Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Le contexte économique actuel ne fait de cadeau à personne : chaque mois, les banques alimentaires du Québec répondent à plus de 2 millions de demandes d’aide alimentaire, une hausse de 20 % par rapport à l’année dernière. Qu’on puisse donner gros ou petit, en argent, en denrées ou en biens, l’approche du temps des Fêtes appelle à l’introspection, à la reconnaissance et à la générosité. On se tourne vers un organisme communautaire de sa région ou de son quartier pour répondre aux besoins ou encore, on opte pour un organisme de bienfaisance aux visées plus globales comme Centraide, la Croix-Rouge, la Société Saint-Vincent-de-Paul, etc.

Maude Goyer, collaboration spéciale