Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Guirlandes, casse-noisettes, couronnes, sapin... Le saviez-vous ? Les gens qui décorent tôt l’intérieur de leur maison pour les Fêtes sont plus heureux. C’est prouvé ! Une étude anglaise démontre que cela procure du bonheur. La raison est simple : la période de Noël est liée à l’enfance, donc à la nostalgie. Et en plongeant dans la nostalgie, c’est un peu un retour sur soi et sur tout le chemin parcouru que l’on fait. Bref, faire son sapin favorise l’introspection. Alors n’hésitez plus et « boostez » votre moral à coups de lumières scintillantes, de bas de Noël et de rennes au nez rouge !

Maude Goyer, collaboration spéciale