Attrayants menus du réveillon au resto

On peut, par exemple, aller à la Maison Boulud, le restaurant de l'hôtel Ritz-Carlton, qui propose un brunch le 25 décembre ainsi que le soupers à cette même date. Ce n'est pas donné - menu quatre services à 125 $ par personne ou menu fixe six services à 165 $ par personne - et dépêchez-vous de réserver, car il ne reste pas beaucoup de place - au pire, on peut s'inscrire sur la liste d'attente. Il faut dire que ce restaurant a l'habitude de bien faire les choses. Pensez tartelettes aux champignons avec citron confit et sabayon au xérès, oeufs de caille mimosa à la truffe noire, médaillon de dinde farcie au boudin blanc avec lard fumé et jus aux airelles ou encore tortelloni à la farine de châtaine, courge muscade et sauge, bûche chocolat et gel au fruit de la passion...

On peut aller ainsi à la recherche de sympathiques tables tenues par des gens qui ne célèbrent pas cette fête. Damas fait partie des très bonnes tables qui restent ouvertes ces soirs-là. Mais on n'a pas de Liberdade. Toutefois, on peut chercher des restaurants qui fêtent Noël et qui restent ouverts. Ils sont rares, mais ils existent. Et souvent, ce sont des restaurants d'hôtel.

À Montréal, si on veut manger au restaurant le 25 décembre, le défi est un peu plus compliqué.

J'avais fini par aller manger dans un petit restaurant japonais. Dans Liberdade, le quartier de la métropole brésilienne où est concentrée l'une des plus grandes populations japonaises hors de l'archipel, c'était l'inverse, à peu près tout était ouvert. Et les sushis étaient juste parfaits.

Une autre option : le Renoir, le restaurant du Sofitel, rue Sherbrooke Ouest, aussi en plein centre-ville. Ici, les options commencent à 69 $ par personne. Il y en a plusieurs, selon qu'on choisit le soir, le midi, Noël, la Saint-Sylvestre, etc.

Le genre de plats ? Tartare de Saint-Jacques, endives aux agrumes et tuile à l'encre de seiche ou velouté de foie gras et purée de truffe, ou encore veau avec carpaccio de céleri-rave et épinards, sauce aux artichauts et truffe noire, d'autres aimeront le saint-pierre rôti accompagné de panais braisé, de trompettes de la mort et d'un sabayon au champagne... La bûche de Noël est préparée spécialement par Roland Del Monte, le chef pâtissier du Renoir qui est un « Meilleur ouvrier de France », une reconnaissance importante accordée à la crème de la crème dans différentes professions dans l'Hexagone. À Montréal, Christian Faure, de la maison homonyme, fait aussi partie de ce club sélect de gens qui travaillent fort bien.

Dans le genre français très chic, pas bon marché, mais de grande qualité, il y a aussi, évidemment, L'Atelier de Joël Robuchon, au Casino. Là, on se gâte au foie gras et au crabe royal. Les menus dégustation sont offerts à 150 $ ou à 200 $, toutefois on peut commander à la carte...

PLUS ABORDABLE

Si on cherche moins cher, dans une autre catégorie de cuisine toutefois, on peut se tourner vers le restaurant du très bel hôtel William Gray dans le Vieux-Montréal. Là aussi, on est ouvert le soir du réveillon et le jour de Noël, et on propose des menus spéciaux ainsi que la carte habituelle.

Une idée du menu ? Terrine de porc et cerf du Québec avec canneberges rôties, pistaches, ketchup au curry ou encore tartelette marron et cacao ou ragoût de boeuf sous une pâte feuilletée au gras de canard et au thym, avec sauce xérès... La maison propose ainsi un repas de quatre services à 45 $.

Détail intéressant : l'hôtel propose un « Jardin de Noël » avec feu de cheminée, décorations lumineuses et d'autres détails cherchant à créer l'ambiance d'une super carte postale du temps des Fêtes. On peut y prendre un verre de vin chaud, grignoter des marrons grillés ou encore savourer des s'mores et de l'egg nog.

Joyeuses Fêtes !