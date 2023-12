Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

La technologie a engendré de nouvelles traditions dans nos vies, et l’une des plus rigolotes du temps des Fêtes est le désormais classique Elf Yourself. On peut y créer une vidéo amusante en ajoutant les photos des visages des membres de notre famille ou des amis et amies sur les corps de lutins dansants. Offerts sur le web ou en application, ces clips font toujours sourire et peuvent être envoyés aux proches comme carte de Noël des plus sympathiques !