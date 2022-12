Pour remercier un voisin, un ami, un collègue ou un professeur, voici quelques idées de cadeaux qui réchaufferont le cœur. Un petit chocolat chaud, une douce bougie ou encore la découverte d’un assortiment de thés à déguster, pourquoi pas !

Dégustation de thé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CAMELLIA SINENSIS Assortiment de trois thés, 25 $, Camellia Sinensis

Un assortiment-dégustation de trois thés à découvrir pour se faire du bien. Trois parfums, et trois thés qui viennent des plus grands terroirs : thé vert, thé noir et wulong. Les amateurs seront comblés. Et pourront apprécier l’attention à de nombreuses reprises.

Assortiment de trois thés, 25 $, Camellia Sinensis

Vive le chocolat chaud !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE JULIETTE ET CHOCOLAT Tasse chocolatée, Juliette et Chocolat, 16,95 $

Cet ensemble gourmand est fait pour les amateurs de chocolat chaud, petits et grands. Il est composé d’une tasse et de sa soucoupe, d’un sachet de chocolat à boire, et d’une cuillère de chocolat et praliné à faire fondre dans la tasse. Idéal pour les becs sucrés !

Tasse chocolatée, Juliette et Chocolat, 16,95 $

Chic bougie

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LUVO Bougie artisanale LUVO, 27,95 $

Cette bougie à mèche en bois est faite à la main à Montréal. Chaque parfum est une combinaison d’huiles provenant des meilleurs ingrédients, car Antoine Benito, fondateur de LUVO, développe les fragrances avec un parfumeur de la ville de Grasse, capitale mondiale du parfum. Il y a notamment aiguille de sapin baumier et épicéa, orchidée et ambre noir, pamplemousse et nectarine.

Bougie à mèche en bois aiguille de sapin baumier et épicéa, LUVO, 28,95 $

Rien que pour vos mains

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MAISON LAVANDE Crème pour les mains Pure Lavande, Maison Lavande, 14,95 $

On n’a jamais autant mis de crème à mains parce qu’on ne se s’est jamais autant lavé les mains ! On a donc besoin d’en prendre soin et cette crème est tout indiquée. Très hydratante avec beurres de karité et de soya, cette crème apaisera les mains les plus délicates.

Crème à mains Pure Lavande, Maison Lavande, 100 ml, 14,95 $

Un sous-plat qui a de la joie !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS Sous-plat pingouin, Simons, 18 $

Ce joli pingouin est un sous-plat équitable fabriqué à la main au Népal, en feutre gris, fait de laine de mouton. Avec ses grands yeux doux, on craque pour lui. Il égayera votre table à Noël, et peut-être même le reste de l’année !

Sous-plat pingouin, Simons, 18 $

Irrésistible tasse

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE ZONE Tasse avec animaux en canot, chez Zone, 12,85 $

Pour prendre son café ou déguster un chocolat chaud, cette tasse est tout simplement craquante ! Un ours et un raton laveur en canot, ensemble sur une tasse, quoi de mieux pour commencer la journée ! Parfait pour les amoureux de nature et de plein air.

Tasse avec animaux en canot, 16 oz, chez Zone, 12,85 $

Chocolats somptueux

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES CHOCOLATS DE CHLOÉ Boîte de neuf chocolats, Chocolats de Chloé, 19,50 $

Une boîte de neuf chocolats des Chocolats de Chloé est une valeur sûre. On apprécie grandement cette chocolaterie artisanale du Plateau Mont-Royal qui fabrique tous ses chocolats, sur place, avec le plus grand soin. Une petite attention qui fera plaisir aux gourmands et gourmandes !

Boîte de neuf chocolats, Chocolats de Chloé, 19,50 $