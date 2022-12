Les manufacturiers ne sont jamais en panne d’inspiration quand il s’agit de techno, et 2022 a été prolifique en nouveaux écouteurs, téléphones, moniteurs et jeux vidéo. Comment trouver la perle rare à offrir ? Voici sept suggestions.

Chic et de bon son

PHOTO FOURNIE PAR HUAWEI Freebuds Lipstick, Huawei, 348,99 $

On craque pour ces écouteurs Freebuds Lipstick de Huawei, rouge vif et noir dans un étui en forme de bâton de rouge à lèvres. Ils sont non seulement beaux dans leur étui d’acier inoxydable, mais offrent une qualité sonore au-dessus de la moyenne, avec de bonnes basses bien riches, une définition sonore cristalline et une fonction d’annulation active du bruit ambiant. Le design en forme de bâton de golf, lourdement inspiré des AirPods d’Apple, rend ces écouteurs agréables à porter.

Freebuds Lipstick, Huawei, 348,99 $

Job de pro

PHOTO FOURNIE PAR APPLE iPhone 14 Pro, Apple, à partir de 1399 $

Il est rare que l’on conseille la gamme supérieure des iPhone, mais cette année fait exception : les primeurs en 2022 se retrouvent dans les iPhone 14 Pro. Avec leur nouvelle puce A16, ils sont plus rapides et puissants que jamais et ont deux nouveautés intéressantes : l’encoche tout en haut devenue ovale appelée Dynamic Island, qui permet de sauter rapidement d’une application à l’autre et affiche une foule d’informations, ainsi que l’écran de veille toujours allumé.

iPhone 14 Pro, Apple, à partir de 1399 $

Un « flip » qui frappe

PHOTO FOURNIE PAR SAMSUNG Galaxy Z Flip4, Samsung, à partir de 999 $

Samsung a particulièrement bien réussi son coup avec le Galaxy Z Flip4. Alors que son coûteux grand frère, le Fold4, est un gadget qui se transforme en minitablette, le Flip4 a tous les attributs d’un excellent téléphone Android à prix raisonnable, avec écran 120 Hz de 6,7 po et deux bonnes caméras arrière. En plus, il se plie et devient alors un petit carré de 8 cm facile à glisser dans une poche, affichant notifications, météo et appels.

Galaxy Z Flip4, Samsung, à partir de 999 $

Liseuse à domicile

PHOTO FOURNIE PAR KOBO Kobo Sage, Kobo, 299,99 $

Sur le marché peu fréquenté des liseuses, Kobo s’est distinguée avec son meilleur appareil, la Sage, compatible avec un stylet, plus rapide que jamais et compatible Bluetooth pour la lecture de livres audio. On aime toujours sa lumière orangée si reposante, sa résistance à l’eau classée IPX8, la possibilité d’y envoyer des livres par Dropbox, sa mémoire de stockage passée de 8 à 32 Go et, enfin, le port USB-C. Et sa compatibilité avec le format EPUB, boudé par sa rivale Kindle.

Kobo Sage, Kobo, 299,99 $

Un moniteur motivant

PHOTO FOURNIE PAR BENQ Moniteur DesignVue PD3220U, BenQ, 1549,99 $

Entre les moniteurs d’entrée de gamme qui ruinent les yeux et les plus coûteux qui vous ruinent tout court, le manufacturier BenQ a trouvé le juste milieu : son moniteur DesignVue. Cet écran de 31,5 po est 4K avec des capacités impressionnantes à afficher des couleurs riches et lumineuses. Y afficher le contenu est un plaisir, on apprécie instantanément la différence du 4K. Ses neuf ports permettent d’y brancher et d’y recharger ordinateurs, périphériques ou écouteurs. Il a une petite coquetterie : une télécommande filaire pour modifier les paramètres.

DesignVue PD3220U, BenQ, 1549,99 $

Tout un accueil

PHOTO FOURNIE PAR KENSINGTON Station d’accueil SD5780T, Kensington, 529,99 $

Noël ne serait pas Noël si on ne se permettait pas quelques petites folies. Et la station d’accueil SD5780T de Kensington est notre choix. Bien qu’on puisse trouver des concentrateurs bien moins coûteux, celui de Kensington ne laisse place à aucun compromis. À partir d’une seule connexion USB-C de votre ordinateur, il permet de se brancher à plusieurs écrans jusqu’à 8K, 4 entrées USB-A et 2 USB-C pour périphérique, écrans et ordinateurs, une sortie HDMI et fournit 96 watts.

Station d’accueil SD5780T, Kensington, 529,99 $

Mangeur de temps

IMAGE FOURNIE PAR SIE Horizon Forbidden West, développé par Guerilla Games, 89,99 $ (pour PS4 et PS5)

Exercice périlleux que de trouver LE jeu de l’année 2022, qui n’a pas été particulièrement prolifique. Allons-y pour celui qui a été le plus chronophage dans notre cas, Horizon Forbidden West, une aventure épique de la guerrière Aloy dans un monde postapocalyptique dévasté par des robots. Graphisme magnifique mêlant le futuriste et l’archaïque, combats à couper le souffle, le tout porté par une histoire dense et une narration inspirée… Que demander de mieux ?

Horizon Forbidden West, développé par Guerilla Games, 89,99 $ (pour PS4 et PS5)