Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Rien de tel pour vivre la magie de Noël que de recevoir une lettre par la poste rédigée par le père Noël et ses lutins. Pour cela, il faut d’abord leur écrire, puis poster l’enveloppe au plus tard le 9 décembre. Et ils vous répondront ! Pour susciter l’intérêt des plus grands, pourquoi ne pas lancer le défi de rédiger le courrier dans une langue étrangère ? Car oui, le père Noël maîtrise pas moins de 39 langues ! Son adresse est toujours la même, soit : Père Noël, Pôle Nord, H0H 0H0. Bon à savoir : il n’est pas nécessaire de timbrer l’enveloppe.

Karyne Duplessis Piché, collaboration spéciale