Si on s’y prend d’avance, la préparation des Fêtes peut être plus facile.

Le calendrier de l’avent aide les petits à patienter jusqu’au réveillon. Cet aide-mémoire hebdomadaire aidera les grands à être fin prêts pour recevoir à Noël.

26 novembre : réserver

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE L’Union des producteurs agricoles du Québec recommande d’acheter sa dinde tôt, quitte à la congeler.

Le réveillon semble encore loin, pourtant c’est le moment de planifier le menu et la liste d’invités. Si vous prévoyez de servir la traditionnelle dinde, n’attendez pas une seconde pour réserver la volaille, surtout si vous avez l’habitude de l’acheter chez un éleveur-transformateur. L’épidémie de grippe aviaire a touché certains éleveurs, indique l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA). L’organisme ne prévoit pas de pénurie, mais il recommande d’acheter tôt, quitte à congeler l’oiseau. Ce conseil s’applique aussi aux desserts. Certaines pâtisseries, comme Lecavalier Petrone à Montréal, affichent déjà complet pour les réservations des Fêtes. Pour être certain d’avoir une bûche, il faut la commander illico. Songez aussi à la table des Fêtes et profitez du week-end du Vendredi fou pour acheter une nouvelle nappe, des serviettes de table ou des décorations à prix réduit.

3 décembre : faire des provisions

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE En achetant d’avance les ingrédients nécessaires pour les recettes des Fêtes, on peut profiter des rabais à l’épicerie.

Vicky Payeur est une spécialiste des économies. L’auteure du blogue Vivre avec moins recommande de magasiner dès maintenant les ingrédients nécessaires pour les recettes des Fêtes afin de profiter des rabais à l’épicerie. Avant de partir à la chasse aux aubaines, elle conseille toutefois de vérifier ce qui se trouve déjà dans le garde-manger et dans le fond du réfrigérateur. Ça évite d’acheter en trop grande quantité et, une fois débarrassé des ingrédients périmés, on a plus de place pour la farine ou la cassonade trouvée au rabais. Pensez aussi à aviser dès maintenant vos invités du plat ou des bouchées qu’ils devront apporter. En le sachant à l’avance, ils pourront eux aussi mieux se préparer.

10 décembre : cuisiner

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Plusieurs recettes peuvent être faites d’avance et congelées.

À deux semaines du réveillon, c’est le moment de sortir les chaudrons et de remplir le congélateur. La liste des recettes et des ingrédients qui se congèlent est longue. Le site de Trois fois par jour possède une banque bien remplie de recettes à congeler. Ces plats déjà prêts seront pratiques pendant les Fêtes. Profitez-en pour doubler les portions. Des biscuits pour la visite qui débarque à l’improviste, un potage pour se réchauffer après la glissade ou des bouchées pour l’apéro, rien n’est plus satisfaisant que d’avoir sous la main quelques provisions.

17 décembre : planifier

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE C’est le temps de faire les derniers achats pour bien accueillir les inviter, y compris des bouteilles pour garnir le bar ou le cellier.

Dans une semaine, les invités seront sur le point d’arriver. Pour être fin prêt à les accueillir, sans passer la semaine au boulot à stresser, passez en revue le menu du réveillon et notez tout ce qui pourrait manquer, y compris des bouteilles pour garnir le bar ou le cellier. Essayez de faire les derniers achats en semaine plutôt que le week-end afin d’éviter les magasins bondés. Mettez aussi à l’agenda un rappel pour sortir la dinde, les tartes et les potages du congélateur. Selon le site Le Dindon du Québec, il faut compter cinq heures de décongélation par livre (500 g), soit environ deux jours pour décongeler une dinde de 5 kg. Une fois les gros morceaux sortis du congélo, profitez de l’espace récupéré pour préparer des glaçons d’extra à l’avance. C’est toujours pratique pour les cocktails ou pour garnir le plateau d’huîtres.

24 décembre : célébrer

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Si les couverts et les différents plateaux sont sortis d’avance, il est plus facile de demander de l’aide.

C’est le jour J ! Avant de se lancer dans la popote, sortez le nécessaire pour la soirée : bols, plateaux de service, chaises supplémentaires, nappe et service de couverts. Il sera plus facile de demander de l’aide si le matériel est déjà à portée de main. Les invités n’arriveront sûrement pas les mains vides. Faites de la place dans le réfrigérateur en transférant quelques articles dans une glacière à l’extérieur. Pensez aussi à ouvrir le vin à l’avance pour lui donner un peu d’air. Et si jamais la bouteille vedette est bouchonnée, il est encore possible de l’échanger.