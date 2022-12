Les idées ne manquent pas côté cadeaux pour gâter les tout-petits ces jours-ci. Quelques suggestions d’ici, douces et écolos, pour faire durer la magie.

La lecture en cadeau

Un magazine, c’est bien, un abonnement, c’est mieux ! Lancé il y a huit ans, le magazine indépendant et bilingue Grilled Cheese (2-4 ans et 5-10 ans) propose un rendez-vous trimestriel avec des auteurs et artisans ici. Une invitation à la lecture, mais aussi au bricolage, le tout sans publicités, et fait en prime de façon artisanale. Ne manquez pas le coffret conçu spécialement pour les Fêtes.

Coffret pour les Fêtes, Grilled Cheese, un numéro Magie + un abonnement d’un an et des autocollants dans une boîte qui se transforme en porte-revues (2-4 ans ou 5-10 ans), 44 $

Doux dodo

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BÉBÉ FAFA Une-pièce petits rennes, Bébé Fafa

On craque pour la collection de Noël de la marque québécoise Bébé Fafa, pour les 0-24 mois, faite à 100 % de coton biologique, dont ce joli une-pièce aux chevilles et poignets extensibles. Bavoir et bonnet également offerts. Plusieurs autres motifs en magasin.

Une-pièce petits rennes, Bébé Fafa, à partir de 39,95 $

Go, Habs, go !

IMAGE FOURNIE PAR AUZOU À la découverte du hockey sur glace, Gabriel Anctil

Des origines de notre sport national aux règlements en passant par les grandes légendes, votre patineur en herbe saura tout. En prime : un plateau magnétique géant et 60 aimants permettent ici de reconstituer la patinoire, d’habiller les joueurs et de faire de super parties, à l’infini !

À la découverte du hockey sur glace, Gabriel Anctil, Auzou, 29,95 $

Familles d’aujourd’hui

PHOTO FOURNIE PAR PAPEROLE 7 familles d’aujourd’hui, Benoit Tardif

On connaît bien sûr le jeu des sept familles, voici maintenant le jeu des sept familles d’aujourd’hui, québécoises par-dessus le marché ! Actualisées par l’illustrateur Benoit Tardif, les familles sont ici diversifiées, élargies, recomposées, adoptées. Avec des animaux d’ici et des prénoms de personnalités locales, qu’il s’agisse des domaines du sport, de la musique ou des arts. Une chouette invitation au jeu et à la discussion. 5 ans et plus

7 familles d’aujourd’hui, Benoit Tardif, Paperole, 21,95 $

Au bain !

IMAGE FOURNIE PAR GOMMEE La Fabrique de pâte à modeler de Noël, GOMMEE

L’heure du bain n’est plus tout à fait la même depuis que GOMMEE est entrée dans nos foyers – une marque de soins ultra-doux, sans sulfate, dépourvus d’agents irritants, faut-il le préciser. Entre autres coffrets cette année, soulignons l’ensemble Peinture pour le corps, la Trousse manucure & pédicure et la Fabrique de pâte à modeler moussante (à faire avec la supervision d’un parent, bien sûr !). Des heures de bonheur mouillé assuré. 1 an et plus.

La Fabrique de pâte à modeler de Noël, GOMMEE, 21,95 $

Doudou de Noël

PHOTO FOURNIE PAR VEILLE SUR TOI Doudou, option « Bonnet de Noël », Veille sur toi

On connaît bien la marque québécoise Veille sur toi pour ses magnifiques veilleuses, mais connaissez-vous ses doudous ? Douces comme les nuages et rassurantes à souhait, avec leurs visages brodés, dur d’y résister. Avis aux intéressés : pour un temps limité, l’option « Bonnet de Noël » est gratuite.

Doudou, option « Bonnet de Noël », Veille sur toi, 48 $