Que ce soit dans un passe-temps, dans la décoration ou dans un projet de rénovation, on connaît tous quelqu’un qui a un côté bricoleur. Et c’est toujours possible de trouver de nouveaux outils ou des façons de l’aider dans ses projets.

Un chef-d’œuvre de patience

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE DESERRES Ensemble « Le Prince de la Forêt » de Diamond Dotz

Il n’y a pas d’âge pour devenir artiste, d’autant plus que les ensembles de peinture préimprimés permettent aujourd’hui de créer d’impressionnants tableaux. Et le système à diamants de résine, popularisé en Asie il y a une dizaine d’années, ajoute un niveau de difficulté tout en exigeant aussi concentration, précision et patience.

Ensemble « Le Prince de la Forêt », Diamond Dotz, 62,99 $

Des outils pour tous nos projets

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE HOME DEPOT Ensemble d’outils de Ryobi 18V One+ avec batteries, chargeur et accessoires

Que ce soit pour des projets d’artisanat ou de petits bricolages, cet ensemble d’outils de Ryobi vous simplifiera la vie. Très pratique, il comprend 35 accessoires et un coffret de rangement, alors que le pistolet à colle double température s’adapte à différents matériaux pour un résultat toujours parfait.

Ensemble d’outils de bricolage 18V One+ avec batteries, chargeur et accessoires, Ryobi, 168 $

Fabriquer ses bougies

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE T. LEES Boîte de fabrication de bougies « DIY », de T. Lees

Si vous cherchez une activité créative et pratique, cette boîte de fabrication de bougies devrait vous intéresser. Fabriqué à Montréal par T. Lees, l’ensemble, très complet, permet de choisir deux fragrances parmi une large sélection et de créer six bougies de huit onces. À noter que T. Lees offre aussi des ateliers dans ses locaux du Vieux-Montréal.

Boîte de fabrication de bougies « DIY », T. Lees, 78 $

S’initier à la poterie

PHOTO FOURNIE PAR LES FAISEURS Les Faiseurs proposent des chèques cadeaux pour offrir à l’un de vos proches une place dans un atelier d’initiation à la poterie ou une participation à une activité de décor sur céramique.

Plusieurs ateliers offrent maintenant la possibilité de découvrir les secrets de la poterie. À Montréal, Les Faiseurs proposent des chèques cadeaux pour offrir à l’un de vos proches une place dans un atelier d’initiation à la poterie ou une participation à une activité de décor sur céramique.

Chèque cadeau Les Faiseurs, à partir de 50 $

Quand on n’a pas assez de mains

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CANADIAN TIRE Ensemble de serre-joints à ressort en plastique Mastercraft

Pas toujours facile d’assembler les éléments d’un bricolage ou d’effectuer une réparation. Et quand vous avez besoin d’une main supplémentaire, de bons serre-joints peuvent habituellement prendre la relève et vous laissez vous concentrer sur les tâches importantes. Abordable et pratique, cet ensemble Mastercraft sera un ajout apprécié dans le coffre de tout bricoleur.

Ensemble de serre-joints à ressort en plastique, Mastercraft, 22,99 $

Pour les modélistes organisés

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE REVELL Station de travail pour modèle réduit Revell

Les modèles réduits sont populaires, aussi bien auprès des jeunes que des plus âgés, et souvent les amateurs ne disposent pas d’un espace adapté à leurs projets. Cette astucieuse station de travail dispose de rangements pour les pinceaux, les peintures, les colles et autres accessoires, de façon à bien organiser le travail des modélistes.

Station de travail pour modèle réduit, Revell, 79,99 $

Pour s’initier aux travaux

PHOTO FOURNIE PAR LES AFFÛTÉS L’organisme Les Affûtés propose des ateliers collectifs accompagnés d’un expert et destinés à développer les compétences manuelles dans différents domaines comme la menuiserie, la plomberie, l’électricité, mais aussi la couture, le tricot et bien plus.

L’ère est à la consommation responsable et à la récupération, mais on n’a pas toujours les compétences pour réparer ce qu’on pourrait continuer d’utiliser. L’organisme Les Affûtés propose des ateliers collectifs accompagnés d’un expert et destinés à développer les compétences manuelles dans différents domaines comme la menuiserie, la plomberie, l’électricité, mais aussi la couture, le tricot et bien plus. Des cartes cadeaux sont offertes si vous voulez offrir le petit coup de pouce qui incitera un proche à plonger dans un projet créatif.

Cartes cadeaux pour activités aux ateliers Les Affûtés, à partir de 60 $