Offrez à l’être cher l’occasion de briller de mille feux avec ces bijoux pour tous les goûts triés sur le volet.

Indomptable fauve

PHOTO DARIANE SANCHE, FOURNIE PAR ISA KAPSASKIS JOAILLIÈRE Boucles d’oreilles dorées Fauve, Isa Kapsaskis

À la fois brutes et raffinées, les pièces de la joaillière Isa Kapsaskis ne laissent pas indifférent. Sa façon de manier les matières et textures lui permet de créer des bijoux qu’on a envie de porter longtemps. Sa nouvelle collection Fauve plaira à celles qui aiment briller de mille feux, comme ces boucles d’oreilles qui fusionnent poussière d’argent sur argent, puis plaquées en or vermeil, avec leur perle unique fireball.

Boucles d’oreilles dorées Fauve, Isa Kapsaskis, 185 $

Oser briller

PHOTO FOURNIE PAR VÉRONIQUE ROY JWLS Renouveau – Collier pendentif demi-lune, Véronique Roy Jwls

Établie dans le quartier Centre-Sud à Montréal, Véronique Roy crée depuis une dizaine d’années des bijoux contemporains à facture minimaliste faits délicatement à la main à partir de métaux précieux et de pierres naturelles. Sa nouvelle collection Osez met en valeur deux pierres aux couleurs contrastées, la serpentine et le quartz strawberry, attirant le regard par leur éclat et leur audace, comme ce collier à chaîne orné d’un pendentif demi-lune.

Renouveau – Collier pendentif demi-lune, Véronique Roy Jwls, 278 $

Délicate fleur

PHOTO FOURNIE PAR HERMUST THE LABEL Petite fleur/bague, Hermust The Label

Délicate, cette bague élastique s’enroule avec grâce autour du doigt, ornée de ses petites perles d’eau douce rosées. À son centre se déploie une petite fleur à chérir, en attendant que fleurisse le printemps. Une création signée par la maison montréalaise Hermust The Label, qui propose, dans sa boutique en ligne ou à sa nouvelle boutique physique, des créations minimalistes tout en élégance.

Petite fleur/bague, Hermust The Label, 28 $

Ode à la diversité

PHOTO FOURNIE PAR ADÉ Boucles d’oreilles Ibadi, Adé

Andréa Kpenou s’est donné comme objectif avec sa marque Adé de créer des boucles d’oreilles qui ne passent pas inaperçues, avec des formes et des couleurs inspirées à la fois de ses origines béninoises et de son travail au sein d’un organisme LGBTQ+. Le résultat est ludique, coloré et original, comme cette paire XL rappelant la forme des hanches – ibadi en yoruba – fabriquée en argile polymère.

Boucles d’oreilles Ibadi (couleur moutarde), Adé, 68 $

Parure boho-chic

PHOTO FOURNIE PAR WELLDUNN Bracelet Giardino multi-rangs pierres or, WellDunn

La marque wellDunn fabrique tous ses bijoux à la main, dans son atelier montréalais, avec des matériaux de qualité comme l’argent sterling massif, l’or vermeil 18 carats et des pierres semi-précieuses, à un prix qui ne videra pas votre compte en banque. Le style boho-chic de ce bracelet plaira aux esprits libres qui aiment les jolis objets, avec sa délicate chaîne or doublée d’un rang de pierres d’agates indiennes vertes, où s’insèrent des perles d’eau douce aux formes diverses.

Bracelet Giardino multi-rangs pierres or, WellDunn, 49 $

Bonnes ondes

PHOTO FOURNIE PAR MYEL Bague Onde, Myel, 230 $

En matière de bijouterie responsable, difficile de faire mieux que l’incroyable marque montréalaise Myel, qui a fait en 2020 le pari de n’utiliser que des pierres de source éthique issues du commerce équitable, notamment des diamants de laboratoire ; c’est aussi la seule bijouterie au Québec à utiliser de l’or certifié Fairmined. Sophistiquée et moderne, cette bague tout en courbe en or jaune 10 carats faite à la main plaira à l’être cher, que ce soit comme alliance ou nouveau bijou favori.

Bague Onde, Myel, 230 $