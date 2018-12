Idées cadeaux pour une belle table

Le lin européen est, par exemple, ici à l'honneur dans ces serviettes de table au look chambray, obtenu en mélangeant deux fils de couleurs différentes.

La petite entreprise montréalaise Objective crée des articles pour la maison, utiles au quotidien, fabriqués avec des matériaux durables et de grande qualité.

Avenue Coloniale s'est fait connaître pour ses très jolies planches de service faites à la main dans son atelier montréalais.

On aime bien celle-ci, qui mélange diverses essences de bois et qui est ornée d'une bande de peinture ardoise qui permet d'y indiquer les différents aliments ou bouchées qu'on y dépose. Chic et pratique !