Remettre sa peau à neuf pour les Fêtes

Ah, le temps des Fêtes... Qu'on le veuille ou non, on y arrive souvent essoufflé, les cheveux en bataille, le teint terne et les yeux cernés! Question de prendre aussi - un peu! - de temps pour vous, notre journaliste vous présente chaque semaine une astuce beauté à essayer pour une mine revitalisée.

Le changement de saison n'aidant pas, votre peau est en proie à la sécheresse, aux irritations et à d'autres imperfections pas du tout bienvenues? Afin de commencer la saison hivernale du bon pied, et d'offrir votre meilleure mine durant le temps des Fêtes, un soin permettant à la fois d'exfolier la peau en profondeur - pour la débarrasser de toutes les petites peaux mortes incrustées - et de l'hydrater généreusement est à recommander.

Notre choix: le soin combo de micro-infusion, offert par Dermapure. Nous avons vraiment été emballée par l'efficacité de ce soin très complet, qui combine l'exfoliation de type microdermabrasion à l'infusion à l'oxygène.

La première permet une exfoliation vraiment efficace, grâce à un appareil à la succion légère, donc l'embout est couvert de cristaux de diamant. Projetés sur la peau, ils permettent de retirer les cellules mortes et de décongestionner les pores. Au bout du compte, la peau est finement nettoyée, et vraiment très douce. Un soin qui est idéal pour les changements de saison et qui n'est pas trop agressif pour les peaux sensibles.

L'infusion à l'oxygène, en fin de traitement - qui compte également un nettoyage préliminaire de la peau, de l'extraction de points noirs au besoin et un masque apaisant à l'argile -, vient donner une bonne dose d'hydratation à la peau, grâce à un sérum infusé à de l'oxygène, choisi selon les besoins de la peau. La formule, distribuée sur la peau avec un appareil à pression légère, procure une sensation de fraîcheur et laisse la peau visiblement repulpée. Un très beau cadeau à se faire à soi, de soi.

Prix: 248 $, offert dans les cliniques Dermapure