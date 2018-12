Follement chic, les lèvres ombrées

Tout comme les cheveux, les lèvres « ombrées » indiquent un maquillage qui marie deux teintes qui se fondent légèrement l'une dans l'autre, souvent assez rapprochées sur le cercle chromatique des couleurs, pour créer un effet à la fois chic et festif.

Même si la lèvre ombrée est plus facile à reproduire sur une bouche pulpeuse, elle est également intéressante sur les lèvres plus minces, car elle « ajoute de la dimension », estime Laurie Derasp.

« L'effet recherché peut faire penser un peu à un pétale de rose qui a deux couleurs, plus pâle au centre et plus foncée aux extrémités », compare cette dernière. Bref, on oublie les maquillages spectaculaires et très découpés à la Instagram pour miser sur un effet beaucoup plus subtil. Et comme les lèvres sont en vedette ici, gare au maquillage trop intense sur les yeux ; bref, on évite l'excès en visant plutôt l'équilibre !

Avant d'appliquer quelque couleur que ce soit, il faut bien préparer ses lèvres à recevoir le maquillage en appliquant, idéalement, un baume à lèvres suivi d'une base à lèvres. Cela permettra non seulement au rouge à lèvres de bien tenir, mais également aux lèvres de rester bien hydratées tout au long de la soirée.

Il y a plusieurs méthodes pour créer des lèvres ombrées. Celle que préfère notre maquilleuse consiste à commencer avec le contour, puis à appliquer une couleur plus pâle au centre. « Ce que j'aime faire, pour le contour, c'est utiliser un rouge à lèvres liquide, que je viens appliquer au pinceau. Je m'en sers un peu comme un crayon contour », détaille Mme Derasp.

Ensuite, elle recommande d'utiliser un gloss d'une couleur très vive (rosée, orangée, rouge vif, selon la teinte choisie) et de venir simplement déposer cette touche de couleur au centre des lèvres.

Envie d'un style festif ? Utilisez en touche finale des paillettes pour les lèvres (ou un brillant à lèvres pailletés) afin de briller de mille feux !

SUGGESTIONS POUR REPRODUIRE CE LOOK

Incontournable pour un rouge à lèvres qui tient, cette base à lèvres et yeux optimise les teintes et capte les pigments. Un chouchou des maquilleuses professionnelles.

Ce rouge à lèvres liquide est ultrapigmenté et présente un fini mat. D'un rouge profond chic, il est idéal pour le contour des lèvres, à tracer avec un pinceau, de préférence.

Pour ajouter une touche de brillance et de l'intensité au centre des lèvres, optez pour un gloss très coloré et non collant, offert en édition limitée par Guerlain en version légèrement métallisée. Chic !

Pour souligner le regard, tout en évitant l'excès de maquillage, essayez les faux cils ! Ils ajouteront instantanément une touche glam à votre mise en beauté. On aime ceux de la gamme québécoise Looky Eyes. Faits à la main, ils ont la particularité d'être magnétiques. Poser et enlever des faux-cils n'aura jamais été aussi simple !