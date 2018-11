Tenues de fête d'enfants pour tous les styles

Veste et pantalon Basique, chemise slim Basique bleu clair et cravate, Zara

Petit monsieur

En costume comme un grand, votre petit homme sera le plus beau de la soirée. Ce modèle est composé d'une veste et d'un pantalon à taille réglable bleu marine 51 % polyester, 42 % laine et 7 % élasthanne, d'une chemise en coton et élasthanne (3 %) et d'une cravate bleu marine imprimée.

Veste et pantalon Basique, Zara, 65,90 $ et 45,90 $; chemise slim Basique bleu clair, Zara, 29,90 $; cravate, Zara, 12,90 $.

Offerts en ligne et dans les points de vente.

