'élèvent au-delà des tendances éphémères, pour un style intemporel qui ne passe pas de mode. Inspirée par la nostalgie, la collection Souvenirs propose des bijoux aux formes fluides et imparfaites, comme ces miroitantes boucles d'oreilles formées à la main et coulées en argent sterling. Boucles d'oreilles Lena, Pauze Atelier, 240 $, offertes en ligne Photo tirée de la page Facebook du fabricant

LA BOHÈME: Avec son style bohémien et ses créations ancrées dans l'air du temps, la marque WellDunn s'est rapidement fait adopter par la jeune génération. Faites plaisir aux jeunes de coeur et d'esprit avec une de ses créations, comme ce collier à la constellation de pierres semi-précieuses de différentes couleurs et billes plaquées en or 24 carats. Collier Prairie, WellDunn, 48 $, offert en ligne Photo tirée du site web du fabricant

HOMMAGE AU DADA: Pour cette nouvelle création, la joaillière Nina Janvier s'est inspirée de deux artistes peintres et sculptrices du mouvement dada, Sophie Taeuber et Elsa Von Freytag-Loringhoven, pour créer cette paire de boucles d'oreilles asymétriques. Originales et contemporaines, elles sont faites d'argent .925, de laiton et de perles baroques teintées. Boucles d'oreilles Elsa + Sophie, Nina.Nanas, 185 $, offertes en ligne Photo tirée du site web du fabricant

