Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Fabriquer soi-même des décorations pour embellir la maison, la table ou les cadeaux, voilà une bonne manière de créer des souvenirs en famille et, par le fait même, d’économiser. Pour trouver des idées originales, le nouveau livre Un Noël fait-main est rempli de projets faciles à réaliser. Guirlandes festives, marques-places en argile et magnifique boîte pour accueillir des biscuits (avec une recette en prime), la vingtaine de projets présentés par les auteures françaises Céline Héno et Caroline Diaz sont inspirants. Et pour s’assurer qu’on ne rate pas son coup, elles ont inclus des gabarits à calquer et des motifs à découper. Le livre est offert pour commande en ligne uniquement. Si vous le commandez maintenant, vous l’aurez à temps pour préparer quelques ornements et pour tester les recettes.

Karyne Duplessis-Piché, collaboration spéciale

Un Noël fait-main, Édition Solar, 29,95 $